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İpek Özbey

İpek Özbey

iozbey@hurriyet.com.tr

Bu dengelerde hiç kimse Türkiye’yi kaybetmek istemez

26 Mart 2018

20 Ocak’ta başlayan Zeytin Dalı Harekâtı’nın 64’ünce gününde Afrin’de tam kontrol sağlandı. Hükümet yetkilileri sırada Sincar ve Menbiç olduğunu dile getiriyor. Amerikan sözcüsü ise “Menbiç’ten çekilmeyiz” açıklaması yapıyor. Emekli Büyükelçi Uluç Özülker’e göre Menbiç meselesi uzlaşıyla biter, ancak Irak’ta durum farklı... Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceği, terörle mücadele, küresel ekonomi savaşları ve bugün Varna’da masaya yatırılacak Türkiye- Avrupa Birliği görüşmelerini Özülker ile konuştuk.

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Bu dengelerde hiç kimse Türkiye’yi kaybetmek istemezBu dengelerde hiç kimse Türkiye’yi kaybetmek istemez

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