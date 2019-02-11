Burası, İstiklal Mahallesi.
Diğer bir adıyla, Yahudi Mahallesi.
Fotoğrafları gönderen okurumuz Sema Akçay, meramını da gayet net bir iletiyle anlatmış.
YIKILANIN YERİNE OTOPARK
“Bölgedeki evlerin tümü, Ankara’nın ilk yerleşim döneminden kalma. Bu evlerin bir bölümü yıkılmış, bir bölümü de yıkılmak üzere. Yıkılan binaların yeri anında otoparka dönüşüyor. Buram buram tarih kokan bu bölge, en az Hamamönü evleri kadar güzel ve alımlı. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Altındağ Belediyesi’nin de destekleriyle buraya el atılsa, Ankara’nın en güzel tarihi mekânlarından birisi ortaya çıkar. Bu tarihi kaybetmeden, kazanamaz mıyız?
SORUM VAR
ERYAMAN YHT GARI’NIN OTOPARKI, TAŞERONA VERİLMİŞ VATANDAŞIN SUÇU NE?
TCDD Taşımacılık AŞ, Ankara’da meydana gelen tren kazasının ardından tren seferlerinin (geçici olarak) Eryaman YHT Garı’ndan yapılacağını duyurmuştu. Okurumuz Metin Altay, Eryaman YHT Garı’nda yoğunluğun artmasıyla birlikte ortaya çıkan otopark sorunuyla ilgili şunları aktarmış:
RİNGLER YETERSİZ
“Eryaman YHT Garı’nın devasa otoparkı, taşerona verilmiş. Vatandaşı düşünen yok. Halbuki, tren kolaylıktır, ucuz seyahattir, vatandaş yani kamu yararına bir araçtır. Otoparkın ücretli hale gelmesi ise insanı, tren seyahatinden caydırır.
Eryaman YHT Garı, kent merkezine uzak. Belediye ringleri yetersiz.
ŞİMDİ SORUYORUM: Yolcu karşılamaya gelen, aracını çok kısa süre oraya bırakan ya da aracını bırakıp banliyö kullanan vatandaşın suçu ne?
ADAYLARA NOTUM VAR
UNUTULAN VAATLER
Malum, seçim dönemindeyiz.
Şu sıralar, ‘Adaylara Notum Var’ bölümümüz daha fazla ilgi görüyor, takip ediliyor.
Okurumuz Aysel Yavuz Şengüler, Ankara Mavi Halk Otobüsçüler Esnaf Odası’nın ‘Ankarakart’a halen geçmediğini hatırlatmış ve “Bu konu, Ankara halkının kanayan yarası. Bu devirde otobüse binmek için bozuk para taşımak mecburiyetinde bırakılmamız kabul edilemez” demiş.
EVİMİZE TAM 11 KEZ HIRSIZ GİRDİ
Okurumuz M. Rifat Kutay, hafta sonları kullandıkları Çankaya Beytepe’deki evine 11 kez hırsız girdiğini kaydetmiş.
Ankara Valiliği’nden ‘bekçi görevlendirilmesini’ isteyen okurumuzun iletisi şöyle:
BEKÇİ TALEP EDİYORUZ
“Yaklaşık bin 250 bahçeli konutun olduğu ‘Öysekent’ adlı kooperatif, lağvedildi. Yeniden site yönetimi oluşmayınca, güvenlik görevlileri de gitti. Sitede daimi oturanların yanı sıra bizim gibi hafta sonları kullananlar da var. Evimize tam 11 kez hırsız girdi. Kapı kollarından bataryalara kadar birçok şey çalındı. Pencerelere ve ana kapıya demir yaptırmamıza rağmen yine de hırsızlığın önüne geçemedik. Bimer ve Cimer’e yazmamıza rağmen hiçbir dönüş olmadı. Tüm vergilerimizi zamanında ödüyoruz. Malımızı ve canımızı korumak üzere Ankara Valiliği’nden ‘bekçi’ talep ediyoruz.”
HAFRİYAT KAMYONLARI ASFALTI MAHVEDİYOR
Okurumuz Mehmet Gürer, bu fotoğrafı İstanbul Yolu’nda çekmiş ve şöyle demiş: “Hafriyat kamyonları, asfaltı mahvediyor. Bu durum, kamu malına zarar vererek kazalara neden olma suçudur. Trafik polisleri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıtası bu konuda duyarlı olmalıdır.”
DİYOR Kİ
ÖZEL OKUL İNŞAATI SINIRI AŞTI
Bu fotoğrafı, ismi bende saklı (gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz gönderdi.
