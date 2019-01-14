Hatamla Sev Beni Köprülü Kavşağı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, ‘Bilkent Şehir Hastanesi’nin trafiğini rahatlatmak’ amacıyla yaptığı yeni yollarla ilgili daha önce okurlardan gelen şikâyetlere yer vermiştim.
Hatta, sürücülerin kafasını karıştıran durumu/yapısı nedeniyle de Hürriyet Ankara’nın 1. sayfasında bu haber “Labirent gibi” başlığıyla yer almıştı.
*
Bu defa, yüksek mühendis okurumuz Zeki Acar, bir ileti göndermiş.
İletisinde, şunları aktarmış:
ARAÇLAR TERS YÖNDEN SEYREDİYOR
“Atatürk Hastanesi-ODTÜ Teknokent arasındaki köprülü kavşak, eksik ve hatalı yapılmış.
ŞÖYLE Kİ: Eskişehir Yolu yönünden gelip, Beytepe yönüne ya da Beytepe yönünden gelip, Eskişehir Yolu yönüne geçiş yok. Bu nedenle, zaten çok karmaşık olan kavşağı kullanan araçlar ve belediye otobüsleri (girilmez-dönülmez levhaları olmasına rağmen) ters yönlerden seyretmek zorunda kalıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, muhtemel bir kazada suçu sürücülere yüklemeden önce önlem almalı. Kavşağa ‘girilmez’ levhaları
koymak, onları sorumluluktan kurtarmaz. Gerekli düzeltmelerin yapılmasını istiyoruz.”
SARI İŞGAL
Bu fotoğraf, Beytepe Köyü Yolu’ndan. Ahmet Hamdi Akseki Camii’nin karşısındaki taksi durağına dikkat çeken okurumuz Yunus Emre S.’nin şikâyeti şu:
“Taksiciler, bekleme alanları olmasına rağmen ana yola araçlarını park ederek, zaten dar olan yolu işgal ediyorlar. Bu durum, özellikle sabahları trafiğe neden oluyor. Taksicilerin durağa gelebilmek için ters yöne girmeleri de ayrı bir sorun.”
SÖZ VAR ÖNLEM YOK
İsmi bende saklı (gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz, Çukurambar Mahallesi’ne bağlı 1429. (Budapeşte) Cadde ile 1459. Cadde’nin kesişiminde kazalar yaşandığını kaydetmiş.
Mahalleliler olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Mümtaz Durlanık’a ulaştıklarını ancak “Gerekli tedbirler alınacak, ne gerekiyorsa yapılacak” denilmesine rağmen hiçbir önlemin alınmadığını aktaran okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
TEK UMUDUMUZ MUSTAFA TUNA
“İki yıl önce yine mahalle sakinlerinin girişimiyle 1459. Cadde’ye Çankaya Belediyesi tarafından hız kesici kasis konuldu. Ancak bu hız kesici kasisler, yüksekliğinin az olması ve kavşağa çok yakın olması sebebiyle işe yaramadı. Şimdi tek umudumuz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Tuna. Umarız sesimizi duyar ve maddi-manevi kayıplar daha fazla yaşanmadan görevlileri harekete geçirerek sorunumuzu çözer.”
OKURDAN NOT: 1459. Cadde’ye bir de kolej yapılıyor. Yani, bu yolu öğrenci ağırlıklı yaya kullanacak.
DİYOR Kİ
DİK YOKUŞTA PATİNAJ
Okurumuz Ahmet Şanslısoy, diyor ki:
“Çukurambar’da, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nden 1427. Cadde’ye çıkan yokuş çok sorunlu. Buradaki trafik lambalarında duran sürücüler, araçları kaydığı için çok zor anlar yaşıyorlar. Zira, çok dik bir yokuş.
TALEBİM: Yokuştaki meyilin doldurularak azaltılması gerekiyor. Yetkililerden acil çözüm bekliyoruz.”
SÖZÜ/ÖZÜ
EN PAHALI SU ANKARA’DA
Okurumuz Mine Galip, “Türkiye’de en pahalı su Ankara’da” demiş ve eklemiş:
“Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarından, ‘Ankara’nın pahalı şebeke suyu’ sorunuyla ilgili vaatlerini de duymak istiyoruz.”
SORUM VAR
KONTEYNER KOYMAK ÇOK MU ZOR?
Okurumuz Murat Yaldız, 30 yıldır Keçiören’de ikâmet ettiğini ve yine 30 yıldır ‘çöp’ konusunda sorun yaşadığını kaydetmiş.
İşte okurumuzun, “Evimde misafir ağırlarken utanıyorum” dediği Kalaba Mahallesi Beyşehir Caddesi’nin çöp sorunu:
KALDIRIMLAR KAPKARA
“30 yıldır çöpler, apartmanların girişinde biriktiriliyor. Yazın leş gibi bir çöp kokusu, kışın ise bina girişinde yine sokak hayvanları tarafından deşilmiş çöpler... O yeni yapılan kaldırımlar kapkara olmuş vaziyette. Evimde misafir ağırlarken utanıyorum.
SORUYORUM: Keçiören Belediyesi’nin bir çöp konteyneri koyması, çöpleri bu konteynerle toplaması çok mu zor?”
OKURDAN NOT: Keçiören Belediyesi’ne bilgi edinme hakkımı kullanarak e-mail gönderdim, çok sefer dönüş bile yapmadılar. Keçiören, ülkenin en büyük ilçelerinden ama belediye çöp bile toplayamıyor.
