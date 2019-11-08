Psikolojik açıdan düşmemek gerek

Pek çok insanın dilinde takıma yönelik değerlendirmelerde dile getirdiği bir konu 3 puanın silinmesi...
Her ne kadar geride bırakıldığı söylense de, hâlâ akıllarda bir yerde.
Ancak bu konunun açıklamaların arasında yer edinmesinin nedeni, takımın puan cetvelindeki mevcut durumu ve eleştiriler...
Şöyle ki;
Puan cetveline baktığımızda Bursaspor, 7’nci sırada görünüyor.
‘Şampiyonluk’ hedefiyle yola çıkmış ekip, bugün lig bitse Play-Off’a dahi kalamıyor.
Ancak matematiğin de bize bir oyunu var.
Lig lideri Hatayspor ile Bursaspor’un arasında yalnızca 4 puan fark bulunuyor.
Lideri bir kenara bırakalım; -averajla- ikinci sıradaki Balıkesirspor ile yalnızca fark 1 puan.
Üstelik 17 puanlı 4 takım lider Hatayspor’u takip ediyor.
Bir basamak üzerindeki Fatih Karagümrük ile Bursaspor’un puanlarının eşit olduğunu da hatırlatmakta fayda var.
ORTADA FELAKET YOK
Tekrardan 3 puanın silinmesine gelirsek;
Bugün böyle bir durum ile karşılaşmasa Bursaspor, liderin yalnızca 1 puan gerisinde olacaktı ve şampiyonluk söylemleri de günden güne güçlenecekti.
Ancak bunun böyle olmaması, bir felakete de yol açmış değil.
Çok fazla değişkene sahip, istikrarsız bir lig burası.
Bunu nereden mi anlıyoruz?
Son 5 haftada istisnasız bir şekilde her hafta sonucunda lig lideri değişmiş, 5 farklı takım o hafta sonunda liderlik koltuğuna oturmuş.
Sadece Ümraniyespor’un 2-3-4-5’inci haftalar sonrası üst üste liderliği var ki, İstanbul ekibi de bu çizgisini devam ettiremeyince liderin 3 puan gerisine düştü.
Küçük bir kıyaslama yapacak olursak;
Geçtiğimiz sezon TFF 1’inci Lig’de 10’uncu hafta sonrasında Gençlerbirliği 28 puanla zirvede yer alırken, Boluspor rakibini 5 puan geriden takip ediyordu.
Bugün baktığımızda 7’nci Bursaspor ile 1’inci Hatayspor arasındaki puan farkı sadece 4’ken; geçtiğimiz sezon lider Gençlerbirliği ile 7’nci Hatayspor ile arasındaki puan farkı 13’ü bulmuştu.
Bu sezon ise kolay kolay bir takımın ligi forse ederek, gücü eline alıp zirvede gezinemeyeceği bir lig olacak.
Her maçın ‘final’ değeri taşımasının da bu yönden farklı bir anlamı var...
Her ne kadar yoğun eleştirilere maruz kalsa da takımın; Eskişehirspor ve İstanbulspor’a karşı çok kötü bir oyun ortaya koymasına karşın aldığı 3’er puanın değeri de, benzer maçlarda alınacak skorların değeri de artacak.
Bu noktada kesinlikle psikolojik açıdan kopmaların yaşanmaması gerekiyor.
Şayet bu olduğu takdirde, puanları bırakın, puan için bile önemli mücadelelerin ortaya konduğu bu ligde hedefe ulaşmak çok daha zorlaşacaktır, hatta hayalleşecektir.
PES ETMEMEK GEREKİYOR
Bir şeyin daha altını çizmek gerekiyor ki; puanların silinmesi, takımın değil önceki yönetimden kalan enkazın bir artçı şiddeti...
Takımın iyi oynamadığı, oyunsal bazda ligin başındaki seviyenin altında olduğu aşikar ve bu durumun özellikle oyuncuların fiziksel gücüyle yakından ilgisi var.
Pek çok oyuncunun form düşüklüğü de rakiplerin daha sert bir oyun tercih etmesine karşın fiziksel açıdan cevap verememe, rakiplerin ligin başındaki düzeyinin gün geçtikçe üzerine çıkması, daha dar alanda oynaması gibi pek çok faktör var.
Buna çare bulacak bölüm ise teknik heyet.
İşin özü; puan cetveli bizlere ligin değişkenlerine hazır olmamızı ve psikolojik olarak pes etmemeyi gerektiğini söylüyor.
Oyunsal bazda da iyileştirmelerin gelmesi halinde, ilk yarıyı Bursaspor’un ilk ikide tamamlayacağına inancımız tam.
