Geçen hafta herkes kazançlı çıktı

Geçen pazartesi, şunu demiştim: “Mansur Yavaş, kılı kırk yarmalı ve ‘Ankaralılar öncelikli olarak ne istiyor?’ sorusundan yola çıkıp, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde en azından bir müjde vermeli.”
İlk müjde, salı günü geldi.
Bizim Hürriyet Ankara okurlarının, “Asfalt katılım bedeli işi ne alemde?” sorusu da yanıt bulmuş oldu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “asfalt katılım bedeli tahsilatının durdurulduğunu” ve “tapulara konulan şerhlerin kaldırıldığını” açıkladı. Yavaş, “Haksız yere ödeyenlerle mahsuplaşmaya gideceğiz” diye de ekledi.
*
İkinci müjde, perşembe günü geldi.
Bir Melih Gökçek klasiği, “dini bayramlarda EGO otobüslerinin ücretsiz olması” hususunda yeni bir adım atıldı.
Mansur Yavaş başkanlığındaki Büyükşehir Belediye Meclisi, şu kararı aldı:
“Dini bayramların yanı sıra milli bayramlarda da EGO otobüsleri, raylı ulaşım ve teleferi ücretsiz olacak.”
*
Mansur Yavaş’ı geçen hafta biraz yermiştik...
Bu hafta da hakkını verelim.
50 DAKİKALIK YOL 2.50 TL 5-6 DAKİKALIK AKTARMA 1 TL
AKTARMA ÜCRETİ KALKMALI
Okurumuz Levent Demir, 31 Mart seçimleri öncesi Posta Caddesi’nde karşılaştığı Mansur Yavaş’tan, “Metro ile 50 dakika yol gidiyoruz, 2.50 TL ödüyoruz. Metrodan sonra bindiğimiz otobüste 5-6 dakikalık yol için ise 1 TL aktarma ücreti veriyoruz. Bu büyük bir haksızlık. Aktarma ücretini kaldırın veya sembolik bir rakama indirin” talebinde bulunmuş ve “Bakacağız” yanıtını almış. Okurumuz, bu diyaloğu hatırlatarak, “Mansur Yavaş, ‘aktarma ücretini kaldırdık’ müjdesini verse, tüm Ankara mutlu, mesut olur” demiş.
BOŞA KORNA ÇALMA HUZURU BOZMA
Polatlı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, “keyfi ve gereksiz korna çalma alışkanlığına bağlı ses kirliliğine karşı” kampanya başlatmış.
Slogan net:
“Boşa korna çalma.”
Mesajı anlayana:
“Lütfen! Sevinç ve mutluluklarımızda korna çalmayalım. Huzuru bozmayalım.”
*
Bu kampanyayı görünce insan, “İnşallah tez vakit, insan sağlığına faydalı bir virüs gibi tüm kentin bünyesini sarar” demeden edemiyor.
NOT: Korna sesinin gürültü seviyesi 120 desibelmiş. Günde 7.5 dakika boyunca bu seviyedeki gürültüye maruz kalmak işitme kaybına yol açabilirmiş.
TALEBİM VAR
DOLMUŞ DENETİMİ ARTIRILMALI
Okurumuz Süleyman Altuner, şikâyet ve talebini şöyle aktarmış:
“Dolmuşlar, bir durağı olmadığı için her yerde ve aniden durup, trafiği tehlikeye düşürüyor. Ayrıca, ayakta fazla yolcu aldıklarından ve çoğunun kliması olmadığından insanlar büyük sorun yaşıyor.
TALEBİM: Kent içi toplu taşımanın en büyük sorunu haline gelen dolmuşlarla ilgili denetimler en kısa sürede artırmalı.”
DİYOR Kİ
61-64 YAŞ ARASI SERBEST KART METRODAN DA YARARLANMAK İSTİYOR
61 yaş doldurulduğunda verilen “61-64 yaş arası serbest kart” sahibi okurumuz Ali Turgut, diyor ki:
“EGO otobüslerinden yararlandığımız saatlerde(10.00-16.00, 19.00-24.00) metrodan da yararlanmak istiyoruz.”
ÖNERİM VAR
GÜLTEPE’YE EGO RİNGİ KONULSUN
Okurumuz Selçuk Arzik, Altındağ’ın hızlı gelişen Gültepe bölgesinde yaşanan ulaşım sorununu ve önerisini iletisinde şöyle aktarmış:
“Gültepe Caddesi’nin yerleşim yerleri, Ankaray’ın Dikimevi istasyonu ile Keçiören Metrosu’nun Dışkapı istasyonuna çok yakın. Gültepe Caddesi üzerindeki sitelerde yaklaşık 5 bin kişi yaşıyor. En az bu kadar da iş yeri var.
ÖNERİM: Dikimevi ve Dışkapı istasyonlarından konulacak EGO ring otobüsleri ulaşım sorununu çözecek, ayrıca çok ciddi bir hizmet olacaktır.”
KISA... KISA...
* “Eskişehir Yolu’ndaki (Sayıştay ve Ekonomi Bakanlığı önü) yürüyen merdivenli üst geçit, seçim arifesinde yenilendi. Önceki yıllarda olduğu gibi yine birkaç gün çalıştı, sonrasında hiç çalışmadı.”
