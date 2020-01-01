2020 yılında dünyanın hali

Dünyayı 2020 yılında neler bekliyor?
Dilerseniz iklim değişikliğinden başlayalım.
Çeşitli ülkelerin meteoroloji kurumlarına göre sıcakların yeni rekorlar kırdığını göreceğiz.
Atmosferdeki karbon dioksit miktarı artarken, seller, yangınlar gibi doğal afetler yakamızı bırakmayacak.
Aralık ortalarında Madrid’te yapılan BM İklim Zirvesi bildiğiniz gibi beklentileri karşılamadı.
Siyasiler sokakların sesine bir kez daha ses vermedi
Dolayısıyla, Washington’da, Beyaz Saray’ın karşısında ünlü oyuncu Jane Fonda’nın da her cuma katıldığı, Greta Thunberg’in ön ayak olduğu iklim protestolarının 2020 yılında yaygınlaşması bekleniyor.
Öte yandan 37 trilyon dolar değerinde varlık yöneten 600 kadar yatırımcının Madrid’te hükümetlere “kömüre dayalı enerji tüketimini” durdurmaya yönelik çağrılar 2020 yılında katlanabilir.
Çünkü çağrı iş dünyasının artık iklim değişikliği krizinin farkında olduğunu gösteriyor.
İklim krizinin 2020 yılında nasıl bir yön alacağı biraz da kasım ayında yapılacak Amerikan seçimlerine bağlı.
BAŞKAN TRUMP GİDERSE
İklimle ilgili her türlü anlaşmaya karşı çıkan Başkan Trump kaybedip Demokrat saflarından sahneye sürpriz giriş yapan eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg kazanırsa Paris Anlaşması hedeflerinde ilerleme sağlanır.
Zira Bloomberg, ABD’nın iklim değişikliğine karşı acilen harekete geçmesini talep eden “İklim Eylem İttifakı” üyeleri arasında.
Peki 2020 yılında dünya ekonomisi nasıl olacak?
İsviçre’nin güçlü bankası UBS yöneticilerine göre, küresel ekonomi 2020 yılının ikinci yarısında bir düzelme kaydedecek.
Dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin’in 2018 yılı başlarında giriştikleri “Ticaret Savaşı”nın ateşinin giderek düşmesi ve merkez bankalarının faiz indirimine gitmeleri bu olumlu etkiyi yapacak UBS’ye göre.
Ancak BM’nin Ticaret ve Kalkınma Konferansı UNCTAD o kadar iyimser sayılmaz.
UNCTAD’ın raporuna göre, 2020 yılında küresel bir durgunluk ihtimal dışı değil.
Yeşil ekonomiye yatırımın yeni iş alanları yaratacağına dikkat çeken rapora göre, küresel ekonomi halen çok kırılgan ve merkez bankalarının politika değişikliği yeterli olmayabilir.
KADINLARIN YILI 2020
Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu Kurucusu Gülseren Onanç kaleme aldığı yazıda 2019 yılının dünyadaki eril sistemi değiştirmek isteyen kadınların başarıyla dolu bir yıl olduğunu söylüyor.
Kesinlikle öyle.
Gencinden yaşlısına kadın iklim aktivistlerini,
Las Testis dansıyla dünyayı sarsan Şilili kadınları,
Yeni Zelanda’da camiye yapılan korkunç saldırı karşısında liderlik dersi veren Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’i,
Finlandiya’da dünyanın en genç başbakanı olan Sanna Marin’i düşünün.
Zenginlerden alınan vergilerin arttırılmasını, tüm Amerikalılar için sağlık sigortası talep eden, üniversitelerin ücretsiz olmasını savunan ABD tarihinin en genç kongre üyesi, Alexandria Ocasio-Cortez’i de bu listeye katın.
Ocasio-Cortez’in ABD’nin siyasi hayatına getirdiği yeni soluk kayda değer.
Kongrede öne çıkan diğer iki kadın üye, Somali doğumlu İlhan Omar, Filistin kökenli Raşida Tlaib bu soluğu güçlendiren iki isim.
Yasalara karşı çıkarak vicdanının sesine kulak veren ve Akdeniz’te mültecileri kurtaran Alman kadın kaptan Carola Rackete, güçsüzün ve çaresizin yanında duranların sembolü.
Göreceksiniz, 2020 yılında kadınların siyasette, sosyal yaşamda, iş dünyasındaki yükselişlerinin artarak süreceğine tanık olacağız.
