'Çekiç' çevrimiçi oluyor

KLASİK müzayedelerin yerini hızla online müzayedeler almaya başladı. Bu, aynı zamanda yeni bir sanat alıcısının oluştuğunun da göstergesi.
Büyük otellerin özel salonlarında yapılan o görkemli müzayedeler artık eskide kaldı. Önce müzayede evlerinin kendi salonlarına çekildi, sonra da sanal dünyaya.
Şimdi her gün onlarca müzayede haberi düşüyor önümüze. İnternete giriyor, eseri inceleyip arttırıma katılıyorsunuz. Verilen süre dolduğunda en yüksek fiyatı verende kalıyor.
İnternetten bir çöp bile alamayan bir neslin yapacağı iş değil pek, on binlerce lira verip duvarına asacağı bir tabloyu yakından görmeden, incelemeden satın almak.
Ama artık yeni bir kuşak para ve söz sahibi.
Müzayede yöneticisinin “Saaat, saaat, saaatttım” diye bağırıp çekicini vurduğu sahnenin yerini artık bilgisayar klavyesinden çıkan bir ‘tık’ sesi aldı.
Genç neslin alışverişlerini internet üzerinden yapmalarının online müzayede satışlarında payı büyük.
Çağdaş ve klasik tablolar, antikalar, pul, kitap, saat, mücevher gibi birçok alandan satışlar online müzayedelerde gerçekleşiyor.
Salon müzayedeleri en yüksek 400-500 kişilik katılım ile gerçekleşirken, online müzayedede binlerce sanatsever evinin rahatlığında alım yapabiliyor. Alım şeklinin nasıl değiştiğini ortaya koyması açısından her sektörde olduğu gibi müzayedelerde de teknoloji etkisini gösteriyor.
Türkiye’nin önde gelen müzayede evlerinden Antik AŞ son dönemde salon müzayedelerinin yanı sıra çok sayıda online müzayede de düzenlemeye başladı.
Yönetim kurulu üyesi Olgaç Artam, online müzayedeler sayesinde alıcı kitlesinde büyük bir çeşitlilik yaşandığını ve Türkiye’nin her yerinden alıcının oluştuğunu söylüyor. Salon müzayedelerinde katılım genellikle büyük şehirlerden oluşurken, artık en ücra kasabadan bile alıcı çıkabiliyormuş. Online müzayedelerden koleksiyon yapan geniş bir kitle oluşmuş.
Peki görmeden alacağınız bir eserin orijinalliğinden nasıl emin olacaksınız?
Burada güven sorunu çok önemli.
Artam, 39 yıllık tecrübe ve güvencelerini online müzayedelere taşıdıklarını, onaylayarak sertifikalandırdıklarını söylüyor: “Eserin orijinalliği en önemli konu. Bu müzayede evinin sorumluluğundadır. Seçtiğiniz müzayede şirketi gelecekteki garantiniz olacaktır. Online müzayedeler karşılıklı güven üzerine kurulu bir alım şeklidir. Eserleri müzayede öncesinde sergilenirken yakından görmeye çalışın. Boyut, malzeme ve renkleri yakından görmek önemli. Almak istediğiniz eserlerin hangi gün, hangi saat satışa çıkacağını iyi takip edin.”
EN ÇOK KİMLER TERCİH EDİYOR?
Son yapılan online müzayedelerde kullanıcılardan en çok teklif alan sanatçıların başında Erol Akyavaş, Burhan Doğançay, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Nejad Melih Devrim, Avni Arbaş, Abidin Dino, Selim Turan, Nuri İyem, Mehmet Gün ve Kemal Önsoy geliyormuş.
DALİ'YE LOKMA PICASSO'YA TAVUK PİLAV
Haber şöyle: “Geçtiğimiz yıl, Dali’nin ölüm yıldönümünde sanatçıyı anmak için lokma döken dijital ajans Kroppa, bu yıl da bir lokma firmasının desteğiyle lokma dökerek Dali’yi anacak.
‘Salvador Dali’yi tanıtmak ve sevenleri tarafından sürreal bir şekilde anılmasını sağlamak amacıyla’ Dali’nin 31. ölüm yıldönümünde 23 Ocak Perşembe günü, saat 12.00’de başlayacak etkinlik, 14.00’te sona erecek.
‘Sürreal Bir Kroppa Etkinliği’ adıyla bir gelenek haline geldiği belirtilen etkinlik, Atatürk Caddesi, Aslan Kaptan Çıkmazı’nda yapılacak.”
T24 haber sitesinde okudum. Geçen yıl yapılanı kaçırmışım. Hemen de gelenekselleşmiş, zaten birine mutlaka denk gelirim.
Lokmada ne gibi bir sürreallik bulundu bilmiyorum ama Eva Peron’a mevlit okutulduğunu hatırlayınca absürd gelmiyor artık bunlar.
