Biraz spordan bahsedelim mi?

2014’te görme engelli sporcumuz Öznur Yılmazer Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda 100, 200 ve 400 metrede 3 altın madalya aldı. Şampiyonada 3 birincilik alan ilk atlet olarak tarihe geçti!



2016 yılında Nur Tatar Askari tekvandoda Rio Olimpiyat oyunlarında bronz madalya aldı! Ondan önce Londra’da Yaz Olimpiyatları’ndan da altın madalyayla dönmüştü.



2017’de Yasemin Adar Paris’te Dünya Güreş Şampiyonası’nda 75 kiloda dünya şampiyonu oldu!



Yine 2017’de Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda kadın kılıç takımımız Avrupa şampiyonu oldu! 94 yıllık eskrim tarihimizde bir ilktir.



Yine eskrimde, daha bir ay önce, Deniz Selin Ünlüdağ, Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda yıldız kadınlar kılıç kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu!



2015’te Avrupa Şampiyonlar Ligi, 2015 ve 2016’da Dünya Kulüpler Şampiyonluğu bulunan Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, 2 hafta önce 2018 CEV Kupası’nda da şampiyon oldu.



Bir hafta önce de Galatasaray’ın Kadın Basketbol Takımı Eurocup’ta Avrupa şampiyonu oldu!



Böyle detaylarla başınızı şişirdiğim, bu köşeyi işgal ettiğim için özür dilerim.



Zira spora ait çok daha mühim, hayati konularımız var: Şenol Güneş’in kafasına kim, ne attı? Kan aktı mı akmadı mı? Kaç dikiş atıldı? Şenol Güneş, Aykut Kocaman’ın iddia ettiği gibi maç ertelensin diye abarttı mı? Neden göğsüne su gelince sendeledi? Soyunma odasına sağlam mı girdi? Orada bir şey mi yapıldı? Neden maç tatil edildi? Fenerbahçe hükmen galip mi sayılmalı, maç tekrarlanmalı mı yoksa kaldığı yerden mi devam edilmeli? Maç devam etseydi kim kazanırdı ve sizce bir sonraki maçta kim kimin kafasına ne atar, hasar ne olur, kaç dikiş atılır? Spor budur ve bunların konuşulması gerekir!



Yukarıda saydığım canını dişine takmış, dünyada, Avrupa’da Türk bayrağını dalgalandırmış kadınları fazla pohpohlamaya gerek yok.



Onlar kim ki?