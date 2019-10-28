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Fuat Bol

Fuat Bol

fbol@hurriyet.com.tr

Limon devletler ve yapılar

28 Ekim 2019

DÜNYA üzerinde BM Genel Kurul üyesi olan toplam 193 ülke var ama bunların büyük çoğunluğu limon devletlerdir. Yani bağımsız olmayan, uydu devletler; daha açık ifadesiyle devlet görünümlü piyonlar.

Dünkü insanlar, bugüne göre çok daha samimiydiler; o insanların kurdukları devlet teşkilatları da öyleydi. Bağımsız devletlerle uydu devletler belliydi. Buna göre, herkes haddini biliyor ve ayağını yorganına göre uzatıyordu.

Sözde modern(!) dünyada kölelik kalktı ya, artık birilerinin uşağı devletler yokmuş.

Artık mevcut bu 193 ülkenin her birisi, bağımsız, bağlantısız, hür ve başına buyruk addediliyor. Gerçek ise modernlik şalının örttüğü koca bir yalanın altında gizlenmiş durumda.

Bu yalanla, kendi halklarını ve dünya kamuoyunu oyalayıp avutuyorlar.

Limon ülkeler arasında başta Arap ülkeleri olmak üzere, İslam ülkelerinin birkaçı hariç hemen hepsi bulunmaktadır.

Limon ülke sahibi tarafından, sahibinin keyfine ve ihtiyacına göre kullanılıp tüketilen ve sıkılıp çöpe atılan devletçikler demektir.

Devlet görünümlü bu limon ülkelere sahiplerinin nasıl davrandığı malum. Daha dün, ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Kralı’na “Bak Kral! Seni koruyoruz. Biz olmasak, orada (iktidarda) iki hafta bile duramazsın. Ordun için ödeme yapmalısın!” ve “Kral! Trilyonlarca doların var. Biz olmasak ne olacağını kim bilir? Sen bizimleyken paraların güvendedir. Ancak biz almamız gerekeni alamıyoruz!” diyordu.

Sonuç mu? ABD’ye 500 milyar dolar haraç!

Limon devletler böyle de, bir de limon yapılar, yapılandırmalar var. Bunların da başında devlet vaadiyle kandırılan, ırki veya sözde dinsel temele dayanan terör örgütleri geliyor. PKK, PYD, El-Kaide, Taliban ve DEAŞ gibi.

Emperyalistler bu örgütleri adeta birer manivela olarak kurup işletiyorlar ve güdümlerine almak istedikleri ülkelerin başlarına bela ediyorlar.

İşte Türkiye’miz de 40 yıla yakındır, emperyalistlerin taşeronu konumundaki PKK terör belasıyla boğuşuyor. 40 bin kişinin hayatına mal olan bu bela yüzünden 300 milyar dolarımız gitti ve halen gitmeye devam ediyor.

ABD, PKK’nın Suriye’deki uzantısı olan YPG/PYD’ye 30 bin TIR dolusu silah ve mühimmatı bedava verip kendi uzmanlarıyla eğitti. Proje çok açıktı: Türkiye içeriden ve dışarıdan kuşatılarak, sınırında bir Kürt devleti (gerçekte İsrail’in uydusu) kurulmak istendi.

Türkiye ayağa kalkıp yeri göğü inletince, daha doğrusu ABD pabucun pahalı olduğunu görünce “Kürtler için Türkiye gibi bir müttefik ülkeyle savaşacak halimiz yok!” diyerek kenara çekildi.

Tabii ABD’nin çekildiği (çekileceği) kenar, Suriye’nin kuzey doğusundaki petrol bölgeleridir.

Üzerlerine yatırım yapıp milyarlarca dolar harcadığı bu tür örgütler, belli ki ABD için ‘yastık limon’ konumunda; yani öyle bir sıkımlık değil!

Hem bol sulu ve hem uzun süre dayanıklı!

Malum, eşekler hazır ve mebzul (bol) miktarda olunca semer vuran çok olur.

Nitekim oluyor da.

 

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