Buyrun size özgün içerik!

Youtube'un en güzel taraflarından biri, kim ne yapıyor kolaylıkla takip edebilmek.

Farklı milletlerden binlerce insan, her gün youtube’a yeni içerik yüklüyor. Hal böyle olunca, farklı kültürlerin gözünden dünyayı görebiliyorsunuz. Bir youtuber olmanın yanı sıra, sıkı bir youtube takipçisiyim. Alanım yemek olduğu için, özellikle yabancı şefleri ve yemek vlogger'larını sürekli takip ediyorum.

Geçenlerde Perulu bir şefe rastladım. Kanalını yeni açmış. Sadece iki video’su var ama, şimdiden oldukça popüler. İsmi, Franco Noriega. Aslında, meşhur fotoğrafçı Mario Testino tarafından keşfedilen eski bir manken. Ancak Franco, 2014 yılında aşçılık okula gitmiş ve ardından New York'ta kendi restoranını açmış.

Franco, youtube'un cazibesine kapılıp, sağlıklı tariflerini internette paylaşmaya karar vermiş. Hem de, “Paylaşacak çok şeyim var!” deyip, yarı çıplak, tarif video'ları hazırlamış. “Peru çok sıcak bir ülke” diyor Franco, “Ondan çıplak gezmeye alışkınım”.

Youtube'un özgür ruhunu seviyor, Franco'ya da başarılar diliyorum!

HEM KALORİ YAK, HEM ENERJİ TOPLA!

Biz tişört giymeyi seven insanlar için, harika bir haberim var! Georgia Institute of Technology süper bir kumaş icat etti. Bu kumaş, güneş ve hareket enerjisini toplayarak içindeki liflerde depoluyor. Siz de bu enerjiyi, ihtiyacınıza yönelik kullanabiliyorsunuz.

Yani sabah koşusunda artık hem kalori yakabilir, hem de güneş enerjisi toplayan tişörtünüz sayesinde telefonunuzu şarj edebilirsiniz.



Tam 11 yıldır üzerinde çalışılan bu teknoloji, mühendisler arasında büyük bir heyecan yarattı. Teknolojinin, sadece kıyafet ve modada değil, başka alanlarda da oldukça faydalı olabileceği belirtiliyor.

Giyilebilir teknolojinin dünyada kökten bir değişim yaratacağı garanti. Sizce, gelecekte kıyafetler nasıl olacak?

ALEVLİ ELBİSELER

Geleceğin moda ikonu benim için şüphesiz, "The Hunger Games"deki Katniss Everdeen. Seriyi izleyenler hatırlar, modacı Cinna, Katniss için teknoloji ve tasarım harikası elbiseler hazırlıyordu. Bu muazzam elbiseler sayesinde Katniss, hem herkesi etkiliyordu, hem de duyguları ortaya koyuyordu.

Ben günümüz modacılarının, gelişen teknoloji ile birlikte en az Cinna kadar yaratıcı kıyafetler hazırlayacağını düşünüyorum, ancak konu ayakkabı olunca biraz zorlanacağa benziyoruz..

TEKNOLOJİK AYAKKABI?

İnternette denk gelmişsinizdir, son zamanlarda önde gelen markalar, teknoloji harikası ayakkabılar çıkartmaya başladı. Aralarında en çok ilgimi çeken, Virgin America'nın yeni çıkardığı spor ayakkabılar oldu.

Ayakkabının üzerinde minik bir ekran var, isterseniz yürürken video oynatabiliyorsunuz ancak izlemeye kalkarsanız, ağaca toslamanız çok olası. Ayakkabıda ayrıca, telefonunuzu şarj etmek için minik bir aparat mevcut. Fikir çok güzel ama bana sorarsanız pek kullanışlı değil. Bir de keşke emniyet kemeri, uçaklarda kalsaymış!

Dünyada tek olan ayakkabı, geçenlerde ebay.com'da açık arttırma ile tam 97,877 dolara satıldı! Geliri de, dünyada ihtiyaç olan her yere ayakkabı yardımı yapan "Soles4Souls" a bağışlandı. Ayakkabıyı alan giyer mi bilmem ama harika bir bağış yaptığı kesin!

Siz böyle bir ayakkabı giymek ister miydiniz? Yorumlarınızı bekliyorum.

PRATİK VE BESLEYİCİ BİR TARİF!

Spor ayakkabı demişken, sporculara özel bir tarif ile yazıyı noktalayalım! Haftaya yine görüşürüz!

Granola Bar Tarifi:

MALZEMELER

-2,5 bardak Yulaf

-1/2 bardak Ceviz ya da Fındık ya da Fıstık

-1/2 bardak Kuru Meyve

-1/4 bardak Chia

-1/3 bardak Bal

-1/3 Fıstık Ezmesi

-1/4 bardak Hindistan Cevizi Yağı (tereyağı da olur)

ADIMLAR

1-Ceviz ve yulafı üzerinde yağlı kağıt olan bir fırın tepsisine alıp, 200 derece fırında 10 dakika pişirin.

2-Yulaf, ceviz, kuru meyve ve chia tohumunu bir kasede birleştirin.

3-Bal, yağ ve fıstık ezmesini ayrı bir kasede birleştirin. (Ben bu noktada bir 30 saniye mikrodalgaya atıyorum, daha kolay karışıyor)

4-Sıvı malzemeleri, kuruların üzerine döküp iyice harmanlayın.

5-Yağlı kağıt serdiğiniz bir kaba üzerinden iyice bastırarak yerleştirin ve minimum 2 saat buzdolabında bekletin. Keserek servis edin. Afiyet olsun!