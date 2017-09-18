Stratejik karar günleri

BÖLGEMİZ Türkiye’nin geleceğini etkileyecek derecede önemli bir süreçten geçiyor. Kuzey Irak’ta ve Suriye’de yaşananlar, Türkiye’nin ulusal birliği ve toprak bütünlüğüyle yakından ilgili.

Ankara’nın sürekli Irak’ın ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğine yaptığı vurgu ve bu yöndeki uyarıları, Türkiye’nin ulusal birliğini ve toprak bütünlüğüne ilişkin hassasiyetini ve alabileceği tutumu da yansıtıyor.

Irak ve Suriye’nin parçalanması, Türkiye’nin bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehdit olarak algılanıyor. Ankara’nın hassasiyeti buradan kaynaklanıyor.

ABD’nin işgaliyle Irak’ın fiilen parçalanması ve Kuzey Irak’ta neredeyse bağımsızlığa yakın bir devlet yapısının oluşturulması, benzeri bir sürecin Suriye’de yaşanıyor olması ve PKK’nın 30 yıldır dış destekli terörle yapmaya çalıştığı sonuç olarak aynı amaca yöneliktir. Türkiye, Irak, Suriye ve İran’ın parçalanması...

Bu gelişmelerin ulaştığı aşama, özellikle Suriye’deki içsavaş ve ABD’nin PKK-PYD konusunda aldığı tutum, Kuzey Irak’ta Barzani yönetiminin bağımsızlığa adım atmak için ısrar ettiği referandum, Ankara’yı ulusal çıkarları bakımından stratejik kararlar almanın eşiğine getirdi. Önümüzdeki günler Barzani’ye karşı çok sert kararların alınacağı günler olabilir.

TÜRKİYE’NİN FARKI

Türkiye’nin komşularından en önemli farkı ve avantajı, kuruluş felsefesi, cumhuriyetin nitelikleri, demokrasi birikimi ve en son 15 Temmuz’da gördüğümüz gibi demokrasiye olan sarsılmaz inancı, Türk halkının ortak değerleri ve tarihten gelen bir arada yaşama kültürüdür. Türkiye Cumhuriyeti’ni koruyacak en önemli güvence bu değerlerdir.

Hürriyet Dünyası her zaman, yukarıda özetlediğim gelişmeleri en yakından izleyen ve kamuoyuna detaylarıyla açıklayan yayın grubu oldu. Önümüzdeki günlerde de bu özeni göstermeye, gazeteleri ve televizyonlarıyla kamuoyunu doğru bilgilendirmeye devam edecek.

BASINDA BİR TABU YIKILIYOR

Hürriyet, bu hafta yine insana, insan hayatına değer veren bir gazetecilik çabasıyla karşınızda. Eskimiş, kalıplaşmış hatta tabulaşmış gazetecilik anlayışının yıkılmasına öncülük ediyoruz. Bundan sonra trafik kazalarına karışan otobüs firmalarının isimlerini açıkça yazacağız.

Amacımız, her yıl trafiğe binlerce kurban veren ülkemizde, trafik kazalarına ilişkin kamu denetiminin artırılmasını sağlamak ve böylece yetkililer ve otobüs firmalarının önlemlerini daha etkili biçimde almalarına katkıda bulunmak.

Bu amaçla hareket eden Okur Temsilcimiz Faruk Bildirici, Anadolu Ajansı (AA) yetkilileriyle görüşmelerde bulundu. AA Genel Müdürü Şenol Kazancı’nın desteğiyle ortaya “Trafik Kazası Haberleri Yazım Kılavuzu” çıktı. Bu kılavuzun uygulanmasına bir-iki istisna dışında bütün Türk basını destek verdi. Bu yolla Türk basınında çok geniş bir uzlaşma sağlandı. Çalışmanın ve ortaya çıkan kılavuzun detaylarını Faruk Bildirici’nin Okur Temsilcisi köşesinde bulacaksınız. Bu sonucun alınmasına öncülük eden Faruk Bildirici ve Şenol Kazancı’yı, çalışmayı destekleyen diğer yayın organlarının yöneticisi olan meslektaşlarımı kutluyorum.

HABERDE LİDERLİK

Hürriyet, özel habercilikte geçtiğimiz hafta da fark yarattı. Hürriyet’in, “Hayatın İçinden”, “Hürriyet Takipte”, “Hürriyet Özel” logolarıyla sunduğu haberler, gazete ve Ercüment İşleyen’in yönetimindeki hürriyet.com.tr mecrasında 10.3 milyon okura ulaştı.

