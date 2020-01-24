Orhan Pamuk’un Hababam Sınıfı

Fotoğrafa Osmanlı şiiri üzerine çalışmış önemli uzmanlardan biri olan Walter G. Andrews için hazırlanan kitapta rastladım. Nobel ödüllü ünlü yazarımız Orhan Pamuk’un sporla ilgisinin olabileceği hiç aklıma gelmemişti. Masasının başında sürekli üreten ‘Saf ve Düşünceli Romancı’ydı o benim için. Resim merakını bildiğimiz Pamuk, meğer Robert Kolej yıllarında okulun basket takımında oynamış.
Andrews, ‘Benim Hababam Sınıfım’ dediği takımın fotoğrafının altına şunları yazmış: “1968’de üyelerinden birinin Orhan Pamuk olduğu Robert Akademi Genç Basketbol Takımı’na koçluk yaptım. İlginç bir çeteydiler.”
Orhan Pamuk da ‘Kafamda Bir Tuhaflık’ romanı üzerine Seattle Halk Kütüphanesi’nde 4 Kasım 2015 yılında Walter G. Andrews ile yaptıkları konuşmada şöyle anlatıyor tanışıklıklarını ve o günleri: “Burada ilk defa tanıştığımızı düşünüyor olabilirsiniz. Ama durum pek böyle değil. Bundan tam 47 yıl önce 1968’de İstanbul’da tanıştık. Ben Robert Kolej’de bir lise öğrencisi ve Walter, Osmanlı şiiri üzerine doktorasını yapan genç bir araştırmacıyken, ayrıca bizim okulun junior basketbol takımının koçluğunu da yapıyordu. Henüz on altı yaşındaydım ve belki size tuhaf gelecek ama klasik Osmanlı şiiriyle tanışmamı sağlayan isim, Amerikalı basketbol hocam Walter Andrews olmuştu.”
WALTER BEY
Osmanlı şiirini dünyaya tanıtan önemli isimlerden biri olan Walter G. Andrews’ün Türkçe yayımlanmış ‘Şiirin Sesi, Toplumun Şarkısı’ ve Mehmet Kalpaklı ile hazırladıkları ‘Sevgililer Çağı’ adlı kitapları bulunuyor. Atiye Güler Gündoğdu ve Servet Gündoğdu’nun hazırladıkları ‘Walter G. Andrews Kitabı-Osmanlı Şiiri İçin Bir Deniz Feneri’ (İnsan Yayınları, 2020) kitabı ise akademi ve arkadaş çevresinin Walter Bey dediği ustayı tanımak için iyi bir kaynak.
EDEBİYATÇILARLA ARTİSTLERİN MAÇI
ORHAN Pamuk’un basket takımındaki fotoğrafını görünce, yazar çizerlerimizin futbolla ilgisini şöyle bir düşündüm. Aklıma ilk gelen Orhan Kemal, Haldun Taner ve Halit Kıvanç’ın efsane fotoğrafı oldu. Türk edebiyatının en yetenekli futbolcusu sanırım Orhan Kemal. Adana’da gençlik yıllarında futbol oynamış. Fotoğrafın çekildiği tarih ise 8 Haziran 1964. Haldun Taner’in ‘Keşanlı Ali Destanı’nı ilk sahneye konduğu dönem. Edebiyatçılar ve oyuncular karşı karşıya geliyor. Edebiyatçıların takımında Orhan Kemal, Şükran Kurdakul, Ülkü Tamer gibi isimler var. Takımın destekçisi Fazıl Hüsnü Dağlarca. Haldun Taner’in kaptan olarak çıktığı artistler takımında ise Engin Cezzar, Erol Günaydın ve Aydemir Akbaş var. Halit Kıvanç’ın yönettiği maçın başlama vuruşunu Gülriz Sururi yapıyor ve maçı edebiyatçıların takımı 5-3 kazanıyor.
Edebiyatçılar ve artistler takımlarının kaptanları Orhan Kemal ile Haldun Taner maçın hakemi Halit Kıvanç. Top-kale seçimini yapmadan poz vermişler.
Gülriz Sururi maç sonunda Engin Cezzar’ı öperek kutluyor.
NÂZIM HİKMET NEDEN FENERLİ OLDU?
ORHAN Kemal, Bursa Hapishanesi’ndeyken beraber top oynadıkları Nâzım Hikmet’i bu konuda yeteneksiz bulsa da usta şairin sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olduğu biliniyor. Fenerbahçe’yi tutması için kendince tutarlı bir gerekçe de bulmuş. Sınıf mücadelesi penceresinden bakıyor taraftarlığa da. Galatasaray’ı burjuva, Fenerbahçe’yi ise daha proleter buluyor.
KİM, HANGİ TAKIMI TUTUYOR?
Nâzım Hikmet’le aynı gerekçeye mi dayanıyor bilmiyorum ama edebiyatçıların çoğu Fenerbahçe’yi tutuyor. Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Fethi Naci, Orhan Pamuk, Selçuk Altun, Metin Celal, Mario Levi ilk akla gelen sıkı Fenerbahçeliler. Orhan Veli Galatasaraylı. Bir de bildiğim sıkı Galatasaraylı Enis Batur var. Cevat Çapan ise tutkulu bir Beşiktaşlı.
