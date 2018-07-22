BURSA’da yaşamak hem eğlenceli hem sıkıcı
Sakın, “Bu nasıl oluyor?” diye sormayın?
Yaşadığınız ilçeye bağlı...
Nilüfer, Osmangazi, Mudanya, İnegöl gibi ilçelerde oturuyorsanız sorun yok...
Kendinizi, şanslı sayabilirsiniz...
Yıldırım, Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan’da yaşıyorsanız vay halinize. ...
Buraları anlatmak için yaşamak gerekiyor...
Diğer ilçeler, Nilüfer, Osmangazi, Mudanya ve İnegöl’den kötü, dağ ilçeleri ve Yıldırım’da iyi...
İlçeler arasındaki bu uçurum belediye başkanları için de kötü...
Görev yaptıkları ilçelerin, kalkınmışlık durumuna göre hizmet vermek zorundalar...
BIRAKIN KEYİF ÇATMAYI...
Büyükorhan ve Harmancık gibi ilçelerde kurulacak bir fabrikaya, belediye başkanlarının “Hayır” deme şansı yok denecek kadar az...
Ama, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, rahatlıkla, “Olmaz” yanıtı verebilir...
Haa, “Nasıl olsa seçildim. Gerisi önemli değil” diyorsanız o zaman problem bulunmuyor...
Nasıl olsa bir sonraki seçimde olmayacaksınız...
Ama, “Ben ilçemin makus kaderini değiştireyim” diyorsanız işiniz bayağı zor...
Makamınızın, keyfini çıkartacak zamanınız olmayabilir...
Bir de Yıldırım’da belediye başkanlığı yapıyorsanız vay halinize...
Bırakın keyif çatmayı, geceleri kafanız rahat bir şekilde uyuyabiliyorsanız sizden mutlusu yok...
İşte bu yüzden, İsmail Hakkı Edebali’nin işi gerçekten çok zor...
Toplam 750 bin kişinin yaşadığı ilçedeki her üç binadan ikisi sadece kaçak değil aynı zamanda sağlıksız...
Göreve geldikten sonra 3200 hektar alana kurulu ilçede, 1300 hektarı kapsayan, modern binalardan oluşan kentsel dönüşüm projesi başlattı...
Yapacağı binaların maketlerini hazırlattı.
Ama bunları kaçak yapılarda oturanlara, bir türlü kabul ettiremedi...
Adamlar, gecekondularını ve hemen önlerinde bulunan ahır ile tandırlarını, depreme dayanıklı olan ve oturma izni verilecek sağlıklı yapılara tercih etti...
ZORU BAŞARDI
Edebali, uzun süren görüşmeler ve konuşmalardan sonra zoru başarıp birçok aileyi bir şekilde ikna etmeyi başardı...
Diğerleri ile yapılan görüşmelerden de olumlu sonuçlar alınıyordu...
Yıldırım gibi bir ilçede, böyle bir performansın yakalanması gerçekten büyük bir başarıydı...
Edebali, görev süresi dolana kadar bu işi bitirebileceğini söylüyordu...
Kendinden de o kadar emindi...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaşama geçirdiği İmar Barışı Düzenlemesi onun için iyi olmadı...
Planlarını alt-üst etti...
Yaşanan dönüşümden sonra, Yıldırım’da artık kaçak olarak yaşamanın zor olacağını kabul edip geri adım atması beklenenler, bu düzenleme ile kesin kararlarını verdiler...
BÜYÜK DEPREM ÇÖZECEK
Kentsel dönüşüme “Hayır” dediler..
Dahası, kaçak yapılarına ruhsat almak için başvuruda dahi bulundular...
Bursa’da, İmar Barışı’ndan yararlanmak için başvuruda bulunan 123 bin 39 kişinin büyük bölümünü Yıldırım’da oturanlar oluşturuyor...
Sonunda, adı “İmar Barışı” olan bu düzenlemede, kentsel dönüşüme “Hayır” diyenler kazanmadı...
Kensel dönüşüme, “Evet” diyenler de kaybetmedi... Kimin kazanıp, kimin kaybedeceği kaçınılmaz olan büyük depremde ortaya çıkacak...
Bu depreme, kentel dönüşümden aldıkları evlerinde yakalananlar, ne kadar doğru bir karar verdiklerini, canlarını kaybetmeyince anlayacak...
Aynı depreme, kaçak yapılarında yakalananlar ise onlar kadar şanslı olmayacak....
Kim bilir belki de, hayatta olmayacakları için bu hatalarını anlayamayacaklar... O zaman da iş işten geçmiş olacak...
