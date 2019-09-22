Türkiye Futbol Federasyonu, Ulusal Lisans kriterlerini tamamlayamayan Bursaspor’a 3 puan silme cezası verdi.
Puan silinmesi, Bursaspor’un nasıl bir enkazın içerisinde yer aldığını gösteriyor.
Çok değil, iki gün öncesinde Bursaspor’un yakın geçmişinde yaşadığını sıkıntıları şöyle bir hatırlatmıştık; bugünkü noktaya kolay gelinmediğini, bunun perde arkasında büyük bir emek ve çabanın bulunduğunu...
Ancak görünüyor ki; Bursaspor, şu an su alan bir gemi misali.
Siz ne kadar çabalarsanız çabalayın, bir deliği kapatsanız başka bir delikten su alıyor gemi.
Bu gemiyi limana yanaştırmak için umut var, hep de olacak.
Zira önceki bir takım engellerin kaldırılması, teknik heyet ve oyuncuların ortaya koyduğu direnç, şehirde yeniden bir birlik havası, camiada güneşli günlerin başlangıcıydı TFF’nin duyurusuna dek.
*
Baktığımızda Bursaspor, altyapısının öne çıkmasıyla birlikte oyuncu ihracat hacmini genişletmiş, zengin kaynaklarını kullanarak kalkınan bir ülke görünümüne bürünmüştü son yıllarda.
Bunu transfer kazançlarından görebiliriz.
Öyle aradan 9 yıl geçen şampiyonluk dönemine kadar uzanmaya da gerek yok.
Sadece son 5 yılın transfer gelirine bakıldığında Bursaspor için yaklaşık 46 milyon Euro’luk bir gelir söz konusu.
15 milyon Euro civarında ise bonservis ve kiralık bedeller olmak üzere harcanan bir para var.
Yuvarlayacak olursak; 31 milyon Euro’larda bir rakam yalnızca son 5 yıldaki transferden elde edilen kâr.
Bu rakam oldukça ciddi ve şu an Bursaspor’un içerisinde yer aldığı TFF 1’inci Lig’de 10’un üzerinde takımın toplam takım değerinin de üzerinde.
Ancak ne yazık ki kulüp bu süreç içerisinde doğru yönetilemediğinden enkazın artçı şiddetleri birer birer karşımıza çıkıyor.
Dedik ya; bir delik kapatılsa başka bir delik çıkıyor diye...
Durum tam da bu misal.
Neredeyse hiç süre almamış oyuncuların haciz getirmesi mi dersiniz, bu forma ile kendisine ay yıldızlı formanın kapılarını açan oyuncuların sözleşmeyi tek taraflı feshedip bir de cezaya giden yoldaki talepleri mi, ne öne sürersek sürelim....
*
Şampiyonluğa erişmiş bir camia bunları hak etmiyor.
Hele ki saha içerisindeki tertemiz mücadeleye, alınan galibiyetlere, özveriye şahitlik ederken....
Bu durum daha önceden ‘tahta’ meselesiyle aylarca uğraşarak bıkkınlık veren gündemlerin üzerine ilaç gibi olmuştu adeta ki, şimdi yeni bir sorun kapıya dayandı.
Yukarıdaki nice transferlerin, gelirlerinin hesapları sorulmadan başkanlar ayrılıp gitti bu kulüpten.
Tomas Sivok, Yusuf Erdoğan, Alper Ademoğlu, Yusuf Abdullah, Sinan Bakış ve Barış Yardımcı’nın alacaklarının yanı sıra 5 kulübede bonservis bedelleri ödenmesi gerekiyor.
Konuşulan rakam ise 16.5 milyon lira...
Bu engel de aşılacaktır, peşi sıra sponsorluk anlaşmaları imzalanırken bu desteklerin bile çare olamadığını, çare olamayacağı kadar büyük bir enkazla karşılaşıldığını görmek ise oldukça üzücü.
*
Bursa şehri, yeniden Bursaspor’u mali açıdan da ayağa kaldıracaktır.
Çıkarılması gerekilen dersler de, umuyoruz ki çıkarılır.
