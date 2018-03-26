Bu dengelerde hiç kimse Türkiye’yi kaybetmek istemez

20 Ocak’ta başlayan Zeytin Dalı Harekâtı’nın 64’ünce gününde Afrin’de tam kontrol sağlandı. Hükümet yetkilileri sırada Sincar ve Menbiç olduğunu dile getiriyor. Amerikan sözcüsü ise “Menbiç’ten çekilmeyiz” açıklaması yapıyor. Emekli Büyükelçi Uluç Özülker’e göre Menbiç meselesi uzlaşıyla biter, ancak Irak’ta durum farklı... Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceği, terörle mücadele, küresel ekonomi savaşları ve bugün Varna’da masaya yatırılacak Türkiye- Avrupa Birliği görüşmelerini Özülker ile konuştuk.