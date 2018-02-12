Kimse yüzde 25'i aşmak için bir şey yapmıyorsunuz diyemez

Cumhuriyet Halk Partisi’nin geçen hafta sonu yapılan ‘Adalet ve Cesaret’ temalı 36. Olağan Kurultayı’nda 790 oyla yeniden genel başkan seçilen Kemal Kılıçdaroğlu, yeni dönemin şifrelerini ilk kez Hürriyet’e anlattı. Tartışmalı geçen kurultayda mükerrer oy probleminden, daha sert muhalefet isteyen partililere, CHP’nin neden yüzde 25 bandına sıkışıp kaldığından ittifaklara her şeyi konuştuk. Kılıçdaroğlu, “Sokağa çıkalım, kapıyı, camı, pencereyi mi indirelim? CHP’de asla bu seçeneklere yer yoktur ve ben de buna izin vermem” dedi.