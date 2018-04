Kentimiz ne kadar estetik?

Kent estetiği...

Bi nevi sanat işi.

Misal.

25 bin 632 kilometrekarelik tuval düşünün.

İşte o tuval Ankara.

*

Ressam...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı.

İşin boyası, fırçası...

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı.





*

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinde ‘Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’nın Görev ve Sorumlulukları’ başlığı var.

Tam 22 madde.

İlki şu:

“Kent içerisinde görüntü kirliliği oluşturan unsurların temizlenmesi bakım ve onarımının yapılması veya ilgili kurum ve kuruluşlarla yasa ve yönetmelikler çerçevesinde işbirliği yapılarak görsel kent estetiği oluşturmak.”

Yani, 25 bin 632 kilometrekarelik tuvale çalışılacak resmin konusu belli.

Gelelim, ortaya çıkan resme.

İşte onları da okurumuz Mehmet Gürer fotoğraflamış.

Altına bir de durum değerlendirmesi yazmış:

ÇİRKİNLİKLERE GÖRE GÖRE KANIKSIYORUZ

“Bir kent, istediği kadar güzel olsun, çirkinlikleri gideren ufak tefek rötuşları yoksa, artık bu çirkinlikleri göre göre kanıksıyoruz. Kent estetiği denince ne anlıyoruz acaba? Yani başkentimizin estetiği için güzel gören gözler lazım. Gördüklerini anında gideren yetkililer lazım.

Buradan, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Ali Osman Kesikbaş’a seslenmek isterim:

Başkanım, haftada hiç değilse bir kez Ankara caddelerinde dolaşınız lütfen. Bunları mutlaka göreceksiniz ve gereken tedbirleri alacağınızı ümit ediyorum.”

GÜNÜN FOTOĞRAFI





ANKARA’NIN KALBİ KIRIK

‘Estetik’ demişken.

Bu fotoğraflar, okurumuz Salim Taşçı’dan geldi.

Ankara’nın kalbi Kızılay’daki bu manzara için Salim Taşçı, “Burası Avrupa Birliği’ne girecek Türkiye’nin başkenti Ankara-Kızılay-İzmir Caddesi... Hani, ‘Yol medeniyettir’ deriz ya!”

FANDAN ÇIKAN SES TSUNAMİSİ

“Çankaya Kavaklıdere Mahallesi tam bir uğultu/gürültü cehennemi haline geldi” diyen okurumuz Betin Yiğit’in şikâyeti -özetiyle- şöyle:

SES İZOLASYONU YAPILMASI LAZIM

“Akay ile Kennedy Caddesi arasında irili ufaklı birçok hastane ve otel binası var. Sessizleştirme önlemi alınmamış bu binalardaki fan sistemleri -dinlenme, uyku saatleri de dahil- etrafa devamlı ses ve gürültü yayıyor. Bahse konu ettiğimiz devamlı uğultu, binaların temel ve duvarlarını zaman içerisinde sarsan, insanları da fizyolojik ve psikolojik yönden tedavisi zor hastalıklara iten bir nevi ses ‘tsunami’sidir.

Çevre halkı olarak talebimiz:

Bu uğultuyu yayan otel, hastane gibi iş yerlerinde, tıpkı Hilton ve Sheraton’daki gibi asla dışarıya ses kirliliği vermeyen ses izolasyonu ile yalıtım yapılması lazım. Çevrede ikâmet eden yüzlerle aile ve binayı kurtarmalarını rica ediyoruz.”

KALDIRIMLAR YAPILMIYOR KURU OTLARA BAKILMIYOR

Söğütözü’nden okurumuz Köksal Sağkal’ın, iki konuda şikâyeti var:

1) “Anadolu Bulvarı üzerindeki bulunan EM-SAN Sitesi’nin 300-350 metrelik kaldırımları tam 25 sene önce yapıldı. Artık kaldırım, yolla aynı seviyeye geldi. 210 haneli sitenin kaldırımını Çankaya Belediyesi’ne bir türlü yaptıramadık.”

