Turkish Coffee Lady, ABD’de yeni bir kahve yolculuğuna çıkıyor

Gizem Şalcıgil White, Wasington’da yaşayan bir girişimci.
Ankara’nın efsane belediye başkanı Vedat Dalokay’ın torunu.
ABD’de “Turkish Coffee Lady” (Türk Kahvesi Kızı) diye biliniyor zira 2012 ile 2015 yılları arasında kahve ikram eden, bir kamyonunu üzerinde kurulu “ Gezici Türk Kahvesi Evi”yle ABD’nin çeşitli eyaletlerini gezmişti.
Gizem Şalcıgil White “kahve yolculuğuna” Kanada ve Avrupa’nın çeşitli merkezlerini dahil etmişti.
Sevgili Gizem ile 500 yıllık kahve kültürümüzü önce ABD’ye sonra dünyaya tanıtmak için çıktığı yolculuğun başında tanıştık.
O mu beni buldu, ben mi onu artık hatırlamıyorum.
Gizem Şalcıgil White Murat Kolbaşı ile
Türk kahvesinin tanıtımı için amatörce başladığı girişimini, hayalini ve heyecanını ilk anından beri çok değerli bulduğum için yeri geldikçe Gizem Şalcıgil White’ı yazılarla destekledim.
En önemli destekçileri ise kahve üretiminde 148 yıllık markamız Kurukahveci Mehmet Efendi ile Arzum Okka.
“1.4 milyar Çinli’nin her gün bir Türk kahvesi içmesini” dileyen Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı ile Gizem Şalcıgil White’ın hayalleri kesişiyor.
Dünyanın her noktasında Türk Kahvesi’nin içilmesi.
Aslında girişimci genç kadının hayali gerçekçi bir tespite dayanıyor.
Çünkü yaşadığı ABD’de insanlar, filtre, Fransız kahvesi, İtalyan espresso derken günde 400 milyon adet kahve tüketiyor ama Türk Kahvesi’nin tadını bile bilmiyor.
Eylül ayında Abd’de ‘Gezici Türk Kahve Evi’ ile yolculuğa çıkacak olan ekip
TÜRK KAHVESİ GEZİCİ EVİ YİNE YOLLARDA
Amerikalıları bu lezzetle tanıştırmak için geliştirdiği gezici kamyon projesiyle çeşitli ödüller alan Gizem Şalcıgil White sürekli yeni projeler peşinde.
Geçtiğimiz yıl Washington D.C’nin en popüler AVM’si Tysons Corner Center’de iki ortağıyla, “Turkish Coffee Lady” markası altında küçük bir kahve dükka^nı açmıştı.
Lokum ve baklava ikramı eşliğinde kahve ısmarlayanlar dükka^nda bir sürpriz bekliyor. Burada, “Faladdin” adındaki online fal okuma uygulamasıyla ücretsiz fal hizmet almak mümkün.
İleride “Turkish Coffee Lady” markasıyla bir kahve zinciri kurmayı planlayan genç kadın geçenlerde geldiği İstanbul’da yeni bir projesinin müjdesini verdi.
Gezici Türk Kahvesi Evi dört yıllık bir aradan sonra yeni bir turneye çıkıyor.
7 Eylül tarihinde New York’ta bir etkinlikle başlayacak olan yeni turne kapsamında, şehrin merkezi noktalarında, üniversitelerde, o tarihlere denk gelen festivallerde Türk kahvesi ikram edilecek.
17-30 Eylül tarihleri arasında ise Washington DC ve çevredeki eyaletlerde yine Türk Kahvesi ikramları ve workshop’lar düzenlenecek.;
Hasan Kale’nin telve ile yaptığı mikro sanat.
MİKRO SANATIN USTASI
Bu projede de Gizem Şalcıgil White’ın sponsorları Kurukahveci Mehmet Efendi, Arzum Okka ve Türkiye’nin kendi ödeme sistemi TROY.
Ancak bu kez projenin sanat ayağı ve Türk Kahvesi’yle ilgili eğitici programları da var.
Mikro sanatın önde gelen ustalarından Hasan Kale bu yolculukla Türk Kahvesi’nin telvesiyle çizimler yapacak.
Kahve tanesinin üzerine bile resim yapabilen Hasan Kale daha önce New York’ta sanat fuarına katılmıştı.
“Kahve-Topraktan Fincanı” adındaki ödüllü kitabın yazarı Cenk Girginol ile tarihçi Doç. Dr. Göknur Akçadağ kahveyle ilgili sunumlarıyla Şalcıgil’e eşlik edecek diğer isimler.
