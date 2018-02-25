Dr. Jekyll ve Mr. Hyde Sendromu

Gündüz: Beyefendi

Gece: Vahşi

Gündüz: Saygın

Gece: Sapık

Bazen: Doktor

Bazen: Katil



Saygın Doktor Jekyll ile gece dönüştüğü karakter Mr. Hyde’ın hikayesini anlatan kitap ‘alter-ego’ ya da ‘ikinci kişilik’ vakasının çok güzel bir örneği (yazarı Robert Louis Stevenson aynı zamanda çocukluğumuzun favori kitaplarından Define Adası’nın da yazarı). Çizgi roman ve filmlerden tanıdık olduğumuz bir duruma benziyor aslında:



Ofiste: İçine kapanık gazeteci

Bina yanarken: Uçan adam



ya da



Arada sırada: Editörüne kendini beğendirmeye çalışan hafif sünepe bir fotoğrafçı

Hemen arkasından: Sağa sola ağ atan taytlı kahraman



ya da



Gündüz: Bürokratik sigorta işleriyle uğraşan içi geçmiş masa başı çalışanı

Gece: Otoparkta vahşi dövüşçü ve ayaklanma organize eden yakışıklı serseri



Cevapları tahmin etmişsinizdir: Superman, Spiderman, Tyler Durden (Dövüş Kulübü).



Teknolojide de bunun çok iyi bir örneğini yaşıyoruz bu günlerde:



Sabah: En heyecan verici gelişme

Akşam: En korkutucu gelişme

Bazen: Dünyayı kurtaracak

Bazen: Dünyayı yok edecek

Arada sırada: İnsanlığı yüceltecek

Arada sırada: İnsanlığın sonunu getirecek

Bir filmde: İyi bir kız arkadaş

Başka bir filmde: Katil

Bir uzmana göre: Herkesi işsiz bırakacak

Başka bir uzmana göre: Herkesin refah seviyesini artıracak

Stephen Hawking’e göre: Ne pahasına olursa olsun kontrol altına alınmalı

Bill Gates’e göre: Abartacak bir şey yok



Neden bahsettiğimi anlamışşınızdır herhalde. Bilim adamlarından ekonomistlere, taksi şoförlerinden fütüristlere herkesin aklını kurcalayan, çağımızın en moda terimlerinden yapay zeka tabii. Benim bu konudaki görüş ve konuyla ilgilenenlere önerim şöyle:



1. Başka pratik sıkıntılar yaratacaktır ama insanlığı yok edeceğini düşünmüyorum. Çok uzun vadede güneş yapacak zaten bu işi.



2. İş dünyasındaysanız yapay zekanın sizin sektörünüz ve şirketiniz için neleri daha verimli ya da etkin yapmanızı sağlayabilir diye düşünmeniz her şeyden faydalı olacaktır. Bunun için de ‘bu işler çok teknik ya da karmaşık’ demeden makine öğrenmesini bilen birileriyle konuşun (hatırlatma için: makine öğrenmesi yapay zeka uygulamaları geliştirmek için kullanılan teknoloji ve algoritmalara verilen ad). Felaket senaryolarını düşünmekten ya da yapay zekayı başkalarını ilgilendiren soyut bir kavram gibi düşünmekten çok daha iyi olacaktır bu yaklaşım. Özellkle işinizin doğal akışı dolayısıyla üretilen veri çoksa (yazı, doküman. fotoğraf, video ve her türlü rakamsal bilgi) hiç vakit kaybetmeyin derim.