Gemi misali
Türkiye Futbol Federasyonu, Ulusal Lisans kriterlerini tamamlayamayan Bursaspor’a 3 puan silme cezası verdi.
Puan silinmesi, Bursaspor’un nasıl bir enkazın içerisinde yer aldığını gösteriyor.
Çok değil, iki gün öncesinde Bursaspor’un yakın geçmişinde yaşadığını sıkıntıları şöyle bir hatırlatmıştık; bugünkü noktaya kolay gelinmediğini, bunun perde arkasında büyük bir emek ve çabanın bulunduğunu...
Ancak görünüyor ki; Bursaspor, şu an su alan bir gemi misali.
Siz ne kadar çabalarsanız çabalayın, bir deliği kapatsanız başka bir delikten su alıyor gemi.
Bu gemiyi limana yanaştırmak için umut var, hep de olacak.
Zira önceki bir takım engellerin kaldırılması, teknik heyet ve oyuncuların ortaya koyduğu direnç, şehirde yeniden bir birlik havası, camiada güneşli günlerin başlangıcıydı TFF’nin duyurusuna dek.
*
Baktığımızda Bursaspor, altyapısının öne çıkmasıyla birlikte oyuncu ihracat hacmini genişletmiş, zengin kaynaklarını kullanarak kalkınan bir ülke görünümüne bürünmüştü son yıllarda.
Bunu transfer kazançlarından görebiliriz.
Öyle aradan 9 yıl geçen şampiyonluk dönemine kadar uzanmaya da gerek yok.
Sadece son 5 yılın transfer gelirine bakıldığında Bursaspor için yaklaşık 46 milyon Euro’luk bir gelir söz konusu.
15 milyon Euro civarında ise bonservis ve kiralık bedeller olmak üzere harcanan bir para var.
Yuvarlayacak olursak; 31 milyon Euro’larda bir rakam yalnızca son 5 yıldaki transferden elde edilen kâr.
Bu rakam oldukça ciddi ve şu an Bursaspor’un içerisinde yer aldığı TFF 1’inci Lig’de 10’un üzerinde takımın toplam takım değerinin de üzerinde.
Ancak ne yazık ki kulüp bu süreç içerisinde doğru yönetilemediğinden enkazın artçı şiddetleri birer birer karşımıza çıkıyor.
Dedik ya; bir delik kapatılsa başka bir delik çıkıyor diye...
Durum tam da bu misal.
Neredeyse hiç süre almamış oyuncuların haciz getirmesi mi dersiniz, bu forma ile kendisine ay yıldızlı formanın kapılarını açan oyuncuların sözleşmeyi tek taraflı feshedip bir de cezaya giden yoldaki talepleri mi, ne öne sürersek sürelim....
*
Şampiyonluğa erişmiş bir camia bunları hak etmiyor.
Hele ki saha içerisindeki tertemiz mücadeleye, alınan galibiyetlere, özveriye şahitlik ederken....
Bu durum daha önceden ‘tahta’ meselesiyle aylarca uğraşarak bıkkınlık veren gündemlerin üzerine ilaç gibi olmuştu adeta ki, şimdi yeni bir sorun kapıya dayandı.
Yukarıdaki nice transferlerin, gelirlerinin hesapları sorulmadan başkanlar ayrılıp gitti bu kulüpten.
Tomas Sivok, Yusuf Erdoğan, Alper Ademoğlu, Yusuf Abdullah, Sinan Bakış ve Barış Yardımcı’nın alacaklarının yanı sıra 5 kulübede bonservis bedelleri ödenmesi gerekiyor.
Konuşulan rakam ise 16.5 milyon lira...
Bu engel de aşılacaktır, peşi sıra sponsorluk anlaşmaları imzalanırken bu desteklerin bile çare olamadığını, çare olamayacağı kadar büyük bir enkazla karşılaşıldığını görmek ise oldukça üzücü.
*
Bursa şehri, yeniden Bursaspor’u mali açıdan da ayağa kaldıracaktır.
Çıkarılması gerekilen dersler de, umuyoruz ki çıkarılır.