Turkish Coffee Lady, ABD’de yeni bir kahve yolculuğuna çıkıyor
Gizem Şalcıgil White, Wasington’da yaşayan bir girişimci.
Ankara’nın efsane belediye başkanı Vedat Dalokay’ın torunu.
ABD’de “Turkish Coffee Lady” (Türk Kahvesi Kızı) diye biliniyor zira 2012 ile 2015 yılları arasında kahve ikram eden, bir kamyonunu üzerinde kurulu “ Gezici Türk Kahvesi Evi”yle ABD’nin çeşitli eyaletlerini gezmişti.
Gizem Şalcıgil White “kahve yolculuğuna” Kanada ve Avrupa’nın çeşitli merkezlerini dahil etmişti.
Sevgili Gizem ile 500 yıllık kahve kültürümüzü önce ABD’ye sonra dünyaya tanıtmak için çıktığı yolculuğun başında tanıştık.
O mu beni buldu, ben mi onu artık hatırlamıyorum.
Gizem Şalcıgil White Murat Kolbaşı ile
Türk kahvesinin tanıtımı için amatörce başladığı girişimini, hayalini ve heyecanını ilk anından beri çok değerli bulduğum için yeri geldikçe Gizem Şalcıgil White’ı yazılarla destekledim.
En önemli destekçileri ise kahve üretiminde 148 yıllık markamız Kurukahveci Mehmet Efendi ile Arzum Okka.
“1.4 milyar Çinli’nin her gün bir Türk kahvesi içmesini” dileyen Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı ile Gizem Şalcıgil White’ın hayalleri kesişiyor.
Dünyanın her noktasında Türk Kahvesi’nin içilmesi.
Aslında girişimci genç kadının hayali gerçekçi bir tespite dayanıyor.
Çünkü yaşadığı ABD’de insanlar, filtre, Fransız kahvesi, İtalyan espresso derken günde 400 milyon adet kahve tüketiyor ama Türk Kahvesi’nin tadını bile bilmiyor.
Eylül ayında Abd’de ‘Gezici Türk Kahve Evi’ ile yolculuğa çıkacak olan ekip
TÜRK KAHVESİ GEZİCİ EVİ YİNE YOLLARDA
Amerikalıları bu lezzetle tanıştırmak için geliştirdiği gezici kamyon projesiyle çeşitli ödüller alan Gizem Şalcıgil White sürekli yeni projeler peşinde.
Geçtiğimiz yıl Washington D.C’nin en popüler AVM’si Tysons Corner Center’de iki ortağıyla, “Turkish Coffee Lady” markası altında küçük bir kahve dükka^nı açmıştı.
Lokum ve baklava ikramı eşliğinde kahve ısmarlayanlar dükka^nda bir sürpriz bekliyor. Burada, “Faladdin” adındaki online fal okuma uygulamasıyla ücretsiz fal hizmet almak mümkün.
İleride “Turkish Coffee Lady” markasıyla bir kahve zinciri kurmayı planlayan genç kadın geçenlerde geldiği İstanbul’da yeni bir projesinin müjdesini verdi.
Gezici Türk Kahvesi Evi dört yıllık bir aradan sonra yeni bir turneye çıkıyor.
7 Eylül tarihinde New York’ta bir etkinlikle başlayacak olan yeni turne kapsamında, şehrin merkezi noktalarında, üniversitelerde, o tarihlere denk gelen festivallerde Türk kahvesi ikram edilecek.
17-30 Eylül tarihleri arasında ise Washington DC ve çevredeki eyaletlerde yine Türk Kahvesi ikramları ve workshop’lar düzenlenecek.;
Hasan Kale’nin telve ile yaptığı mikro sanat.
MİKRO SANATIN USTASI
Bu projede de Gizem Şalcıgil White’ın sponsorları Kurukahveci Mehmet Efendi, Arzum Okka ve Türkiye’nin kendi ödeme sistemi TROY.
Ancak bu kez projenin sanat ayağı ve Türk Kahvesi’yle ilgili eğitici programları da var.
Mikro sanatın önde gelen ustalarından Hasan Kale bu yolculukla Türk Kahvesi’nin telvesiyle çizimler yapacak.
Kahve tanesinin üzerine bile resim yapabilen Hasan Kale daha önce New York’ta sanat fuarına katılmıştı.
“Kahve-Topraktan Fincanı” adındaki ödüllü kitabın yazarı Cenk Girginol ile tarihçi Doç. Dr. Göknur Akçadağ kahveyle ilgili sunumlarıyla Şalcıgil’e eşlik edecek diğer isimler.