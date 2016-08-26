Her ne kadar günlük hayatı kendi meşguliyetlerimiz çerçevesinde yaşamaya çalışsak da maalesef Türkiye’de bunu yapmak her zaman kolay olmuyor. Benim de, hepimiz gibi, terör saldırılarında canım yanıyor. İstiyorum ki bütün çocuklar mutlu bir çocukluk geçirsin, geleceklerinden endişe etmesinler.

Herkes gibi ben de, ülkede barış ve huzur ortamı oluşsun, içinde bulunduğumuz süreci atlatalım diye dua ediyorum, umutlu olmaya çalışıyorum. Bana göre bu süreci atlatmanın en iyi yolu, yaptığın işin daha da iyisini yapmak için gayret göstermek, üzüntü ve mutsuzluk atmosferinin ülkeye hakim olmasına izin vermemek… Bence işimize, ailemize, ülkemizin iyiliğine odaklanmamız için güçlü olmamız şart. Yaşadığımızı hissetmek şart.

Ben de bu köşede, en iyi bildiğim işe odaklanıp, daha güzel yemek tarifleri vermek, hayata dair keşifler yapmak, sizlere ilham vermek için çaba göstereceğim. Hayatınızdaki bir güzelliğe aracı olursam ne mutlu bana…

İzmirlilerin, İstanbullulardan Sır gibi Sakladıkları Mekanlar!

İzmirliler, Çeşme'nin gitgide artan popülaritesi yüzünden çok kırgın! Haksız da sayılmazlar. Çocukken kestane topladıkları, rahat rahat denize girdikleri bomboş plajları, artık hem yüzlerce insanla paylaşmaları gerekiyor, hem de üzerine dünya para vermeleri! Sahibine amca dedikleri restoranlara rezervasyon yapmazlarsa yer bulamıyorlar, eskiden bisikletle gezdikleri yollardan trafik eksik olmuyor. Akın akın gelen turistlerden biraz bunalmış, biraz da dokunun bozulmasından endişeli; Çeşme'lerine sahip çıkmak istiyorlar. Dedim ya haksız değiller, ama hepimiz için aynı şey geçerli değil mi?

Çocukluğumuzu geçirdiğimiz yerleri biz de tanımakta zorlanmıyor muyuz?

Büyük teyzeler, kuzenler, enişteler derken bir çok İzmirli akrabam var. Çocukluğuma dair en canlı anılarım hep İzmir'de geçiyor. En yakın arkadaşlarım da hep İzmirli.





Kendimi İzmirlilere çok yakın hissettiğim için çekinmeden söyleyeceğim; Bu sene meseleyi biraz fazla abarttınız! Yok efendim, fısır fısır konuşup İstanbullulardan mekan saklamalar, ağızdan kaçırıp “Boşver şekerim orası tadilatta boşuna gitme” diye çevirmeye çalışmalar, "Aman İdil'e sakın söylemeyin Instagram’a koyar" demeler!

Hepimiz aynı ülkenin çocuğu değil miyiz? Biraz ayıp olmuyor mu?

Buyrun size kontra-atak!

İşte, İzmirlilerin sır gibi sakladıkları mekanlar!

Refiğin Bahçesi

Hacımemiş’te, bahçe içinde, huzurlu bir kahvaltı istiyorsanız doğru adres Refik'in Bahçesi… Menemeni ve gözlemeleri efsane. Fiyatları da Alaçatı'ya göre oldukça makul.









Dharma Beach

Dharma Beach, Altınkum'da bu sene açılan nefis bir plaj. Sahibesi Nurfel Hanım "eksiklerimiz var, seneye iyice oturacak" diyor ama ben bu halini çok sevdim. Denize rahat rahat girebileceğiniz, ayağınız kumda yemek yiyebileceğiniz, akşama doğru eski Türkçe şarkıları dinleyebileceğiniz, abartısız bir işletme. Aynı çocukluğumuzun plajları gibi.









Horasan

Çeşme merkezde sokak arasında çok salaş bir balıkçı Horasan. Sahipleri yemeğe meraklı, sürekli seyahat edip kendilerini daha da geliştirmeye çalışan bir çift; Fatma Hanım ve Ahmet Bey. Ahmet Bey'in babası balıkçıymış. Babasını kaybettikten sonra balıkçılarının yanına minik bir de restoran açmışlar. Git gide menüleri büyümüş, müdavimleri artmış. Deniz mahsülleri ve balıklar taptaze. Hem güzel yemek yiyip, hem de kendinizi rahat hissedebileceğiniz bir mekan.











Site Sineması

Müthiş bir keyiftir açık hava sineması. Ufak sandalyelerde, yıldızların altında, hele bir de film güzelse tadına doyum olmaz. Site Sineması nostalji yapmak, çocukluğunuza dönmek için gidebileceğiniz en iyi yazlık sinemalardan biri. Haftanın her günü saat 22:00'da gösterim var. Gösterimde olan filmleri Facebook sayfasında bulabilirsiniz. Önceden bilet almaya gerek yok, 15 dakika önce orada olun yeter! Giderken yanınıza mutlaka kazağınızı alın, Site Sineması serin oluyor.

**Konu Çeşme olunca, günün tarifi de hafif ve aromatik Sakızlı Muhallebi olsun. Biz bu yaz çok yapıp yedik, umarım siz de sofralarınızda yer verirsiniz.





SAKIZLI MUHALLEBİ

1 litre süt

1 bardak un

1 bardaktan şeker

1 çay kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı sakız

çıtır kadayıf

file fıstık

Süt, un ve şekeri orta ateşte karıştırarak pişirin. Kıvam alınca sakızı ekleyip, 2 dakika daha pişirin.

Sakız eriyince ateşten alın ve tereyağını ekleyerek çırpın.

Servis kaselerine, sırasıyla, çıtır kadayıf, sakızlı muhallebi ve fıstık ekleyerek servis edin. Afiyet olsun!