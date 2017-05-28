Dün akşam Akatlar Kültür Merkezinde, Zeynep Oral için düzenlenen Ustalara Saygı gecesindeydim. Fazıl Say’ın müthiş performansıyla başlayan gece; Gülriz Sururi, Ali Poyrazoğlu, Ali Sirmen gibi çok değerli isimlerin konuşmalarıyla devam etti. Gecede Zeynep Hanım’ın fotoğraf arşivi karıştırıldı, çok kıymetli anılar paylaşıldı.

Bu kadar cesur, bilgili ve üretken sanatçı ve gazetecilerle aynı havayı solumak, tecrübelerini dinlemek benim için muazzam bir tecrübe oldu. Hayatı büyük yaşamak gerektiğini fark ettim. Anlamlı bir hayat için; araştırmanın, öğrenmenin ve bildiklerimizi paylaşmanın şart olduğunu bir kere daha anladım.

“Ustalara Saygı” geceleri, Beşiktaş Belediyesi tarafından organize ediliyor. Takip etmenizi ve fırsat buldukça gitmenizi şiddetle tavsiye ederim. İnanın bizim neslin, Ustalardan öğrenecek çok şeyi var!

Size Ramazan Ayı boyunca menü sözü vermiştim. Günün menüsü oldukça pratik ancak bir o kadar da lezzetli. Şimdiden afiyet olsun!

DÜĞÜN ÇORBASI

Malzemeler:

250 gram Kuzu Gerdan

1,5 lt Su

1/2 Soğan

1/2 Kereviz Sapı

1 diş Sarımsak

1 Yumurta Sarısı

3 yemek kaşığı Süzme Yoğurt

1/2 Limon Suyu

3 yemek kaşığı Tereyağı

2 yemek kaşığı Un

1 çay kaşığı Pul Biber

Tuz, Karabiber

Adımlar:

Kuzu gerdan, soğan, kereviz sapı ve sarımsağı 1,5 litre soğuk suyla birlikte ocağa alın. Kaynadıktan sonra altınız kısın, üzerindeki köpükleri bir kaşık yardımıyla alarak 1 saat kısık ateşte pişmeye bırakın.

Pişen etleri süzün (suyunu saklayın) ve küçük küçük doğrayın/didikleyin.

Un ve 2 yemek kaşığı tereyağı ve unu kavurun, süzdüğünüz et suyunu yavaş yavaş ekleyin, kaynatın.

Etleri de tencereye ekleyin.

Yumurta sarısı, süzme yoğurt ve limon suyunu çatalla çırparak terbiyenizi yapın. Terbiyeyi video’da da gösterildiği şekilde yavaş yavaş çorbaya ekleyin.

Kalan tereyağı ve pul biberi bir tavada eritin. Çorbayla birlikte servis edin. Afiyet olsun!

FIRINDA PATATES

Malzemeler

500 gram Taze Patates

2 diş Sarımsak

4 dal Biberiye

Zeytinyağı

Tuz, Karabiber

Adımlar

Patatesleri elma dilimleyin ve 5 dakika mikrodalga fırına atın.

Kalan malzemeleri birleştirerek bir sos hazırlayın.

Patatesleri soslayın ve 10 dakika bekletin.

200 derece fırında 25 dakika pişirin. Afiyet olsun!

TAVUK SOTE

Malzemeler:

500 gr Tavuk Kuşbaşı

1 adet Soğan

1 adet Kırmızı Biber

5 adet Çarliston Biber

3 diş Sarımsak

2 adet Comates

1 tatlı kaşığı Şeker

Tuz, karabiber

Kekik

Zeytinyağı

Soya Sos

Adımlar:

Tavuk etlerini tuz ve karabiber ile tatlandırın ve kızgın tavada mühürleyin.

Soğan ve sarımsakları ekleyip soteleyin. Biberler, domates, şeker, soya sosu ve kekik ekleyip karıştırın. Pişince maydanoz ile servis edin. Afiyet olsun

MOZAİK PASTA

Malzemeler

1 Paket Petit Beurre

1 su bardağı Süt

3 yemek kaşığı Kakao

3 yemek kaşığı Toz Şeker

125 gram Tereyağı

3 adet Çilek

1 Limonun kabuğu

Adımlar

Tereyağını eritin, içine kakao, şeker ve sütü ekleyin. Şeker eriyinceye kadar karıştırın.

Bisküvileri dilediğiniz şekilde ufaltın. Yarı yarıya iki ayrı kaseye ayırın. Kaselerden birine küp doğranmış 3 adet Çilek, diğerineyse limon kabuğu rendesi koyun.

Çikolatalı sosu bisküvilerin üzerine dökün. Dilediğiniz gibi şekil verip buzlukta 3-4 saat dondurun. Afiyet olsun!