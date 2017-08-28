Fiber tuzaklar kapatılıyor

Ankaralı motosikletli kuryelerden Yakup Sağlam’ın iletisine geçen hafta Okur Köşesi’nde yer vermiştim.

Ve bu şikâyet, Hürriyet Ankara’nın manşetindeydi:

“Fiber tuzak!”

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Okurumuz Yakup Sağlam, yeni fotoğraflar göndermiş.

Çankaya Belediyesi’nin, sokaklardaki fiber yarıkları asfalt yamayla kapattığını aktaran Yakup Sağlam’ın iletisi ise şöyle:









KALPTEKİ YARALAR DA KAPANDI



“Hürriyet Ankara’nın haberinin ardından sokaklardaki birçok ölüm tuzağı yarıklar kapatılmaya başlandı. Sadece yarıkları değil, biz motokuryelerin kalbindeki yaraları da kapattırdınız. Ankara’daki tüm motosikletli kuryeler adına teşekkür ediyoruz.”

OKURLARIN DEĞİŞMEYEN GÜNDEMİ 'ANKARAKART'

Okurlar bıkmadan, usanmadan ve haklı da olarak şunu soruyor: “Ankarakart, Özel Halk Otobüsleri’nde(ÖHO) ne zaman geçecek?”

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Başkan Melih Gökçek, mayıs ayında yaptığı bir açıklamasında, “Ankarakart’ı Özel Halk Otobüsleri’ne de taşımak için çalışmalar yapıyoruz” demişti.

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Okurumuz jinekolog operatör doktor Aysel Yavuz Şengüler, bu açıklamayı hatırlatmış ve “Sayın Melih Gökçek’in dikkatine!” dediği iletisinde, -özetiyle- şunları kaydetmiş:

“Sayın Melih Gökçek, kent içi toplu taşımada Ankarakart sistemine geçilmesi çok yerinde bir karar oldu. Ancak, 2014’ten bu yana -yani tam üç yıldır- Ankarakart’ın mavi renkli Özel Halk Otobüsleri’nde de geçerli olması için vereceğiniz talimatı bekliyoruz.

ÇÜNKÜ: Kentin birçok merkezi otobüs duraklarında 3-4 paralı otobüsten sonra 1 EGO otobüsü geçiyor.

ÇÜNKÜ: 65 yaş ve üzeri ‘serbest Ankarakart’ sahibi vatandaşlar, ÖHO’lara ücretsiz binemiyor.

ÇÜNKÜ: Ankarakart sahibi olmanıza rağmen halen bozuk parayla otobüse binmek, başkente yakışmıyor.

ÇÖZÜLENE KADAR YAZMAYA DEVAM

Bu sorunu defalarca yazdım, çözülene kadar da yazmaya devam edeceğim. İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa gibi şehirlerde tek tip kartla tüm toplu taşıma araçlarına binilebiliyorken....

Ankara’da bunu yapmak çok mu zor bir iş?”

DERNEK BAŞKANLARININ ESİRİ OLMAK İSTEMİYORUZ

Özel Halk Otobüsleri(ÖHO) Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş, Ankarakart uygulamasına direkt geçmeye yanaşmıyor. “Ankarakart’a minibüslerle (dolmuş) geçelim istiyoruz” diyerek, işi yokuşa sürüyor.

Ne yani...

Bizlerin, yani Ankaralı vatandaşların ne istediğinin hiç mi önemi yok!

Artık bu konuda Ankarakart’ın uygulanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’ten son sözü söylemesini istiyoruz. Derneklerin, dernek başkanlarının esiri olmak istemiyoruz.

K.K.

SORUM VAR

3 VAGON ÇİLESİ NE ZAMAN BİTECEK?

Sincan metrosunun çözüm bekleyen iki önemli sorunu var:

1) 3 vagonla hizmet vermesi.

2) Batıkent’ten yapılan aktarma.

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Okurumuz Derya Yıldız, Eryaman’da ikâmet ettiğini ve her gün metro kullandığını belirtmiş.

Ve, şöyle demiş:

SAUNA GİBİ, NEFES ALAMIYORUZ



“Metronun, ‘Eryaman 5’ istasyonunu kullanıyorum. Sincan metrosu bildiğiniz sauna... Nefes alamıyoruz, kötü koku da cabası. Her gün sabah, akşam ayaktayız. Metro, bizler için rahatlık, konfor değil; işkence oluyor.

SORUYORUM: 3 vagon olan metromuz ne zaman 6 vagona çıkacak?

SORUYORUM: Bizim suçumuz, günahımız Eryaman’da, Sincan’da oturmak mı?

ÖNERİM VAR

ÖHO'LARA 65 YAŞ YAZILARI ASILMALI

İsmi bende saklı okurumuz(adının açıklanmamasını istemiş) Aşağı Ayrancı’dan yazmış.

İletisinde şunları kaydetmiş:

“Semtimizde EGO’ya ait 452 ve ÖHO’ya ait 427 no’lu otobüsler çalışıyor. Ankarakart’la binilen EGO’nun 452 no’lu otobüsü en erken 30 dakikada bir gelirken, -ki çoğu kez 35-40 dakikayı buluyor- ÖHO’ya ait 427 no’lu paralı otobüsler ise 10 dakikada bir geçiyor. 65 yaş kartı olanlar mecburen EGO’nun otobüslerini bekliyor.

ÇÜNKÜ: ÖHO’lar 65 yaş kartını kabul etmiyor.



BİLETÇİ VE SÜRÜCÜ KABUL ETMİYOR



Bu konuda EGO’ya yapmış olduğum yazılı başvuru üzerine adıma gönderdikleri 19.08.2016 tarih ve E-25165 sayılı yazıda, ‘Yaşlı kart sahipleri ÖHO’larda ücretsiz seyahat hakkına sahiptir’ denmektedir. ÖHO’nun biletçi ve sürücülerine bu yazıyı göstermeme rağmen kabul etmiyorlar. EGO’ya tarih, saat, plaka belirterek yaptığım sayısız başvurularda, ‘ÖHO’lara ceza kesildiği’ ifade ediliyor.

Maalesef sonuç değişmiyor, değiştirilmiyor.

ÖNERİM ŞU: ÖHO’ların görünür yerlerine ‘yaşlı kartlarının geçerli olduğu’ yönünde bir yazı asılmalı.



