Sonbahar Tatlıları

Sonbaharı çok seven insanlar vardır... Yağmurlu hava, kalın kazak, sıcacık çay, düşen yapraklar… Sonbahar çoğu insana romantik gelir, ancak maalesef ben o insanlardan biri değilim. Sonbahar demek, benim için yaza geri sayımın başlaması demek. Çok sevdiğim denizime, güneşime gün saymak, kiraza karpuza hasret kalmak demek.

Ancak yine geldi çattı soğuk havalar!

Dünyaya kendimiz olarak gelmemizin olasılığı dört yüz bin katrilyonda birmiş. Anne babamızın tanışma ihtimali bile yirmi binde birmiş. İlişkilerine devam etmeleri, cinsel ilişki yaşamaları, bizi biz yapan sperm ve yumurtanın buluşması… Hepsi hesaplandığı vakit, gördüğünüz gibi ortaya mucize denecek bir şans çıkıyor. Madem hayatta olmamız bu kadar büyük bir mucize o zaman her günün tadını çıkartalım diyor, sonbaharı sevdirecek tatlı tariflerimi aşağıda paylaşıyorum.

Haftaya yine beklerim!

Elmalı Muffin

Malzemeler:

2 adet Elma

1 su bardağı Şeker (200 gram)

2 su bardağı Un (240 gram)

2 çay kaşığı Karbonat

1/2 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Tarçın

1/2 bardak Ceviz

2 Yumurta

1 bardak Süt

1 çay kaşığı kaşığı Limon Suyu

1/2 bardak Sıvıyağ

Adımlar:

1- Sütün içine limon suyunu ekleyin ve 10 dakika bekletin.

2- Cevizleri önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika kadar pişirin, elinizle ufalayın.

3- Un, tuz, karbonat, şeker, tarçın, küp küp kesilmiş bir elma ve cevizi bir kasede birleştirin ve karıştırın.

4- Sıvıyağ, yumurtalar ve limonlu sütü bir kaseye alın ve köpürünceye kadar çırpın.

5- Sıvı malzemelere, kuru malzemeleri ekleyin ve düşük devir karışıncaya kadar çırpın.

6- Muffin harcınızı, önceden yağladığınız muffin kalıplarına bölüştürün, üzerine ince ince dilimlediğiniz elmaları koyun ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıncaya dek pişirin.

7- Kalıplardan çıkartmadan önce ilk sıcaklığının geçmesi için bekleyin. Afiyet olsun!

Brownie

Malzemeler:

125 gram Bitter Çikolata

90 gram Tereyağı

125 gram Şeker

75 gram Un

75 gram Ceviz

2 Yumurta

Yarım paket Vanilya

Tuz

Adımlar

1- Tereyağını bir sos tavasında eritin.

2- Eriyen tereyağını ateşten alın ve bitter çikolatayı ekleyin. Karıştırarak eritin.

3- İki yumurtayı, şekerle birlikte çırpın.

4- Sırasıyla, karıştırarak, un, ceviz, vanilya ve kakaolu sosu ekleyin.

5- Karışımı kek kabına alın ve önceden ısıttığınız fırında 170 derece de 12-15 dakika pişirin. Afiyet olsun!

Balkabaklı Cheesecake

Malzemeler:

180 gram Bisküvi

4-5 yemek kaşığı Margarin

1 çay kaşığı Toz Zencefil

145 gram Esmer Şeker (2/3 bardak)

1/2 çay kaşığı Tarçın

1/2 çay kaşığı Toz Zencefil

Tuz

450 gram Labne

3 Yumurta

1 yemek kaşığı Vanilya Özütü

1 bardak Balkabağı Püresi (500 gram pişmiş, balkabağı)

1 yemek kaşığı Toz Şeker

Adımlar:

1- Balkabağı püresi için, 500 gram balkabağını fırında pişirin.

2- İlk 3 malzemeyi rondodan geçirin. Kelepçeli kek kalıbının tabanına elinizle bastırarak oturtun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirin.

3- Labneyi 2-3 dakika çırpın. Şeker, zencefil ve tarçını da ekleyin 2-3 dakika daha pişirin.

4- Cheesecake kremasına, yumurtaları karıştırarak teker teker ekleyin, çırpın.

5- Kremaya, balkabağı püresi ve vanilya özütünü ekleyin, düşük devirde çırpın.

6- Hazırladığınız kremayı cheesecake tabanının üzerine dökün. Cheesecake’i ilk 20 dakika 180 derece fırında, son 30 dakikada da fırının ısısını 160 dereceye düşürerek pişirin.

7- Servis etmeden önce soğumasını bekleyin. Afiyet olsun!