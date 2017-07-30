 Kendini plajda hissetmek isteyenler okusun

Şu sıcak yaz günlerinde şüphesiz sosyal medyada en çok karşımıza çıkan fotoğraflar süslü püslü içecekler.

Rengarenk smoothie’ler, frozen’lar özgürlüklerini ilan etmiş durumda! Bizlere, ya havuz kenarından, ya plajlardan, bazen de güneş gözlüğü ve hazır şapkanın yanında göz kırpıyorlar.

Yalan yok; plajda keyif yaparken özenle çekilmiş ananslı frozen'lar, kavunlu smoothie'ler insanın iştahını kabartıyor, “olsa da içsek!” dedirtiyor.

Ben de bugün, tatile gidemeyenler için, kendinizi anında Çeşme, Bodrum hatta Mikanos plajlarında hissetmenizi sağlayacak nefis içecek tarifleri hazırladım.

Malzeme listesini aşağıya bırakıyorum, tek yapmanız gereken malzemeleri blender’dan geçirmek! E tabi bir de içmeden önce fotoğrafını paylaşmayı unutmayın.

Afiyet olsun!

Mangolu Smoothie

Malzemeler:

1 adet Mango, dondurulmuş

5 adet Çilek dondurulmuş

1 bardak Ananas

1 bardak Portakal Suyu

Kavunlu Smoothie

Malzemeler:

2 bardak Kavun

1 bardak Salatalık

8 yaprak Nane

1/2 Misket Limonunun suyu

Karpuzlu Frozen

5 dilim karpuz

1 adet Limon Suyu

15 adet buz