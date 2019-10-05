Sözün bittiği yer!

ABD, Türkiye’yi Aralık 2018’den beri oyalıyor. Aklı sıra Fırat’ın doğusunu da Menbiç’de yaptığı gibi karambole getirtip unutturacak.
Bu arada, ne olur ne olmaz diyerek de Kuzey Suriye’de PKK’ya butik İsrail devleti kurdurmak için elinden geleni ardına koymadı. AB’nin yaptığını değil dost ve müttefik bir ülkenin yapması, bırakın başkasına, kendisine saygısı olan düşman bir ülke bile yapmaz.
ABD, utanmadan sıkılmadan, gözlerimizin içine baka baka üç maymunu oynuyor.
Aynı anda, bir taraftan Türkiye ile müzakereleri yürütüyor, diğer taraftan ortak karakollar kurup birlikte gözlem uçuşları yapıyor ve Türkiye’nin düşman belleyip ilan ettiği ve her an savaşacağı PKK-YPG-PYD’yi silah ve mühimmatla donatıp Türkiye’ye karşı biliyor.
Türkiye eskisi gibi oyuna gelmeyeceğini ve en kötü ihtimalle tek başına harekâta girişeceğini söyledi. Hatta tarih verdi. Verilen tarih de doldu.
Şu halde, sözün bittiği yerdeyiz, her an her şey olabilir.
Herkesin merak ettiği konu, böyle bir harekâtta ABD’nin tavrının ne olacağıdır.
Silah ve mühimmatla donatıp eğittiği terör örgütlerinin yanında olmayı sürdürecek mi, yoksa yaptığı haltı idrak edip dostu ve müttefiki olan Türkiye’ye hak mı verecek?
Daha açık ifadeyle ABD kendi askerini Türk askerinin karşısına çıkarır mı?
ABD’nin aklı başındaysa böyle bir çılgınlığa kalkışmaması lazım. Zira böyle bir durumda dünyanın tüm dengeleri bozulur. Ne NATO kalır ne bir şey.
Bunu ABD de biliyor. Sırf İsrail’in önünü açmak, Siyonizm’in ‘Vaat edilmiş topraklar’ emeline hizmet için ABD’li askerlerin ölümüne göz yummaz, yumamaz.
Zira ABD şunu da çok iyi biliyor ki Türkiye ne Irak’a ne de Suriye’ye benzer.
ABD 2003’te Irak’a harekât düzenleyerek kendi çöküşünü başlattı. Aynı aymazlığı Türkiye’ye karşı yaparsa çöküşünü hızlandıracağını bilir.
Türkiye’nin Suriye toprağında gözü yok. Türkiye’nin istediği, 30 kilometre derinlikte güvenlikli bir bölgenin oluşturulmasıdır. Böylece hem kendi sınırını emniyete alacak ve hem de Suriyeli mültecileri bu güvenlikli bölgeye iskân ettirecek.
Bu iskânla ilgili olarak, Merkel’in yardım vaadi de var.
Türkiye sınırındaki bu tehdidi bertaraf etmek zorundadır. Türkiye’nin tüm diplomatik girişimleri sonuçsuz kaldı. Ne ABD ne de AB ülkeleri verdikleri sözlerinde durdular.
İş başa düştü ve ‘ocak kızıştı’!
Allahü teala Mehmetçik’in yardımcısı olsun!
Sözün bittiği yer!
ABD, Türkiye’yi Aralık 2018’den beri oyalıyor. Aklı sıra Fırat’ın doğusunu da Menbiç’de yaptığı gibi karambole getirtip unutturacak.
Bu arada, ne olur ne olmaz diyerek de Kuzey Suriye’de PKK’ya butik İsrail devleti kurdurmak için elinden geleni ardına koymadı. AB’nin yaptığını değil dost ve müttefik bir ülkenin yapması, bırakın başkasına, kendisine saygısı olan düşman bir ülke bile yapmaz.
ABD, utanmadan sıkılmadan, gözlerimizin içine baka baka üç maymunu oynuyor.
Aynı anda, bir taraftan Türkiye ile müzakereleri yürütüyor, diğer taraftan ortak karakollar kurup birlikte gözlem uçuşları yapıyor ve Türkiye’nin düşman belleyip ilan ettiği ve her an savaşacağı PKK-YPG-PYD’yi silah ve mühimmatla donatıp Türkiye’ye karşı biliyor.
Türkiye eskisi gibi oyuna gelmeyeceğini ve en kötü ihtimalle tek başına harekâta girişeceğini söyledi. Hatta tarih verdi. Verilen tarih de doldu.
Şu halde, sözün bittiği yerdeyiz, her an her şey olabilir.
Herkesin merak ettiği konu, böyle bir harekâtta ABD’nin tavrının ne olacağıdır.
Silah ve mühimmatla donatıp eğittiği terör örgütlerinin yanında olmayı sürdürecek mi, yoksa yaptığı haltı idrak edip dostu ve müttefiki olan Türkiye’ye hak mı verecek?
Daha açık ifadeyle ABD kendi askerini Türk askerinin karşısına çıkarır mı?
ABD’nin aklı başındaysa böyle bir çılgınlığa kalkışmaması lazım. Zira böyle bir durumda dünyanın tüm dengeleri bozulur. Ne NATO kalır ne bir şey.
Bunu ABD de biliyor. Sırf İsrail’in önünü açmak, Siyonizm’in ‘Vaat edilmiş topraklar’ emeline hizmet için ABD’li askerlerin ölümüne göz yummaz, yumamaz.
Zira ABD şunu da çok iyi biliyor ki Türkiye ne Irak’a ne de Suriye’ye benzer.
ABD 2003’te Irak’a harekât düzenleyerek kendi çöküşünü başlattı. Aynı aymazlığı Türkiye’ye karşı yaparsa çöküşünü hızlandıracağını bilir.
Türkiye’nin Suriye toprağında gözü yok. Türkiye’nin istediği, 30 kilometre derinlikte güvenlikli bir bölgenin oluşturulmasıdır. Böylece hem kendi sınırını emniyete alacak ve hem de Suriyeli mültecileri bu güvenlikli bölgeye iskân ettirecek.
Bu iskânla ilgili olarak, Merkel’in yardım vaadi de var.
Türkiye sınırındaki bu tehdidi bertaraf etmek zorundadır. Türkiye’nin tüm diplomatik girişimleri sonuçsuz kaldı. Ne ABD ne de AB ülkeleri verdikleri sözlerinde durdular.
İş başa düştü ve ‘ocak kızıştı’!
Allahü teala Mehmetçik’in yardımcısı olsun!