Hatamla Sev Beni Köprülü Kavşağı
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, ‘Bilkent Şehir Hastanesi’nin trafiğini rahatlatmak’ amacıyla yaptığı yeni yollarla ilgili daha önce okurlardan gelen şikâyetlere yer vermiştim.
Hatta, sürücülerin kafasını karıştıran durumu/yapısı nedeniyle de Hürriyet Ankara’nın 1. sayfasında bu haber “Labirent gibi” başlığıyla yer almıştı.
*
Bu defa, yüksek mühendis okurumuz Zeki Acar, bir ileti göndermiş.
İletisinde, şunları aktarmış:
ARAÇLAR TERS YÖNDEN SEYREDİYOR
“Atatürk Hastanesi-ODTÜ Teknokent arasındaki köprülü kavşak, eksik ve hatalı yapılmış.
ŞÖYLE Kİ: Eskişehir Yolu yönünden gelip, Beytepe yönüne ya da Beytepe yönünden gelip, Eskişehir Yolu yönüne geçiş yok. Bu nedenle, zaten çok karmaşık olan kavşağı kullanan araçlar ve belediye otobüsleri (girilmez-dönülmez levhaları olmasına rağmen) ters yönlerden seyretmek zorunda kalıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, muhtemel bir kazada suçu sürücülere yüklemeden önce önlem almalı. Kavşağa ‘girilmez’ levhaları
koymak, onları sorumluluktan kurtarmaz. Gerekli düzeltmelerin yapılmasını istiyoruz.”
SARI İŞGAL
Bu fotoğraf, Beytepe Köyü Yolu’ndan. Ahmet Hamdi Akseki Camii’nin karşısındaki taksi durağına dikkat çeken okurumuz Yunus Emre S.’nin şikâyeti şu:
“Taksiciler, bekleme alanları olmasına rağmen ana yola araçlarını park ederek, zaten dar olan yolu işgal ediyorlar. Bu durum, özellikle sabahları trafiğe neden oluyor. Taksicilerin durağa gelebilmek için ters yöne girmeleri de ayrı bir sorun.”
SÖZ VAR ÖNLEM YOK
İsmi bende saklı (gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz, Çukurambar Mahallesi’ne bağlı 1429. (Budapeşte) Cadde ile 1459. Cadde’nin kesişiminde kazalar yaşandığını kaydetmiş.
Mahalleliler olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Mümtaz Durlanık’a ulaştıklarını ancak “Gerekli tedbirler alınacak, ne gerekiyorsa yapılacak” denilmesine rağmen hiçbir önlemin alınmadığını aktaran okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
TEK UMUDUMUZ MUSTAFA TUNA
“İki yıl önce yine mahalle sakinlerinin girişimiyle 1459. Cadde’ye Çankaya Belediyesi tarafından hız kesici kasis konuldu. Ancak bu hız kesici kasisler, yüksekliğinin az olması ve kavşağa çok yakın olması sebebiyle işe yaramadı. Şimdi tek umudumuz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Tuna. Umarız sesimizi duyar ve maddi-manevi kayıplar daha fazla yaşanmadan görevlileri harekete geçirerek sorunumuzu çözer.”
OKURDAN NOT: 1459. Cadde’ye bir de kolej yapılıyor. Yani, bu yolu öğrenci ağırlıklı yaya kullanacak.
DİYOR Kİ
DİK YOKUŞTA PATİNAJ
Okurumuz Ahmet Şanslısoy, diyor ki:
“Çukurambar’da, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nden 1427. Cadde’ye çıkan yokuş çok sorunlu. Buradaki trafik lambalarında duran sürücüler, araçları kaydığı için çok zor anlar yaşıyorlar. Zira, çok dik bir yokuş.
TALEBİM: Yokuştaki meyilin doldurularak azaltılması gerekiyor. Yetkililerden acil çözüm bekliyoruz.”
SÖZÜ/ÖZÜ
EN PAHALI SU ANKARA’DA
Okurumuz Mine Galip, “Türkiye’de en pahalı su Ankara’da” demiş ve eklemiş:
“Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarından, ‘Ankara’nın pahalı şebeke suyu’ sorunuyla ilgili vaatlerini de duymak istiyoruz.”
SORUM VAR
KONTEYNER KOYMAK ÇOK MU ZOR?
Okurumuz Murat Yaldız, 30 yıldır Keçiören’de ikâmet ettiğini ve yine 30 yıldır ‘çöp’ konusunda sorun yaşadığını kaydetmiş.
İşte okurumuzun, “Evimde misafir ağırlarken utanıyorum” dediği Kalaba Mahallesi Beyşehir Caddesi’nin çöp sorunu:
KALDIRIMLAR KAPKARA
“30 yıldır çöpler, apartmanların girişinde biriktiriliyor. Yazın leş gibi bir çöp kokusu, kışın ise bina girişinde yine sokak hayvanları tarafından deşilmiş çöpler... O yeni yapılan kaldırımlar kapkara olmuş vaziyette. Evimde misafir ağırlarken utanıyorum.
SORUYORUM: Keçiören Belediyesi’nin bir çöp konteyneri koyması, çöpleri bu konteynerle toplaması çok mu zor?”
OKURDAN NOT: Keçiören Belediyesi’ne bilgi edinme hakkımı kullanarak e-mail gönderdim, çok sefer dönüş bile yapmadılar. Keçiören, ülkenin en büyük ilçelerinden ama belediye çöp bile toplayamıyor.