‘Fes bende nisanda adayım’

İbrahim Çağlar’ın genç yaşta herkese üzüntü veren zamansız ölümünün ardından İTO’da başkanlığa Öztürk Oran seçildi. Şimdi nisanda yapılacak seçimler için yarış başladı. Aday olduğunu açıklayan Murat Kalsın, “İbrahim Çağlar’la konuşmuştuk. Aday olmayacaktı beni destekleyecekti. Dizi ‘Payitaht’ta giydiği fesi de bana yollamıştı” diyor. MÜSİAD’ın desteği arkasında olan Şekip Avdagiç ise adaylıkta rahat.

İSTANBUL Ticaret Odası (İTO), 414 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük tüccar örgütü. İbrahim Çağlar’ın zamansız ölümüyle başkanlık koltuğu boşalan İTO’da geçen hafta yapılan seçimle yeni başkan belirlendi. Başkanlık koltuğuna sürpriz bir isim, Öztürk Oran oturdu. Ancak İTO’da asıl seçimler nisanda yapılacak. Oran da, başkanlık koltuğuna emaneten oturduğunu baştan söyledi. Yaklaşık 25 yıldır İTO seçimlerini izlerim. 2000’li yıllara kadar seçim rekabeti kıran kırana yaşanırdı. Sonra perde arkasında rekabet dönemi başladı. Bu rekabet tüm iş dünyası kurumlarında etkinliği artan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) kendi içinde yaşanıyor.

SEÇİMLER ERTELENMİŞTİ

İTO’yu karıştıran, daha sonra kasımda yapılacak seçimlerin nisana kalmasına neden olan rekabeti de MÜSİAD başlattı. Ağustos ayındaki Meclis toplantısında merhum İbrahim Çağlar’ın “Temiz, ilkeli, dürüst üyelerin çirkin bir oyuna çekilmelerine benim gönlüm asla razı olmaz, olamaz. Mertlikle gelmeyen hiçbir makam, varsın gelmesin” sözleriyle odadaki rahatsızlığı dile getirmişti. Çağlar’ı kızdıran, MÜSİAD’ın temayül oylaması yaptırmasıydı. Bu oylamada öne Dursun Topçu, Şekip Avdagiç ve İsrafil Kuralay çıkmıştı. Olay Ankara’ya yansıdı ve seçimler bilindiği gibi nisana ertelendi. Ancak bu süreçte beklenmedik ve çok acı bir olay yaşandı. İbrahim Çağlar genç yaşta vefat etti. Vefatın üzüntüsü yaşanırken, odanın başkansız kalmaması için seçimler gündeme geldi.

Başkan yardımcılarından Murat Kalsın, Hürriyet yazarı Vahap Munyar’a başkanlık için aday olduğunu ilan etti. Ancak yönetim kurulunun tercihi Öztürk Oran seçildi.

Oran ismi, Murat Kalsın için büyük sürpriz olmuş. Kendi başkan adaylığına üyelerden büyük teveccüh geldiğini söyleyen Kalsın, “Oran’ın ismi hiç ortada yoktu. Son dakika çıkarıldı” diyor. İbrahim Çağlar’la çok yakın olduklarını anlatan Kalsın, ilginç bir iddiada bulunuyor: “Yaşasaydı Çağlar nisan ayında aday olmayacaktı. Benim aday olmamı istiyordu. Onun projelerini ben tamamlayacaktım. Çok yoğun baskı gelmesine rağmen çekilmedim. Nisanda ise çok önemli bir gelişme olmazsa adayım” diyor.

Kalsın, Çağlar’la son anısını da şöyle anlatıyor: “Payitaht’ta çekimden sonra giydiği fesi özel kalem müdürü Hızır Can’a bana getirmesi için vermiş. İçinde Murad yazıyor.” Kalsın, “İTO’nun Nisan’a kadar başkanı Öztürk Oran’dır. Ülkemizin ve odamızın menfaati için yeni başkanla çalışıyor ve başarısını destekliyor olacağım” diyor. Kalsın, İTO’da seçimlerin tekrar erteleneceği söylentilerine ise, “Yeni bir erteleme zarar verir, oda yıpranır” diyor.

AVDAGİÇ: ERTELEME OLMAZ SEÇİMDE VARIM

MÜSİAD’ın temayül oylamasında adı öne çıkan ve aday olması kesinleşen Şekip Avdagiç’i de aradım. Öztürk Oran’ın seçilmesinin sürpriz olmadığını söylüyor. Meclis Başkanı olduğu için seçen grupta olmasa da Oran’ı doğru bir tercih olarak yorumluyor. Nisan ayında Oran’ın aday olmayacağını da açıkladığını anlatan Avdagiç, nisan ayında aday olduğunu ekliyor. Bu arada İTO çevrelerinde dillendirilmeye başlanan seçimlerin 6 ay daha ertelenme iddiasına ise “Bana göre itibar edecek bir bilgi de yok, ihtiyaç da yok” diyor.

METRODAKİ ‘ESKİ MERKEZ BANKASI’ BAŞKANI: ESKİ Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz mütevazı kimliğiyle tanınır. Önceki gün Ankara’da eşim Tamer Altunay’ın metroda rastlayıp, fotoğrafını çektiği Durmuş Yılmaz’ın okuduğu kitap da ilginçti. Yılmaz, Ömer Faruk Çolak’ın yazdığı ‘Ekonomide Masallar Gerçekler’ kitabını yol boyunca okudu. İYİ Parti’nin Genel Başkan Yardımcısı olarak kurmayları arasına giren Yılmaz, bu günlerde yeni partisinin ekonomi programını hazırlıyor.

ERCİYES HEM ARAP HEM DE RUS TURİSTİN PEŞİNDE

Hürriyet Gazetesi ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TURSAB) Keşfet turlarından sekizincisi Kayseri’de gerçekleşti. Kayseri Türkiye’nin ekonomik olarak en zengin kentlerinden biri. Zenginliği sadece dört organize sanayi bölgesi, dünyanın 150’ye yakın ülkesine ihracat gibi ekonomik konulardan kaynaklanmıyor. Müthiş bir tarihe ve gastronomik birikime sahip. En önemli zenginliği ise Erciyes’te yapılan dünyanın önemli kayak merkezlerinden biri olan tesisler. Bütün bu zenginlikler biliniyor mu? Maalesef! Kayseri Türkiye’de bilinirlik açısından ilk on şehir arasında yok. Kayseri Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şimdi bir tanıtım atağına geçmiş ve ‘Zengin Şehir Kayseri” başlığı ile kampanyaya hazırlanıyor. Erciyes Kayak Merkezi’ne 200 milyon Euro harcanmış. İlk davet edilen turistler ise Araplar ve Ruslar. Dağda 12 otel teşviki alınmış, 4’ü gerçekleşmiş. Bu otellerden sadece Ramada içkisiz, diğer otellerde alkol var. Biz döndükten sonra Erciyes’in Helal Turizm merkezi olacağı haberleri yer alıyordu. Kayseri Erciyes’le kış turizminde önemli bir merkez olmak istiyor. Şimdi önünde çifte hedef var. Helal turizmle Araplar da hafta sonu davet alan Ruslar da hedef kitle. Önümüzde ilginç bir tablo var, yani Erciyes’de herkese yer var gibi görünüyor.