Orhan Pamuk’un Hababam Sınıfı
Fotoğrafa Osmanlı şiiri üzerine çalışmış önemli uzmanlardan biri olan Walter G. Andrews için hazırlanan kitapta rastladım. Nobel ödüllü ünlü yazarımız Orhan Pamuk’un sporla ilgisinin olabileceği hiç aklıma gelmemişti. Masasının başında sürekli üreten ‘Saf ve Düşünceli Romancı’ydı o benim için. Resim merakını bildiğimiz Pamuk, meğer Robert Kolej yıllarında okulun basket takımında oynamış.
Andrews, ‘Benim Hababam Sınıfım’ dediği takımın fotoğrafının altına şunları yazmış: “1968’de üyelerinden birinin Orhan Pamuk olduğu Robert Akademi Genç Basketbol Takımı’na koçluk yaptım. İlginç bir çeteydiler.”
Orhan Pamuk da ‘Kafamda Bir Tuhaflık’ romanı üzerine Seattle Halk Kütüphanesi’nde 4 Kasım 2015 yılında Walter G. Andrews ile yaptıkları konuşmada şöyle anlatıyor tanışıklıklarını ve o günleri: “Burada ilk defa tanıştığımızı düşünüyor olabilirsiniz. Ama durum pek böyle değil. Bundan tam 47 yıl önce 1968’de İstanbul’da tanıştık. Ben Robert Kolej’de bir lise öğrencisi ve Walter, Osmanlı şiiri üzerine doktorasını yapan genç bir araştırmacıyken, ayrıca bizim okulun junior basketbol takımının koçluğunu da yapıyordu. Henüz on altı yaşındaydım ve belki size tuhaf gelecek ama klasik Osmanlı şiiriyle tanışmamı sağlayan isim, Amerikalı basketbol hocam Walter Andrews olmuştu.”
WALTER BEY
Osmanlı şiirini dünyaya tanıtan önemli isimlerden biri olan Walter G. Andrews’ün Türkçe yayımlanmış ‘Şiirin Sesi, Toplumun Şarkısı’ ve Mehmet Kalpaklı ile hazırladıkları ‘Sevgililer Çağı’ adlı kitapları bulunuyor. Atiye Güler Gündoğdu ve Servet Gündoğdu’nun hazırladıkları ‘Walter G. Andrews Kitabı-Osmanlı Şiiri İçin Bir Deniz Feneri’ (İnsan Yayınları, 2020) kitabı ise akademi ve arkadaş çevresinin Walter Bey dediği ustayı tanımak için iyi bir kaynak.
EDEBİYATÇILARLA ARTİSTLERİN MAÇI
ORHAN Pamuk’un basket takımındaki fotoğrafını görünce, yazar çizerlerimizin futbolla ilgisini şöyle bir düşündüm. Aklıma ilk gelen Orhan Kemal, Haldun Taner ve Halit Kıvanç’ın efsane fotoğrafı oldu. Türk edebiyatının en yetenekli futbolcusu sanırım Orhan Kemal. Adana’da gençlik yıllarında futbol oynamış. Fotoğrafın çekildiği tarih ise 8 Haziran 1964. Haldun Taner’in ‘Keşanlı Ali Destanı’nı ilk sahneye konduğu dönem. Edebiyatçılar ve oyuncular karşı karşıya geliyor. Edebiyatçıların takımında Orhan Kemal, Şükran Kurdakul, Ülkü Tamer gibi isimler var. Takımın destekçisi Fazıl Hüsnü Dağlarca. Haldun Taner’in kaptan olarak çıktığı artistler takımında ise Engin Cezzar, Erol Günaydın ve Aydemir Akbaş var. Halit Kıvanç’ın yönettiği maçın başlama vuruşunu Gülriz Sururi yapıyor ve maçı edebiyatçıların takımı 5-3 kazanıyor.
Edebiyatçılar ve artistler takımlarının kaptanları Orhan Kemal ile Haldun Taner maçın hakemi Halit Kıvanç. Top-kale seçimini yapmadan poz vermişler.
Gülriz Sururi maç sonunda Engin Cezzar’ı öperek kutluyor.
NÂZIM HİKMET NEDEN FENERLİ OLDU?
ORHAN Kemal, Bursa Hapishanesi’ndeyken beraber top oynadıkları Nâzım Hikmet’i bu konuda yeteneksiz bulsa da usta şairin sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olduğu biliniyor. Fenerbahçe’yi tutması için kendince tutarlı bir gerekçe de bulmuş. Sınıf mücadelesi penceresinden bakıyor taraftarlığa da. Galatasaray’ı burjuva, Fenerbahçe’yi ise daha proleter buluyor.
KİM, HANGİ TAKIMI TUTUYOR?
Nâzım Hikmet’le aynı gerekçeye mi dayanıyor bilmiyorum ama edebiyatçıların çoğu Fenerbahçe’yi tutuyor. Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Fethi Naci, Orhan Pamuk, Selçuk Altun, Metin Celal, Mario Levi ilk akla gelen sıkı Fenerbahçeliler. Orhan Veli Galatasaraylı. Bir de bildiğim sıkı Galatasaraylı Enis Batur var. Cevat Çapan ise tutkulu bir Beşiktaşlı.