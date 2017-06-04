Hafif bir menü ve nefis bir tatlı!

Hiç değişmez bir kuralım var; eğer akşam yemeğinden sonra tatlı yiyeceksem, öncesini mümkün olduğunca hafif tutmaya çalışıyorum.

Genelde iftar sofralarında bu kuralın tam tersi uygulanır; geleneksel lezzetlerin ardından hafif, sütlü tatlılar servis edilir. Ama benim gibi tatlı severler için bugünlük kuralları bozalım! Pratik ve hafif bir yemeğin ardından güzel bir profiterol keyfi yapalım.

Tarifler aşağıda, haftaya yine beklerim!

KUŞKONMAZ ÇORBASI

Malzemeler:

500 gram Kuşkonmaz

6-7 adet Arpacık Soğan

1 adet Kereviz Sapı

1/2 Limon Suyu

2 yemek kaşığı Parmesan Peyniri

5 diş Sarımsak

1 litre Tavuk Suyu

Tuz, karabiber

Sıvıyağ

Adımlar:

Kuşkonmazları doğrayın ve baş kısımlarını saklayın.

Sırasıyla, soğan, sarımsak, kereviz sapı ve kuşkonmazı az yağda kavurun. Tavuk suyunu ekleyin, kısık ateşte kuşkonmaz yumuşayana kadar pişirin.

Çorbayı blender’dan geçirin. Limon suyu, kuşkonmazların başları ve peyniri ekleyip, 10 dakika daha pişirin.

Dereotu ya da taze soğanla birlikte servis edin. Afiyet olsun!

ÜZÜMLÜ CEVİZLİ PİLAV





Malzemeler:

1 Demet Yeşil Soğan

1 bardak Basmati – Yaban Pirinci Karışımı

2 bardak Tavuk Suyu

1 bardak Ceviz

1/4 bardak Cranberyy

1/4 bardak Kuş Üzümü

Maydanoz

Tereyağı

Zeytinyağı

Tuz, Karabiber

Adımlar:

Kızgın yağda taze soğanı kavurun.

Yıkadığınız pirinci ekleyin ve kavurmaya devam edin. Tavuk suyu, tuz, karabiber ekleyin, su kaynayınca altını kısın, tencerenin kapağını kapatın ve pirinç suyunu çekene kadar pişirin. 10 dakika demlenmeye bırakın.

Cevizleri 180 derece fırında 10 dakika pişirin.

Ceviz, cranberry ve pilavı servis tabağında birleştirin. Güzelce karıştırın. Maydanoz ile süsleyin. Afiyet olsun!

ÇITIR ÇITIR KUZU PİRZOLA

Malzemeler:

6 kalem Kuzu Pirzola

100 gram Ekmek Kırıntısı

1 yemek kaşığı Parmesan Peyniri

2 adet Yumurta

Sıvıyağ

Tuz

Karabiber

Adımlar:

Yumurtaları çırpın, tuz ve karabiber ile lezzetlendirin.

Parmesan peyniri ve ekmek kırıntısını bir kasede birleştirin.

Pirzolaları önce yumurtaya sonra, peynirli ekmek kırıntısına batırın.

Kızgın yağda önlü arkalı kızartın. Afiyet olsun!

PROFİTEROL

Malzemeler:

125 ml su

125 ml Süt

5 gram Tuz

175 gram Un

112 gram Tereyağı

5 Yumurta

200 gram Krema

200 gram Çikolata

Pastacı Kreması

Adımlar:

Su, süt ve tereyağını tencereye alın, kaynama noktasına getirin. Unu ekleyin tahta kaşıkla karıştırarak, 1 dakika daha pişirin ve soğuması için başka kaseye alın.

Hamurun içine bir yandan çırparak teker teker yumurtaları ekleyin. Yuvarlak uçlu bir sıkma torbasına alın ve yağlı kağıt serdiğiniz bir tepsiye küçük toplar halinde bırakın.

190 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirin.

Pastacı kremasını dar uçlu bir sıkma torbasına alın. Profiterollerinizin altına bıçakla minik delikler açın ve içini pastacı kreması ile doldurun.

Kremayı kaynama noktasına getirin, ateşten alın, içine çikolataları atın ve karıştırarak eritin.

İçini krema ile doldurduğunuz profiterolleri bol çikolatalı sos ile servis edin. Afiyet olsun!