Hem eğlenceli hem sıkıcı
BURSA’da yaşamak hem eğlenceli hem sıkıcı
Sakın, “Bu nasıl oluyor?” diye sormayın?
Yaşadığınız ilçeye bağlı...
Nilüfer, Osmangazi, Mudanya, İnegöl gibi ilçelerde oturuyorsanız sorun yok...
Kendinizi, şanslı sayabilirsiniz...
Yıldırım, Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan’da yaşıyorsanız vay halinize. ...
Buraları anlatmak için yaşamak gerekiyor...
Diğer ilçeler, Nilüfer, Osmangazi, Mudanya ve İnegöl’den kötü, dağ ilçeleri ve Yıldırım’da iyi...
İlçeler arasındaki bu uçurum belediye başkanları için de kötü...
Görev yaptıkları ilçelerin, kalkınmışlık durumuna göre hizmet vermek zorundalar...
BIRAKIN KEYİF ÇATMAYI...
Büyükorhan ve Harmancık gibi ilçelerde kurulacak bir fabrikaya, belediye başkanlarının “Hayır” deme şansı yok denecek kadar az...
Ama, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, rahatlıkla, “Olmaz” yanıtı verebilir...
Haa, “Nasıl olsa seçildim. Gerisi önemli değil” diyorsanız o zaman problem bulunmuyor...
Nasıl olsa bir sonraki seçimde olmayacaksınız...
Ama, “Ben ilçemin makus kaderini değiştireyim” diyorsanız işiniz bayağı zor...
Makamınızın, keyfini çıkartacak zamanınız olmayabilir...
Bir de Yıldırım’da belediye başkanlığı yapıyorsanız vay halinize...
Bırakın keyif çatmayı, geceleri kafanız rahat bir şekilde uyuyabiliyorsanız sizden mutlusu yok...
İşte bu yüzden, İsmail Hakkı Edebali’nin işi gerçekten çok zor...
Toplam 750 bin kişinin yaşadığı ilçedeki her üç binadan ikisi sadece kaçak değil aynı zamanda sağlıksız...
Göreve geldikten sonra 3200 hektar alana kurulu ilçede, 1300 hektarı kapsayan, modern binalardan oluşan kentsel dönüşüm projesi başlattı...
Yapacağı binaların maketlerini hazırlattı.
Ama bunları kaçak yapılarda oturanlara, bir türlü kabul ettiremedi...
Adamlar, gecekondularını ve hemen önlerinde bulunan ahır ile tandırlarını, depreme dayanıklı olan ve oturma izni verilecek sağlıklı yapılara tercih etti...
ZORU BAŞARDI
Edebali, uzun süren görüşmeler ve konuşmalardan sonra zoru başarıp birçok aileyi bir şekilde ikna etmeyi başardı...
Diğerleri ile yapılan görüşmelerden de olumlu sonuçlar alınıyordu...
Yıldırım gibi bir ilçede, böyle bir performansın yakalanması gerçekten büyük bir başarıydı...
Edebali, görev süresi dolana kadar bu işi bitirebileceğini söylüyordu...
Kendinden de o kadar emindi...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaşama geçirdiği İmar Barışı Düzenlemesi onun için iyi olmadı...
Planlarını alt-üst etti...
Yaşanan dönüşümden sonra, Yıldırım’da artık kaçak olarak yaşamanın zor olacağını kabul edip geri adım atması beklenenler, bu düzenleme ile kesin kararlarını verdiler...
BÜYÜK DEPREM ÇÖZECEK
Kentsel dönüşüme “Hayır” dediler..
Dahası, kaçak yapılarına ruhsat almak için başvuruda dahi bulundular...
Bursa’da, İmar Barışı’ndan yararlanmak için başvuruda bulunan 123 bin 39 kişinin büyük bölümünü Yıldırım’da oturanlar oluşturuyor...
Sonunda, adı “İmar Barışı” olan bu düzenlemede, kentsel dönüşüme “Hayır” diyenler kazanmadı...
Kensel dönüşüme, “Evet” diyenler de kaybetmedi... Kimin kazanıp, kimin kaybedeceği kaçınılmaz olan büyük depremde ortaya çıkacak...
Bu depreme, kentel dönüşümden aldıkları evlerinde yakalananlar, ne kadar doğru bir karar verdiklerini, canlarını kaybetmeyince anlayacak...
Aynı depreme, kaçak yapılarında yakalananlar ise onlar kadar şanslı olmayacak....
Kim bilir belki de, hayatta olmayacakları için bu hatalarını anlayamayacaklar... O zaman da iş işten geçmiş olacak...