Greta Thunberg etkisi nedir?

Project- Syndicate.org sitesinde yayınlanan yazısında Schwab, kapitalizmden söz ederken üç modelin söz konusu olduğunu belirtiyor.
Birinci model, Batı’daki pek çok şirketin benimsediği model “Hissedarlar Kapitalizmi”.
Bu modelde şirketin ilk önceliği kârı büyütmek.
İkinci model, Çin’de olduğu gibi hükümetin ekonomiye yön verdiği “Devlet Kapitalizmi”
Schwab, en çok önerilen üçüncü modelin kendisi tarafından yarım yüzyıl önce ortaya atılan “Paydaşlar Kapitalizmi” olduğunun altını çiziyor.
“Paydaşlar Kapitalizmi” en basit anlatımla, şirketi toplumdan sorumlu bir pozisyonda konumlandıran, üretim sisteminde, tüketici, tedarikçi, çevre, kamu yararı gibi faktörlerin göz önüne alındığı bir model.
Klaus Schwab, “Paydaşlar Kapitalizmi”nin günümüzde giderek yükseldiğini belirterek, sadece şirketin kârına odaklanmış “Hissedarlar Kapitalizmi”nin gerçek ekonomiden koptuğunu belirterek “çoğumuz artık bu modelin sürdürülebilir olmadığını kavramış durumdayız” diyor.
“Peki bu farkındalık, tutum değişikliği neden şimdi ortaya çıktı” sorusunu sorarken, neden olarak birinci sıraya “Greta Thunberg Etkisi” ni koyuyor.
“Çünkü” diyor “16 yaşındaki bu İsveçli iklim aktivisti bizlere bugünkü ekonomik düzenin çevreye verdiği zarar nedeniyle gelecek nesillere ihanet anlamına geldiğini bizlere hatırlattı”.
1.9 TRİLYON DOLAR FOSİL YAKITLARA
Schwab’ın yazısında söz ettiği “Greta Thunberg Etkisi” literatüre girmiş durumda.
Bu etki Schwab’ın temsil ettiği iş dünyasında, politikacılar ve Greta’nın izinden giden gençlerde arasında dalga dalga yayılıyor.
1927 yılından beri her yıl son sayısında “Yılın Kişisi” ni seçen Time Dergisi’nin kapağında 2019 yılına damga vuran kişinin Greta Thunberg’in olması boşuna değil.
“Gelecek için Cumalar” hareketini başlatarak, dünyanın dört bir yanında milyonlarca genci “Fareli Köyün Kavalcısı” gibi peşinden sürükleyen Greta Thunberg’in Madrid’deki COP25 İklim Konferansı’ndaki konuşmasını videodan dinledim.
Otizmin bir çeşidi olan Asperger Sendromu’ndan mustarip Greta Thunberg iyi bir konuşmacı.
Madrid’de dünyanın önde gelen konuşmacılarına seslenirken, mikrofona daha yakın durmak için ayaklarının altına bir kutu koyan genç kız bakın ne diyor?
“Bu konuşmaya “Evimiz Ateşte, Nasıl Cüret Edersiniz” gibi vurucu cümlelerle başlamayacağım. Çünkü böyle cümleler dikkati çekerken esas mesele gözden kaçıyor. Esas hatırda tutmamız gereken şeyler Paris Anlaşmasından sonra küresel bankaların 1.9 trilyon doları fosil yakıtlara yatırdığıdır”.
Konuşmasına şöyle devam ediyor.
“100 şirketin küresel emisyonların yüzde 71’inden, G20 ülkelerinin emisyonların yüzde 80’ninden sorumlu olduğunu hatırlamamız gerekir. Dünya nüfusunun en zengin yüzde 10’luk dilimi emisyonların yüzde 50’sinden sorumlu iken, en yoksul yüzde 50’lik dilim sadece yüzde 10’undan sorumlu”.
GRETA İLE KONUŞTU OYU DÜŞTÜ
İsveçli iklim aktivisti, zengin ülkelere sıfır emisyon için daha hızlı harekete geçmeleri ve yoksul ülkelere el uzatmaları çağrısında bulunuyor.
“İklim değişikliğiyle mücadele en büyük tehlike yaparmış gibi görünen ama bir şey yapmayan siyasiler ve CEO’lardır” diye konuşuyor.
İşin gerçeği şu ki, Greta Thunberg Etkisi siyasette kendisini gösteriyor.
Geçtiğimiz aylarda Avusturya’da yapılan seçimlerde Yeşiller oylarını 3 kat arttırmış.
Almanya Şansölyesi Angela Merkel BM’de bir araya geldi Greta Thunberg ile fotosunu kendi instagramına koymuş.
Kendisine Avrupa Birliği’nde iklim değişikliğiyle mücadele liderliği rolünü yakıştıran Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in instagram hesabında Greta Thunberg ile bir fotosu var.