Emine KÖPÜK
Geçen hafta herkes kazançlı çıktı
Geçen pazartesi, şunu demiştim: “Mansur Yavaş, kılı kırk yarmalı ve ‘Ankaralılar öncelikli olarak ne istiyor?’ sorusundan yola çıkıp, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde en azından bir müjde vermeli.”
İlk müjde, salı günü geldi.
Bizim Hürriyet Ankara okurlarının, “Asfalt katılım bedeli işi ne alemde?” sorusu da yanıt bulmuş oldu.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “asfalt katılım bedeli tahsilatının durdurulduğunu” ve “tapulara konulan şerhlerin kaldırıldığını” açıkladı. Yavaş, “Haksız yere ödeyenlerle mahsuplaşmaya gideceğiz” diye de ekledi.
*
İkinci müjde, perşembe günü geldi.
Bir Melih Gökçek klasiği, “dini bayramlarda EGO otobüslerinin ücretsiz olması” hususunda yeni bir adım atıldı.
Mansur Yavaş başkanlığındaki Büyükşehir Belediye Meclisi, şu kararı aldı:
“Dini bayramların yanı sıra milli bayramlarda da EGO otobüsleri, raylı ulaşım ve teleferi ücretsiz olacak.”
*
Mansur Yavaş’ı geçen hafta biraz yermiştik...
Bu hafta da hakkını verelim.
50 DAKİKALIK YOL 2.50 TL 5-6 DAKİKALIK AKTARMA 1 TL
AKTARMA ÜCRETİ KALKMALI
Okurumuz Levent Demir, 31 Mart seçimleri öncesi Posta Caddesi’nde karşılaştığı Mansur Yavaş’tan, “Metro ile 50 dakika yol gidiyoruz, 2.50 TL ödüyoruz. Metrodan sonra bindiğimiz otobüste 5-6 dakikalık yol için ise 1 TL aktarma ücreti veriyoruz. Bu büyük bir haksızlık. Aktarma ücretini kaldırın veya sembolik bir rakama indirin” talebinde bulunmuş ve “Bakacağız” yanıtını almış. Okurumuz, bu diyaloğu hatırlatarak, “Mansur Yavaş, ‘aktarma ücretini kaldırdık’ müjdesini verse, tüm Ankara mutlu, mesut olur” demiş.
BOŞA KORNA ÇALMA HUZURU BOZMA
Polatlı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, “keyfi ve gereksiz korna çalma alışkanlığına bağlı ses kirliliğine karşı” kampanya başlatmış.
Slogan net:
“Boşa korna çalma.”
Mesajı anlayana:
“Lütfen! Sevinç ve mutluluklarımızda korna çalmayalım. Huzuru bozmayalım.”
*
Bu kampanyayı görünce insan, “İnşallah tez vakit, insan sağlığına faydalı bir virüs gibi tüm kentin bünyesini sarar” demeden edemiyor.
NOT: Korna sesinin gürültü seviyesi 120 desibelmiş. Günde 7.5 dakika boyunca bu seviyedeki gürültüye maruz kalmak işitme kaybına yol açabilirmiş.
TALEBİM VAR
DOLMUŞ DENETİMİ ARTIRILMALI
Okurumuz Süleyman Altuner, şikâyet ve talebini şöyle aktarmış:
“Dolmuşlar, bir durağı olmadığı için her yerde ve aniden durup, trafiği tehlikeye düşürüyor. Ayrıca, ayakta fazla yolcu aldıklarından ve çoğunun kliması olmadığından insanlar büyük sorun yaşıyor.
TALEBİM: Kent içi toplu taşımanın en büyük sorunu haline gelen dolmuşlarla ilgili denetimler en kısa sürede artırmalı.”
DİYOR Kİ
61-64 YAŞ ARASI SERBEST KART METRODAN DA YARARLANMAK İSTİYOR
61 yaş doldurulduğunda verilen “61-64 yaş arası serbest kart” sahibi okurumuz Ali Turgut, diyor ki:
“EGO otobüslerinden yararlandığımız saatlerde(10.00-16.00, 19.00-24.00) metrodan da yararlanmak istiyoruz.”
ÖNERİM VAR
GÜLTEPE’YE EGO RİNGİ KONULSUN
Okurumuz Selçuk Arzik, Altındağ’ın hızlı gelişen Gültepe bölgesinde yaşanan ulaşım sorununu ve önerisini iletisinde şöyle aktarmış:
“Gültepe Caddesi’nin yerleşim yerleri, Ankaray’ın Dikimevi istasyonu ile Keçiören Metrosu’nun Dışkapı istasyonuna çok yakın. Gültepe Caddesi üzerindeki sitelerde yaklaşık 5 bin kişi yaşıyor. En az bu kadar da iş yeri var.
ÖNERİM: Dikimevi ve Dışkapı istasyonlarından konulacak EGO ring otobüsleri ulaşım sorununu çözecek, ayrıca çok ciddi bir hizmet olacaktır.”
KISA... KISA...
* “Eskişehir Yolu’ndaki (Sayıştay ve Ekonomi Bakanlığı önü) yürüyen merdivenli üst geçit, seçim arifesinde yenilendi. Önceki yıllarda olduğu gibi yine birkaç gün çalıştı, sonrasında hiç çalışmadı.”
Emine KÖPÜK