2) “EM-SAN Sitesi’nin yakınında Atatürk Orman Çiftliği’ne ait bir arsa var. Bu arsadaki otlar büyüyor, bakım yapılmıyor. En küçük bir kıvılcımla, büyük bir yangın çıkma ihtimali her an var. İlgililer umarım sesimizi duyarlar.”

SORUM VAR





GÖLBAŞI BELEDİYESİ’NİN AKLINA TEMİZLİK HİÇ GELMEZ Mİ ACABA?

Bu fotoğraf, dip çamuru temizleme çalışmalarının devam ettiği Mogan Gölü’nden.

Fotoğrafı çeken okurumuz Dr. Satvet Sınav, kıyıdaki çöp ve pisliğe dikkat çekerek, şu soruyu yöneltmiş:

“Gölbaşı Belediyesi’nin aklına temizlik hiç gelmez mi acaba?”

TEK ŞERİT VE KARANLIK

Okurumuz Hamdi Çetinkaya, Alacaatlı Mahallesi 5088. Cadde’nin, 300-350 metrelik mesafesi için, “Yol tek şerit, gidiş-geliş. Aydınlatma ve en önemlisi de kaldırımı yok” diyor.

Bu caddenin, Eskişehir Yolu’ndan, Türkkonut-İncek bağlantısını sağladığına ve sürekli beton mikserleri geçtiğine dikkat çeken okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:

‘ŞU AN MÜMKÜN DEĞİL’ DEDİLER

“Başkent EDAŞ’a geçen yıl aydınlatma sorunu için gittim. ‘Şu an mümkün değil’ dediler. Büyükşehir Belediyesi yolu bölecek, ondan sonra aydınlatma yapılacakmış. Biz yol bölünecek diye beklerken, geçen haftalarda caddenin devamını boydan boya gidiş-geliş ve yine tek şerit asfaltladılar. Kısacası, cadde hâlâ/yine karanlık.

SON DURUM: Akşam karanlığında, bir araç çarpmadan eve geldiğimize şükrediyoruz.

OKURDAN NOT: Söz konusu bölgede bin 500 konutluk Relax Plus Sitesi yer almakta.

KALDIRIM YOK AYDINLATMA YOK

Okurumuz Hüsamettin Çoban, Etimesgut Ayyıldız Mahallesi’nin 1619, 1920, 1921, 1922 ve 1923 sokaklarındaki ortak sorunu şöyle özetliyor:

“Kaldırım yok, aydınlatma yok.”

Ve, devam ediyor:

“Mahallemizde, 96 konut ve 38 dükkândan oluşan bir iş merkezinin yanı sıra Anadolu lisesi, spor salonu, sağlık ocağı bulunuyor.

* Başkent EDAŞ’a müracaatımız olmasına rağmen bugüne kadar sokak aydınlatmaları yapılmadı.

* Vatandaşlar olarak, Etimesgut Belediyesi’nden de sokaklarımıza kaldırım yapılmasını istiyoruz.”

KISA... KISA...

* “Çankaya Birlik Mahallesi’nin bir kilometre uzunluğundaki 393. Cadde’de, yüzlerce yama ve çukur var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı değişti. Biz de vatandaş olarak bir takım beklentiler içerisindeyiz. Başkan Mustafa Tuna, bu caddeyi gördükten sonra karar versin.”

Ahmet DÖNMEZTÜRK

* “Etimesgut TOKİ Turkuaz Konutları’nın büyük parkına, genel bir tadilat yapılmalı. Park, zifiri karanlık. Bu yüzden öncelikle aydınlatma sorununun çözülmesi lazım. Ayrıca geceleri parktan geçerken, her yer kırık dökük olduğu için ekstra dikkat etmek gerekiyor. Herkes tedirgin.”

H.Ü.