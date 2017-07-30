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İdil Yazar

İdil Yazar

Kendini plajda hissetmek isteyenler okusun!

30 Temmuz 2017

Şu sıcak yaz günlerinde şüphesiz sosyal medyada en çok karşımıza çıkan fotoğraflar süslü püslü içecekler. 

Rengarenk smoothie’ler, frozen’lar özgürlüklerini ilan etmiş durumda! Bizlere, ya havuz kenarından, ya plajlardan, bazen de güneş gözlüğü ve hazır şapkanın yanında göz kırpıyorlar.

Kendini plajda hissetmek isteyenler okusun

Yalan yok; plajda keyif yaparken özenle çekilmiş ananslı frozen'lar, kavunlu smoothie'ler insanın iştahını kabartıyor, “olsa da içsek!” dedirtiyor.

 

Ben de bugün, tatile gidemeyenler için, kendinizi anında Çeşme, Bodrum hatta Mikanos plajlarında hissetmenizi sağlayacak nefis içecek tarifleri hazırladım. 

 

Malzeme listesini aşağıya bırakıyorum, tek yapmanız gereken malzemeleri blender’dan geçirmek! E tabi bir de içmeden önce fotoğrafını paylaşmayı unutmayın.

 Kendini plajda hissetmek isteyenler okusun

Afiyet olsun!

 

Mangolu Smoothie

 

Malzemeler:

1 adet Mango, dondurulmuş

5 adet Çilek dondurulmuş

1 bardak Ananas

1 bardak Portakal Suyu

 

Kavunlu Smoothie

 

Malzemeler:

2 bardak Kavun

1 bardak Salatalık

8 yaprak Nane

1/2 Misket Limonunun suyu

 

Karpuzlu Frozen

5 dilim karpuz

1 adet Limon Suyu

15 adet buz

 

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