Psikolojik açıdan düşmemek gerek
Pek çok insanın dilinde takıma yönelik değerlendirmelerde dile getirdiği bir konu 3 puanın silinmesi...
Her ne kadar geride bırakıldığı söylense de, hâlâ akıllarda bir yerde.
Ancak bu konunun açıklamaların arasında yer edinmesinin nedeni, takımın puan cetvelindeki mevcut durumu ve eleştiriler...
Şöyle ki;
Puan cetveline baktığımızda Bursaspor, 7’nci sırada görünüyor.
‘Şampiyonluk’ hedefiyle yola çıkmış ekip, bugün lig bitse Play-Off’a dahi kalamıyor.
Ancak matematiğin de bize bir oyunu var.
Lig lideri Hatayspor ile Bursaspor’un arasında yalnızca 4 puan fark bulunuyor.
Lideri bir kenara bırakalım; -averajla- ikinci sıradaki Balıkesirspor ile yalnızca fark 1 puan.
Üstelik 17 puanlı 4 takım lider Hatayspor’u takip ediyor.
Bir basamak üzerindeki Fatih Karagümrük ile Bursaspor’un puanlarının eşit olduğunu da hatırlatmakta fayda var.
ORTADA FELAKET YOK
Tekrardan 3 puanın silinmesine gelirsek;
Bugün böyle bir durum ile karşılaşmasa Bursaspor, liderin yalnızca 1 puan gerisinde olacaktı ve şampiyonluk söylemleri de günden güne güçlenecekti.
Ancak bunun böyle olmaması, bir felakete de yol açmış değil.
Çok fazla değişkene sahip, istikrarsız bir lig burası.
Bunu nereden mi anlıyoruz?
Son 5 haftada istisnasız bir şekilde her hafta sonucunda lig lideri değişmiş, 5 farklı takım o hafta sonunda liderlik koltuğuna oturmuş.
Sadece Ümraniyespor’un 2-3-4-5’inci haftalar sonrası üst üste liderliği var ki, İstanbul ekibi de bu çizgisini devam ettiremeyince liderin 3 puan gerisine düştü.
Küçük bir kıyaslama yapacak olursak;
Geçtiğimiz sezon TFF 1’inci Lig’de 10’uncu hafta sonrasında Gençlerbirliği 28 puanla zirvede yer alırken, Boluspor rakibini 5 puan geriden takip ediyordu.
Bugün baktığımızda 7’nci Bursaspor ile 1’inci Hatayspor arasındaki puan farkı sadece 4’ken; geçtiğimiz sezon lider Gençlerbirliği ile 7’nci Hatayspor ile arasındaki puan farkı 13’ü bulmuştu.
Bu sezon ise kolay kolay bir takımın ligi forse ederek, gücü eline alıp zirvede gezinemeyeceği bir lig olacak.
Her maçın ‘final’ değeri taşımasının da bu yönden farklı bir anlamı var...
Her ne kadar yoğun eleştirilere maruz kalsa da takımın; Eskişehirspor ve İstanbulspor’a karşı çok kötü bir oyun ortaya koymasına karşın aldığı 3’er puanın değeri de, benzer maçlarda alınacak skorların değeri de artacak.
Bu noktada kesinlikle psikolojik açıdan kopmaların yaşanmaması gerekiyor.
Şayet bu olduğu takdirde, puanları bırakın, puan için bile önemli mücadelelerin ortaya konduğu bu ligde hedefe ulaşmak çok daha zorlaşacaktır, hatta hayalleşecektir.
PES ETMEMEK GEREKİYOR
Bir şeyin daha altını çizmek gerekiyor ki; puanların silinmesi, takımın değil önceki yönetimden kalan enkazın bir artçı şiddeti...
Takımın iyi oynamadığı, oyunsal bazda ligin başındaki seviyenin altında olduğu aşikar ve bu durumun özellikle oyuncuların fiziksel gücüyle yakından ilgisi var.
Pek çok oyuncunun form düşüklüğü de rakiplerin daha sert bir oyun tercih etmesine karşın fiziksel açıdan cevap verememe, rakiplerin ligin başındaki düzeyinin gün geçtikçe üzerine çıkması, daha dar alanda oynaması gibi pek çok faktör var.
Buna çare bulacak bölüm ise teknik heyet.
İşin özü; puan cetveli bizlere ligin değişkenlerine hazır olmamızı ve psikolojik olarak pes etmemeyi gerektiğini söylüyor.
Oyunsal bazda da iyileştirmelerin gelmesi halinde, ilk yarıyı Bursaspor’un ilk ikide tamamlayacağına inancımız tam.