Yarın biri de çıkıp Picasso için tavuk pilav dağıtırsa şaşırmayın.
En azından paellaya gönderme diye açıklanabilir.
'KURU OTLAR ÜSTÜNE'
Film çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde sürdürür yönetmen Nuri Bilge Ceylan. Sır gibi saklar oyuncu kadrosunu, filminin ismini...
TRT tarafından düzenlenen ‘2. 12 Punto TRT Senaryo Günleri’ kapsamında bu yıl ilk kez verilecek olan ‘Ustaya Saygı TRT Ortak Yapım Ödülü’ne, Nuri Bilge Ceylan değer görülmüş.
TRT’den yapılan açıklamaya göre, bu yıl itibariyle her yıl Türk sinemasının ustalarından birine takdim edilecek olan ödülün ilki, yeni film projesi ‘Kuru Otlar Üstüne’ adına başarılı yönetmen Nuri Bilge Ceylan’a takdim edilecekmiş.
‘Kış Uykusu’ filmiyle Altın Palmiye kazanan, en son 2018’de 71. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışan ‘Ahlat Ağacı’ filmine imza atan Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filminin adını böylece öğrenmiş olduk.
2 BİN ÖĞRENCİYE 250 LİRALIK KÜLTÜR SANAT KARTI
Sanat etkinlikleri her ne kadar indirimli olsa da öğrencinin bütçesini zorlar. Tiyatroya mı gitsem sinemaya mı, konser de çok pahalı, kaç etkinlik izlersem harçlığım yeter gibi hesaplar yapmaktan değme havuz problemini şıp diye çözer hale gelirsiniz.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle 2017 yılında başlatılan Kültür Sanat Kart projesi bu yüzden çok önemliydi.
Bugüne kadar 4 bin üniversiteliyi İKSV etkinlikleri ile buluşturan Kültür Sanat Kart, artık yoluna Eczacıbaşı Kültür Sanat Kart olarak devam edecek.
18-25 yaş arası 2 bin üniversite öğrencisine, İKSV’nin düzenlediği tüm etkinliklerde ve İstanbul Modern’e ziyarette kullanabilecekleri 250 TL değerinde Kültür Sanat Kart hediye edilecek. Çekilişe katılmak için 2 Şubat son tarih. www.kultursanatkart.com
'Çekiç' çevrimiçi oluyor
KLASİK müzayedelerin yerini hızla online müzayedeler almaya başladı. Bu, aynı zamanda yeni bir sanat alıcısının oluştuğunun da göstergesi.
Büyük otellerin özel salonlarında yapılan o görkemli müzayedeler artık eskide kaldı. Önce müzayede evlerinin kendi salonlarına çekildi, sonra da sanal dünyaya.
Şimdi her gün onlarca müzayede haberi düşüyor önümüze. İnternete giriyor, eseri inceleyip arttırıma katılıyorsunuz. Verilen süre dolduğunda en yüksek fiyatı verende kalıyor.
İnternetten bir çöp bile alamayan bir neslin yapacağı iş değil pek, on binlerce lira verip duvarına asacağı bir tabloyu yakından görmeden, incelemeden satın almak.
Ama artık yeni bir kuşak para ve söz sahibi.
Müzayede yöneticisinin “Saaat, saaat, saaatttım” diye bağırıp çekicini vurduğu sahnenin yerini artık bilgisayar klavyesinden çıkan bir ‘tık’ sesi aldı.
Genç neslin alışverişlerini internet üzerinden yapmalarının online müzayede satışlarında payı büyük.
Çağdaş ve klasik tablolar, antikalar, pul, kitap, saat, mücevher gibi birçok alandan satışlar online müzayedelerde gerçekleşiyor.
Salon müzayedeleri en yüksek 400-500 kişilik katılım ile gerçekleşirken, online müzayedede binlerce sanatsever evinin rahatlığında alım yapabiliyor. Alım şeklinin nasıl değiştiğini ortaya koyması açısından her sektörde olduğu gibi müzayedelerde de teknoloji etkisini gösteriyor.
Türkiye’nin önde gelen müzayede evlerinden Antik AŞ son dönemde salon müzayedelerinin yanı sıra çok sayıda online müzayede de düzenlemeye başladı.
Yönetim kurulu üyesi Olgaç Artam, online müzayedeler sayesinde alıcı kitlesinde büyük bir çeşitlilik yaşandığını ve Türkiye’nin her yerinden alıcının oluştuğunu söylüyor. Salon müzayedelerinde katılım genellikle büyük şehirlerden oluşurken, artık en ücra kasabadan bile alıcı çıkabiliyormuş. Online müzayedelerden koleksiyon yapan geniş bir kitle oluşmuş.
