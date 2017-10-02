Beşiktaş’ta takım lideri kimdi?

Gidip gelen ama futbol kalitesi pozisyon heyecanı kadar yüksek olmayan bir maçtı. Sekiz günde üçüncü maçına çıkan Beşiktaş sadece yorgun değildi, aynı zamanda çok eksikti.

- Dış saha maçlarında koşu mesafesi, fizik gücü ve hızlı oyunuyla dikkat çeken Trabzonspor da maça başlarken kazanmaktan ziyade yenilmemek üzerine hesap yapmıştı. Daha 13. dakikada nefis bir Anderson Talisca golü gördük. Negredo’nun boşalttığı santrafor bölgesine gelen Babel, Talisca’ya duvar olup bir de nefis pas verince Talisca her zaman yaptığı vuruşu yaptı ve gol oldu.

TIPKI MODRIC GİBİ

- Erken gol Trabzon’u bozmadı. Sol bek Adriano’nun sakatlığında Atiba, Oğuzhan Özyakup ve Quaresma’nın cezalı olduğu bir karşılaşmada teknik direktör Şenol Güneş de sahadaki yerinde yoksa Beşiktaş’ın mutlak bir kaybı vardır maç başında.

- Luka Modric gibi hareketli, fuleli, ani dönüşleri olan, çevre görüşü iyi, pasları güzel Türk fubolunun nadir isimlerinden biri olacak Abdülkadir... “Golden sonra Trabzon bozulmadı” dedim konuk takım için. Başta Caner olmak üzere, Sosa-Burak bağlantısını kesmede başarılı olan Beşiktaş savunması Abdülkadir-Olcay ikilisini unuttu ve Beşiktaş’ın da ekmeğini yiyen Olcay beraberlik golünü attı. Golden sonra sevinmeyen Olcay’ın bu hali tribünlerden alkış aldı. İyi bir profesyonel davranışıydı.

Q7’Yİ ARADILAR

- Beşiktaş, Atiba ve Oğuzhan’ın yokluğunda orta sahayı pasla değil hızlı adamları Lens, Talisca ve Babel’in dripling ve koşularıyla geçmeyi denedi ama görüldü ki Quaresma gibi oyuna liderlik yapabilecek, rakibi psikolojik olarak bozabilecek, Oğuzhan gibi ince derin paslar atabilecek ve Atiba gibi rakibi bozabilecek, yıldırabilecek oyuncu yoktu dün Beşiktaş’ta.

- Siyah beyazlı ekip şampiyonluk yarışında hiçbir takıma bu kadar gol şansı verme lüksüne sahip değil.

Eğer kaleci Fabri o kritik kurtarışları yapmasaydı Beşiktaş çok daha erken maçı bırakmış olabilirdi.

MAÇIN ADAMI: FABRICIO

- Beşiktaş kalecisi Fabricio dün Trabzon karşısında yaptığı beş önemli kurtarışla Vodafone Park’ta takımının yenilmezlik

serisini 31 maça taşıyan adam oldu.

GARY MEDEL HATAYA AÇIK

- NEGREDO ile Cenk Tosun’un forma savaşında Beşiktaş mı kazanacak yoksa bu iki futbolcunun da performansında düşüş mü yaşanacak bunu merak ediyorum.

Savunmada Gary Medel orta alanda kritik hatalara her zaman açık. Ya kendini attırır ya da rakibe gol attırır.

KADERİ LENS BELİRLEDİ

- JEREMAIN Lens dün maçın kader adamıydı. Takımı 2-1 öne taşıyan golün sahibi, etkisiz bir futbol oynadı. 80’de kaleci Onur ile karşı karşıya durumda topu dışarı atarken dönen top gitti Hugo Rodallega’nın kafasından ağlara gitti.

Kolay gol kaçtı, zor olan pozisyonda Kolombiyalı forvet golü attı.