Merkel’in takipçi sayısı 1 milyon.
Greta Thunberg’in ise 8.8 milyon.
Bu arada sözünü sakınmayan genç kız yine iklim değişikliği liderliğine oynayan Kanada Başbakanı Justin Trudeau’yu fena bozmuş.
Kanada’da bir araya geldiklerinde Trudeau’ya iklim mücadelesi konusunda önemli bir şey yapmadığını söylemiş.
Trudeau’nun oyu genç seçmenler arasında yüzde 10 düşmüş.
“Gelecek İçin Cumalar” etkinliği 49. Haftasına girerken, Greta Thunberg Etkisi en fazla 10-15 yaşları arasında kızlar arasında yaygınlaşıyor.
EKO-KIZ SAVAŞÇILARIN YÜKSELİŞİ
Forbes Dergisi bu etkiyle ilgili “Dünyada Eko-Kız Savaşcıların Yükselişi” başlığıyla yayınladığı yazıda, “Kadınların çevrecilik ve toprakla ilintisi ele alan Eko-Feminizm kavramı yeni değil. Yeni olan kızların erken yaşlarda giderek daha fazla iklim eylemlerinde yer almaları”satırlarına yer veriyor.
Ugandalı iklim aktivisti ya da Forbes’un deyişiyle “Eko- Kız Savaşçı” Hilda Nakabuye Madrid Zirvesi’ndeki etkileyici konuşmasında “İklim Adaletsizliği benim eğitim hayatımı tehlikeye soktu. Ben iklim kriziyle ölen çocukların, evlerinden olan kadınların sesiyim” diyor.
Greta Thunberg haliyle feminizm dahil her türlü ilerici harekete karşı, muhafazakar, maço erkeklerin tepkisini çekiyor.
Nitekim ABD Başkanı Trump Time Dergisi’nin seçiminden sonra attığı bir tweette “Greta önce öfke kontrolü sorununu halletmeli sonra bir arkadaşıyla eski iyi bir film izlemeye gitmeli” demiş.
3 milyon 500 bin kişinin izlediği Greta Thunberg tabii bunun altında kalmamış.
Ttwitter’deki biyografisinde şöyle bir tanımlamaya yer vermiş:
“Öfke kontrolü sorunuyla uğraşan ve arkadaşıyla eski bir film seyrederek iyi vakit geçiren genç kız” .
Greta Thunberg etkisi nedir?
Dünya Ekonomik Forumu’nun kurucusu ve CEO’su Klaus Schwab geçenlerde “Nasıl bir Kapitalizm İstiyoruz” diye bir yazı kaleme almış.
Project- Syndicate.org sitesinde yayınlanan yazısında Schwab, kapitalizmden söz ederken üç modelin söz konusu olduğunu belirtiyor.
Birinci model, Batı’daki pek çok şirketin benimsediği model “Hissedarlar Kapitalizmi”.
Bu modelde şirketin ilk önceliği kârı büyütmek.
İkinci model, Çin’de olduğu gibi hükümetin ekonomiye yön verdiği “Devlet Kapitalizmi”
Schwab, en çok önerilen üçüncü modelin kendisi tarafından yarım yüzyıl önce ortaya atılan “Paydaşlar Kapitalizmi” olduğunun altını çiziyor.
“Paydaşlar Kapitalizmi” en basit anlatımla, şirketi toplumdan sorumlu bir pozisyonda konumlandıran, üretim sisteminde, tüketici, tedarikçi, çevre, kamu yararı gibi faktörlerin göz önüne alındığı bir model.
Klaus Schwab, “Paydaşlar Kapitalizmi”nin günümüzde giderek yükseldiğini belirterek, sadece şirketin kârına odaklanmış “Hissedarlar Kapitalizmi”nin gerçek ekonomiden koptuğunu belirterek “çoğumuz artık bu modelin sürdürülebilir olmadığını kavramış durumdayız” diyor.
“Peki bu farkındalık, tutum değişikliği neden şimdi ortaya çıktı” sorusunu sorarken, neden olarak birinci sıraya “Greta Thunberg Etkisi” ni koyuyor.
“Çünkü” diyor “16 yaşındaki bu İsveçli iklim aktivisti bizlere bugünkü ekonomik düzenin çevreye verdiği zarar nedeniyle gelecek nesillere ihanet anlamına geldiğini bizlere hatırlattı”.
1.9 TRİLYON DOLAR FOSİL YAKITLARA
Schwab’ın yazısında söz ettiği “Greta Thunberg Etkisi” literatüre girmiş durumda.
Bu etki Schwab’ın temsil ettiği iş dünyasında, politikacılar ve Greta’nın izinden giden gençlerde arasında dalga dalga yayılıyor.
1927 yılından beri her yıl son sayısında “Yılın Kişisi” ni seçen Time Dergisi’nin kapağında 2019 yılına damga vuran kişinin Greta Thunberg’in olması boşuna değil.
