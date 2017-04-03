 Her kışın sonu bahar!

Sanki hep bahar olsa, dert tasa olmayacak, hep birlikte güllük gülistanlık yaşayacağız gibi...

Baharın gelişi, farklı kültürler tarafından yüzyıllardır kutlanan bir şölen. Kimi adaklar adar, kimi yüzünü rengarenk boyar, kimi sokaklara dökülür, kimi şovlar hazırlar...







Benim bahar kutlamam ise şu aralar mutfağımda yaşanıyor. Kışın yemeye hasret kaldığım sebzeler yavaş yavaş manavlarda yerini aldıkça, keyfim iyice yerine geliyor.

Bugün, sizlerle bahar aylarına çok yakışacak üç nefis tarif paylaşacağım. Benim favorim rahmetli anneannemin Enginar Dolması.

Siz baharı nasıl kutluyorsunuz?







Enginar Dolması



Malzemeler:

1 adet Enginar

200 gram Kıyma

4 yemek kaşığı Dereotu

2 yemek kaşığı Taze Soğan

3 yemek kaşığı Pirinç

1 yemek kaşığı Tereyağı

Zeytinyağı,Tuz, Karabiber



Adımlar:

1- Enginarlarınızı kabukları kalacak şekilde temizleyin. İçini limonla ovup, limonlu suda bekletin.2- Taze soğanı kavurun, kıymayı ekleyip kavurun. Pirinci de ekleyip parlayana kadar tekrar kavurun. Tuz, karabiber ekleyin. En son dereotunu ekleyip ateşten alın.3- Tencereye enginarı koyun, içini kıymalı harç ile doldurun. Enginarın 3’te 1 ine gelecek şekilde sıcak su ekleyin. Tencerenin kapağını kapatıp, pirinç pişinceye kadar (45-50 dakika) pişirin. Afiyet olsun!







Bahar Salatası



Malzemeler:

1 Limonun Suyu

3 diş Sarımsak

1 adet Tavuk Baget

1 adet Tavuk göğüs

1/2 bardak Bezelye

1 adet Arpacık Soğan

1 tatlı kaşığı Hardal

1 avuç Roka

3 dal Nane

ZeytinyağıTuz, Karabiber



Adımlar:

1- 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 limon suyu, ve ezilmiş 2 diş sarımsağı bir kasede çırpın. Tavukların üzerine dökün ve en az 30 dakika buzdolabında bekletin.2- Bezelyeleri haşlayın ve hemen soğuk suyun altında bekletin.3- Tavukları kızgın tavada önlü arkalı pişirin. Piştikten sonra ufak parçalara ayırın.4- 2 yemek kaşığı zeytinyağı, hardal, rendelenmiş arpacık soğan, sarımsak, nane, tuz ve karabiberi bir kasede birleştirin ve çırpın.5- Servis tabağına, roka, tavuk ve bezelyeleri alın, salata sosunu gezdirin. Afiyet olsun!

Fırında Kuşkonmaz Malzemeler15 adet Kuşkonmaz1/2 Limon Suyu2 yemek kaşığı Parmesan PeyniriZeytinyağıTuz, KarabiberAdımlar1- Kuşkonmazları 210 derece fırında 10 dakika pişirin.2- Fırından çıkınca üzerine parmesan rendeleyip, 2 dakika daha fırına atın.3- Üzerlerine yarım limon suyu sıkın. Afiyet olsun!







Fırında Kuşkonmaz



Malzemeler:

15 adet Kuşkonmaz

1/2 Limon Suyu

2 yemek kaşığı Parmesan Peyniri

Zeytinyağı, Tuz, Karabiber



Adımlar:

1- Kuşkonmazları 210 derece fırında 10 dakika pişirin.2- Fırından çıkınca üzerine parmesan rendeleyip, 2 dakika daha fırına atın.3- Üzerlerine yarım limon suyu sıkın. Afiyet olsun!