2020 yılında dünyanın hali
Dünyayı 2020 yılında neler bekliyor?
Dilerseniz iklim değişikliğinden başlayalım.
Çeşitli ülkelerin meteoroloji kurumlarına göre sıcakların yeni rekorlar kırdığını göreceğiz.
Atmosferdeki karbon dioksit miktarı artarken, seller, yangınlar gibi doğal afetler yakamızı bırakmayacak.
Aralık ortalarında Madrid’te yapılan BM İklim Zirvesi bildiğiniz gibi beklentileri karşılamadı.
Siyasiler sokakların sesine bir kez daha ses vermedi
Dolayısıyla, Washington’da, Beyaz Saray’ın karşısında ünlü oyuncu Jane Fonda’nın da her cuma katıldığı, Greta Thunberg’in ön ayak olduğu iklim protestolarının 2020 yılında yaygınlaşması bekleniyor.
Öte yandan 37 trilyon dolar değerinde varlık yöneten 600 kadar yatırımcının Madrid’te hükümetlere “kömüre dayalı enerji tüketimini” durdurmaya yönelik çağrılar 2020 yılında katlanabilir.
Çünkü çağrı iş dünyasının artık iklim değişikliği krizinin farkında olduğunu gösteriyor.
İklim krizinin 2020 yılında nasıl bir yön alacağı biraz da kasım ayında yapılacak Amerikan seçimlerine bağlı.
BAŞKAN TRUMP GİDERSE
İklimle ilgili her türlü anlaşmaya karşı çıkan Başkan Trump kaybedip Demokrat saflarından sahneye sürpriz giriş yapan eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg kazanırsa Paris Anlaşması hedeflerinde ilerleme sağlanır.
Zira Bloomberg, ABD’nın iklim değişikliğine karşı acilen harekete geçmesini talep eden “İklim Eylem İttifakı” üyeleri arasında.
Peki 2020 yılında dünya ekonomisi nasıl olacak?
İsviçre’nin güçlü bankası UBS yöneticilerine göre, küresel ekonomi 2020 yılının ikinci yarısında bir düzelme kaydedecek.
Dünyanın en büyük iki ekonomisi ABD ve Çin’in 2018 yılı başlarında giriştikleri “Ticaret Savaşı”nın ateşinin giderek düşmesi ve merkez bankalarının faiz indirimine gitmeleri bu olumlu etkiyi yapacak UBS’ye göre.
Ancak BM’nin Ticaret ve Kalkınma Konferansı UNCTAD o kadar iyimser sayılmaz.
UNCTAD’ın raporuna göre, 2020 yılında küresel bir durgunluk ihtimal dışı değil.
Yeşil ekonomiye yatırımın yeni iş alanları yaratacağına dikkat çeken rapora göre, küresel ekonomi halen çok kırılgan ve merkez bankalarının politika değişikliği yeterli olmayabilir.
KADINLARIN YILI 2020
Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu Kurucusu Gülseren Onanç kaleme aldığı yazıda 2019 yılının dünyadaki eril sistemi değiştirmek isteyen kadınların başarıyla dolu bir yıl olduğunu söylüyor.
Kesinlikle öyle.
Gencinden yaşlısına kadın iklim aktivistlerini,
Las Testis dansıyla dünyayı sarsan Şilili kadınları,
Yeni Zelanda’da camiye yapılan korkunç saldırı karşısında liderlik dersi veren Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’i,
Finlandiya’da dünyanın en genç başbakanı olan Sanna Marin’i düşünün.
Zenginlerden alınan vergilerin arttırılmasını, tüm Amerikalılar için sağlık sigortası talep eden, üniversitelerin ücretsiz olmasını savunan ABD tarihinin en genç kongre üyesi, Alexandria Ocasio-Cortez’i de bu listeye katın.
Ocasio-Cortez’in ABD’nin siyasi hayatına getirdiği yeni soluk kayda değer.
Kongrede öne çıkan diğer iki kadın üye, Somali doğumlu İlhan Omar, Filistin kökenli Raşida Tlaib bu soluğu güçlendiren iki isim.
Yasalara karşı çıkarak vicdanının sesine kulak veren ve Akdeniz’te mültecileri kurtaran Alman kadın kaptan Carola Rackete, güçsüzün ve çaresizin yanında duranların sembolü.
Göreceksiniz, 2020 yılında kadınların siyasette, sosyal yaşamda, iş dünyasındaki yükselişlerinin artarak süreceğine tanık olacağız.