“Gelecek için Cumalar” hareketini başlatarak, dünyanın dört bir yanında milyonlarca genci “Fareli Köyün Kavalcısı” gibi peşinden sürükleyen Greta Thunberg’in Madrid’deki COP25 İklim Konferansı’ndaki konuşmasını videodan dinledim.
Otizmin bir çeşidi olan Asperger Sendromu’ndan mustarip Greta Thunberg iyi bir konuşmacı.
Madrid’de dünyanın önde gelen konuşmacılarına seslenirken, mikrofona daha yakın durmak için ayaklarının altına bir kutu koyan genç kız bakın ne diyor?
“Bu konuşmaya “Evimiz Ateşte, Nasıl Cüret Edersiniz” gibi vurucu cümlelerle başlamayacağım. Çünkü böyle cümleler dikkati çekerken esas mesele gözden kaçıyor. Esas hatırda tutmamız gereken şeyler Paris Anlaşmasından sonra küresel bankaların 1.9 trilyon doları fosil yakıtlara yatırdığıdır”.
Konuşmasına şöyle devam ediyor.
“100 şirketin küresel emisyonların yüzde 71’inden, G20 ülkelerinin emisyonların yüzde 80’ninden sorumlu olduğunu hatırlamamız gerekir. Dünya nüfusunun en zengin yüzde 10’luk dilimi emisyonların yüzde 50’sinden sorumlu iken, en yoksul yüzde 50’lik dilim sadece yüzde 10’undan sorumlu”.
GRETA İLE KONUŞTU OYU DÜŞTÜ
İsveçli iklim aktivisti, zengin ülkelere sıfır emisyon için daha hızlı harekete geçmeleri ve yoksul ülkelere el uzatmaları çağrısında bulunuyor.
“İklim değişikliğiyle mücadele en büyük tehlike yaparmış gibi görünen ama bir şey yapmayan siyasiler ve CEO’lardır” diye konuşuyor.
İşin gerçeği şu ki, Greta Thunberg Etkisi siyasette kendisini gösteriyor.
Geçtiğimiz aylarda Avusturya’da yapılan seçimlerde Yeşiller oylarını 3 kat arttırmış.
Almanya Şansölyesi Angela Merkel BM’de bir araya geldi Greta Thunberg ile fotosunu kendi instagramına koymuş.
Kendisine Avrupa Birliği’nde iklim değişikliğiyle mücadele liderliği rolünü yakıştıran Almanya Şansölyesi Angela Merkel’in instagram hesabında Greta Thunberg ile bir fotosu var.
Merkel’in takipçi sayısı 1 milyon.
Greta Thunberg’in ise 8.8 milyon.
Bu arada sözünü sakınmayan genç kız yine iklim değişikliği liderliğine oynayan Kanada Başbakanı Justin Trudeau’yu fena bozmuş.
Kanada’da bir araya geldiklerinde Trudeau’ya iklim mücadelesi konusunda önemli bir şey yapmadığını söylemiş.
Trudeau’nun oyu genç seçmenler arasında yüzde 10 düşmüş.
“Gelecek İçin Cumalar” etkinliği 49. Haftasına girerken, Greta Thunberg Etkisi en fazla 10-15 yaşları arasında kızlar arasında yaygınlaşıyor.
EKO-KIZ SAVAŞÇILARIN YÜKSELİŞİ
Forbes Dergisi bu etkiyle ilgili “Dünyada Eko-Kız Savaşcıların Yükselişi” başlığıyla yayınladığı yazıda, “Kadınların çevrecilik ve toprakla ilintisi ele alan Eko-Feminizm kavramı yeni değil. Yeni olan kızların erken yaşlarda giderek daha fazla iklim eylemlerinde yer almaları”satırlarına yer veriyor.
Ugandalı iklim aktivisti ya da Forbes’un deyişiyle “Eko- Kız Savaşçı” Hilda Nakabuye Madrid Zirvesi’ndeki etkileyici konuşmasında “İklim Adaletsizliği benim eğitim hayatımı tehlikeye soktu. Ben iklim kriziyle ölen çocukların, evlerinden olan kadınların sesiyim” diyor.
Greta Thunberg haliyle feminizm dahil her türlü ilerici harekete karşı, muhafazakar, maço erkeklerin tepkisini çekiyor.
Nitekim ABD Başkanı Trump Time Dergisi’nin seçiminden sonra attığı bir tweette “Greta önce öfke kontrolü sorununu halletmeli sonra bir arkadaşıyla eski iyi bir film izlemeye gitmeli” demiş.
3 milyon 500 bin kişinin izlediği Greta Thunberg tabii bunun altında kalmamış.
Ttwitter’deki biyografisinde şöyle bir tanımlamaya yer vermiş:
“Öfke kontrolü sorunuyla uğraşan ve arkadaşıyla eski bir film seyrederek iyi vakit geçiren genç kız” .