Hürriyet, Kuzey Kore, Guam Adası ve Arakanlıların kamplarından sonra, çok merak edilen Suriye’nin başkenti Şam’a giren gazete oldu. Zeynep Bilgehan ve Sebati Karakurt, Şam’daki yaşamın iki yüzünü fotoğraf ve haberleriyle gözler önüne serdi. Bu haberlerimizi sosyal medyada 10.5 milyon takipçi izledi.

Ekonomi servisimizden Burak Coşan’ın balık sezonu haberleri 700 bin kez tıklandı. İstihbarat servisinden Çetin Aydın’ın adliye haberleri büyük ilgi gördü. İstanbul Esenyurt’taki korkunç tecavüz vakasını 434 bin kişi okudu. Şahinler-Sarallar çatışmasının hikâyesini anlattığı haberde okurlar ortalama 4.5 dakika kaldı.

Facebook videolarımız geçtiğimiz hafta 8 milyon dakika boyunca görüntülendi. Bu sürenin bir kişinin ömründe 15 yıllık bir süreye denk geldiğini söylemek, haberlerimizin gördüğü ilgi açısından çarpıcı bir ölçüdür.

Müge Akgün ile “soru hürriyeti” canlı yayınımız 790 bin kişiye erişti. Sarı Mikrofon’un bu haftaki bölümünü de 426 bin kişi izledi.

Bir süredir yayında olan, Spor Servisi Müdürümüz Mehmet Arslan’ın yönetimindeki “Spor Arena”, Hürriyet internet sitesinde her geçen gün büyüyor. Bu mecramızın tanıtımı için Spor Arena’nın düzenlendiği görkemli gece spor dünyasını bir araya getirdi. Gece çok üst düzey ve çok geniş bir katılımla geçen hafta spor dünyasına damga vurdu.

ÇEVRE DUYARLILIĞI

Demet Bilge’nin yönetimindeki “Hürriyet Ses Ver” sayfamız dün çocuk işçilere ayrılmıştı. Gülseven Özkan’ın haberi, 400 binden fazla çocuk işçinin hayalleri herkesi düşündüren, buruk bir acıyla umudu bir arada hissettiren, herkesi sosyal sorumluluğa davet eden çarpıcı bir gazetecilik örneğiydi.

Hürriyet’in çevre duyarlılığının bir ifadesi olarak, Ömer Erbil, Ergene Çayı’ndaki çevre felaketini, doğduğu yerden ulaştığı yere kadar metre metre takip ederek, dün Hürriyet’in manşetine taşıdı.

KANAL D VE CNN TÜRK

Türk televizyonculuğunun ve televizyon gazeteciliğinin gelişmesine öncülük etmiş, lider konumdaki Kanal D ve CNN Türk de haberleriyle geçen haftaya damga vuran kanallardı.

Ahmet Hakan Kanal D Ana Haber’de yeni yayın dönemini açtı. Birbirinden çarpıcı özel haberlerle hafta boyunca izleyicilerin karşısındaydı.

Süleyman Sarılar’ın yönetimindeki Kanal D Haber Merkezi’nden savaş muhabiri Cem Tekel, Cerablus ve çevresindeki güvenli bölgeye girdi. Özgür Suriye Ordusu’nun eğitimini görüntüleyip yansıttı. Üreticinin fındık isyanı Fulya Soybaş’ın söyleşileriyle ekonomide gündem oluşturdu.

ÇARPICI ÖZEL HABERLER

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Kuzey Irak’taki referandum hazırlığıyla ilgili uyarılarını ilk kez Kanal D ekranında paylaştı.

Ve Erdoğan Aktaş’ın yönetimindeki, Türkiye’nin en çok izlenen haber kanalı CNN Türk, özel haberciliğin çarpıcı örneklerini verdi. CNN Türk Haber Merkezi Editörü Alişer Delek, Mynmar katliamından kaçanların kamplarındaydı. Çarpıcı yayınları büyük ilgiyle izlendi.

Okul servisleri için yapılan mafyatik çatışmalar, okulların ve velilerin şikâyetleri CNN Türk ekranlarında masaya yatırıldı. Herkesin baktığı ama göremediği bir önemli sorunu yine CNN Türk gündeme getirdi. İstanbul taksilerinin çoğunun, sürücü nitelikleri de dahil olmak üzere çalışma koşullarına uymadıklarını ve tehlike arz ettiklerini gözler önüne serdi. Siyasetin nabzı ise CNN Türk’ün tartışma programlarında atıyordu.

Türkiye olup biteni en detaylı ve en doğru biçimde Hürriyet Dünyası’ndan öğrendi.

İyi bir hafta dileğiyle...