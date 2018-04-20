Nedir şu Adana böreği meselesi kuzum?

İstanbul’da bir anda mantar gibi çoğalan Adana su böreği dükkanları sayesinde Adana’nın meşhur yiyecekleri arasına son dönemde “börek” de girdi.

Kısaca “Adana böreği” olarak anılan bu su böreği çeşidi hakkında pek çok farklı yorum olsa da “moda” olduğu bir gerçek.

Adana böreği denilince akla ilk gelen yer Levent Börekçilik. Levent Abi 1989’dan beri, yani 16 yaşından beri bu böreği yapsa da işin kökeni 1968’e kadar uzanıyor. Levent Abi’nin babası da börekçi çünkü.

Baklava hamurundan, üç ayrı çeşit peynirin bir araya gelmesiyle oluşan bir börek çeşidi. Sabaha karşı satışa başlanıyor, öğleni bulmadan tükeniyor. Bu kadar meşhur olmadan önce Yüreğir’de seyyar yani tablada satılan börek bugün İstanbul’dan Antalya’ya pek çok şubede kendine alıcı buluyor. Bunca yıllık böreğin bu kadar meşhur olmasında bir diğer önemli pay muhakkak Adanalı dostumuz Ender Şire’ye ait. Ender Abi’nin çektiği video, görsel olarak bence kusursuz olan böreğin özelliklerini o kadar iştah açıcı bir biçimde gözler önüne serdi ki, video viral hale gelip dünyaya yayıldı. O tarihten bu yana bu böreği yapan yerlerin önünde kuyruklar arttı, şubeleri büyük heyecanla karşılandı.

Levent Börekçilik bu tip böreğin belki de en çok tanınan markası olsa da İzol Baklava & Börek gibi köklü markalar da bu tipte börek yapıyorlar. Adana’da gece börek çıkaran Rıza Usta’nın böreği ise bir nebze daha farklı sayılabilir.

Adana’nın böreğini tadanların yorumları ise bana göre genelde üç kategoride toplanıyor.

1- Mükemmel görüntü, mükemmel tat

2- Mükemmel görüntü, yağlı börek

3- Sıradan, normal bir börek.

Doğrusunu isterseniz ben biraz ikinci kategoride sayıyorum kendimi. Börek bana kalırsa kusursuz görüntüsüne denk bir lezzet sunmuyor. Üstelik sıcak sıcak tüketmeniz lazım, çok kısa süre bile geçse yağ oranı sebebiyle özelliğini önemli ölçüde kaybedebiliyor. Kıyma ve pastırmalı denemelerini de inceledim, ancak bu börek çeşidine bence de yakışan malzeme peynir. Ne var ki peynirin tipinin bana göre Gaziantep peyniri diye adlandırabileceğimiz çeşitten uzaklaşarak daha lezzetli ve aromatik çeşitlere kaydırılması daha olumlu sonuç verebilir.

Benim için akıl tutulması yaşatan bir börek olmasa da hem şehre kattığı renk, hem de ortaya çıkardığı görsel şov sebebiyle takdiri kesinlikle hak ediyor. Benim için halen ıspanaklı kol böreği ya da Sarıyer böreği daha kuvvetli tercihler…

Sizler de Adana böreği yediniz mi? Yediyseniz nasıl buldunuz? Sosyal medyadan ya da e posta yoluyla bana bildirirseniz memnun olurum.

ARA SICAKLAR

- Geçen hafta yazdığım pizza hususu üzerine verdiğim mekan isimlerine ek olarak Olivia’s Pizzeria Levent, Vagabond, Odun Pizza ve Bursa Ristorante di Zett, tavsiyeleri geldi. Sizlerin de bilgisi olsun.

- Nisan ayını döndük ve yeme – içme festivalleri başladı. Umarım önceki seneler gibi birbirinin aynı, konseptiyle ilişki kuramayan, cansız festivallerle karşılaşmayız. Şu anda beni en çok umutlandıran festivallerden biri pazar günü gerçekleşecek Yeniden Meze Festivali… Feriye’de Boğaz’a karşı bu pazar düzenlenecek etkinlikte sınırsız meze tadımı imkanı var. Giderseniz muhakkak izlenimlerinizi bekliyorum.

- Geçtiğimiz hafta Akhisar’daydım, köfteler güzel ama yine istediğim verimi alamıyorum. Türkiye’de beğendiğiniz köfte çeşitleri ve köfteciler dosyasını önümüzdeki hafta açalım.