Peki görmeden alacağınız bir eserin orijinalliğinden nasıl emin olacaksınız?
Burada güven sorunu çok önemli.
Artam, 39 yıllık tecrübe ve güvencelerini online müzayedelere taşıdıklarını, onaylayarak sertifikalandırdıklarını söylüyor: “Eserin orijinalliği en önemli konu. Bu müzayede evinin sorumluluğundadır. Seçtiğiniz müzayede şirketi gelecekteki garantiniz olacaktır. Online müzayedeler karşılıklı güven üzerine kurulu bir alım şeklidir. Eserleri müzayede öncesinde sergilenirken yakından görmeye çalışın. Boyut, malzeme ve renkleri yakından görmek önemli. Almak istediğiniz eserlerin hangi gün, hangi saat satışa çıkacağını iyi takip edin.”
EN ÇOK KİMLER TERCİH EDİYOR?
Son yapılan online müzayedelerde kullanıcılardan en çok teklif alan sanatçıların başında Erol Akyavaş, Burhan Doğançay, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Nejad Melih Devrim, Avni Arbaş, Abidin Dino, Selim Turan, Nuri İyem, Mehmet Gün ve Kemal Önsoy geliyormuş.
DALİ'YE LOKMA PICASSO'YA TAVUK PİLAV
Haber şöyle: “Geçtiğimiz yıl, Dali’nin ölüm yıldönümünde sanatçıyı anmak için lokma döken dijital ajans Kroppa, bu yıl da bir lokma firmasının desteğiyle lokma dökerek Dali’yi anacak.
‘Salvador Dali’yi tanıtmak ve sevenleri tarafından sürreal bir şekilde anılmasını sağlamak amacıyla’ Dali’nin 31. ölüm yıldönümünde 23 Ocak Perşembe günü, saat 12.00’de başlayacak etkinlik, 14.00’te sona erecek.
‘Sürreal Bir Kroppa Etkinliği’ adıyla bir gelenek haline geldiği belirtilen etkinlik, Atatürk Caddesi, Aslan Kaptan Çıkmazı’nda yapılacak.”
T24 haber sitesinde okudum. Geçen yıl yapılanı kaçırmışım. Hemen de gelenekselleşmiş, zaten birine mutlaka denk gelirim.
Lokmada ne gibi bir sürreallik bulundu bilmiyorum ama Eva Peron’a mevlit okutulduğunu hatırlayınca absürd gelmiyor artık bunlar.
Yarın biri de çıkıp Picasso için tavuk pilav dağıtırsa şaşırmayın.
En azından paellaya gönderme diye açıklanabilir.
'KURU OTLAR ÜSTÜNE'
Film çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde sürdürür yönetmen Nuri Bilge Ceylan. Sır gibi saklar oyuncu kadrosunu, filminin ismini...
TRT tarafından düzenlenen ‘2. 12 Punto TRT Senaryo Günleri’ kapsamında bu yıl ilk kez verilecek olan ‘Ustaya Saygı TRT Ortak Yapım Ödülü’ne, Nuri Bilge Ceylan değer görülmüş.
TRT’den yapılan açıklamaya göre, bu yıl itibariyle her yıl Türk sinemasının ustalarından birine takdim edilecek olan ödülün ilki, yeni film projesi ‘Kuru Otlar Üstüne’ adına başarılı yönetmen Nuri Bilge Ceylan’a takdim edilecekmiş.
‘Kış Uykusu’ filmiyle Altın Palmiye kazanan, en son 2018’de 71. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışan ‘Ahlat Ağacı’ filmine imza atan Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filminin adını böylece öğrenmiş olduk.
2 BİN ÖĞRENCİYE 250 LİRALIK KÜLTÜR SANAT KARTI
Sanat etkinlikleri her ne kadar indirimli olsa da öğrencinin bütçesini zorlar. Tiyatroya mı gitsem sinemaya mı, konser de çok pahalı, kaç etkinlik izlersem harçlığım yeter gibi hesaplar yapmaktan değme havuz problemini şıp diye çözer hale gelirsiniz.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Eczacıbaşı Topluluğu’nun desteğiyle 2017 yılında başlatılan Kültür Sanat Kart projesi bu yüzden çok önemliydi.
Bugüne kadar 4 bin üniversiteliyi İKSV etkinlikleri ile buluşturan Kültür Sanat Kart, artık yoluna Eczacıbaşı Kültür Sanat Kart olarak devam edecek.
18-25 yaş arası 2 bin üniversite öğrencisine, İKSV’nin düzenlediği tüm etkinliklerde ve İstanbul Modern’e ziyarette kullanabilecekleri 250 TL değerinde Kültür Sanat Kart hediye edilecek. Çekilişe katılmak için 2 Şubat son tarih. www.kultursanatkart.com