Okurumuz diyor ki: “Gölbaşı’nın Kızılcaşar Mahallesi’ndeki Tek Yapı Kooperatifi alanı içinde (2707 Sokağa cepheli) özel okul inşaatı var. İnşaat alanı 3 bin 800 metrekare olması gereken okul, 6 bin metrekareye yakın inşa edildi.
VATANDAŞ OLARAK:
* Konuyu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) bildirildik.
* CİMER, Çevre ve Şahircilik Bakanlığı’na, oradan da Ankara Valiliği’ne iletti.
* Ankara Valiliği, Gölbaşı Belediyesi’ne yazı yazarak, bilgi ve belge istedi.
FAKAT SON DURUM:
* Gölbaşı Belediyesi, 45 gün geçmesine rağmen bilgi ya da belge göndermedi.
* Ankara Valiliği, yazıyı tekit etti. Fakat, takip ettiğimiz kadarıyla yine cevap yok.
Bu tarihi kaybetmeden kazanamaz mıyız?
Burası, İstiklal Mahallesi.
Diğer bir adıyla, Yahudi Mahallesi.
Fotoğrafları gönderen okurumuz Sema Akçay, meramını da gayet net bir iletiyle anlatmış.
YIKILANIN YERİNE OTOPARK
“Bölgedeki evlerin tümü, Ankara’nın ilk yerleşim döneminden kalma. Bu evlerin bir bölümü yıkılmış, bir bölümü de yıkılmak üzere. Yıkılan binaların yeri anında otoparka dönüşüyor. Buram buram tarih kokan bu bölge, en az Hamamönü evleri kadar güzel ve alımlı. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Altındağ Belediyesi’nin de destekleriyle buraya el atılsa, Ankara’nın en güzel tarihi mekânlarından birisi ortaya çıkar. Bu tarihi kaybetmeden, kazanamaz mıyız?
SORUM VAR
ERYAMAN YHT GARI’NIN OTOPARKI, TAŞERONA VERİLMİŞ VATANDAŞIN SUÇU NE?
TCDD Taşımacılık AŞ, Ankara’da meydana gelen tren kazasının ardından tren seferlerinin (geçici olarak) Eryaman YHT Garı’ndan yapılacağını duyurmuştu. Okurumuz Metin Altay, Eryaman YHT Garı’nda yoğunluğun artmasıyla birlikte ortaya çıkan otopark sorunuyla ilgili şunları aktarmış:
RİNGLER YETERSİZ
“Eryaman YHT Garı’nın devasa otoparkı, taşerona verilmiş. Vatandaşı düşünen yok. Halbuki, tren kolaylıktır, ucuz seyahattir, vatandaş yani kamu yararına bir araçtır. Otoparkın ücretli hale gelmesi ise insanı, tren seyahatinden caydırır.
Eryaman YHT Garı, kent merkezine uzak. Belediye ringleri yetersiz.
ŞİMDİ SORUYORUM: Yolcu karşılamaya gelen, aracını çok kısa süre oraya bırakan ya da aracını bırakıp banliyö kullanan vatandaşın suçu ne?
ADAYLARA NOTUM VAR
UNUTULAN VAATLER
Malum, seçim dönemindeyiz.
Şu sıralar, ‘Adaylara Notum Var’ bölümümüz daha fazla ilgi görüyor, takip ediliyor.
Okurumuz Aysel Yavuz Şengüler, Ankara Mavi Halk Otobüsçüler Esnaf Odası’nın ‘Ankarakart’a halen geçmediğini hatırlatmış ve “Bu konu, Ankara halkının kanayan yarası. Bu devirde otobüse binmek için bozuk para taşımak mecburiyetinde bırakılmamız kabul edilemez” demiş.
EVİMİZE TAM 11 KEZ HIRSIZ GİRDİ
Okurumuz M. Rifat Kutay, hafta sonları kullandıkları Çankaya Beytepe’deki evine 11 kez hırsız girdiğini kaydetmiş.
Ankara Valiliği’nden ‘bekçi görevlendirilmesini’ isteyen okurumuzun iletisi şöyle:
BEKÇİ TALEP EDİYORUZ
“Yaklaşık bin 250 bahçeli konutun olduğu ‘Öysekent’ adlı kooperatif, lağvedildi. Yeniden site yönetimi oluşmayınca, güvenlik görevlileri de gitti. Sitede daimi oturanların yanı sıra bizim gibi hafta sonları kullananlar da var. Evimize tam 11 kez hırsız girdi. Kapı kollarından bataryalara kadar birçok şey çalındı. Pencerelere ve ana kapıya demir yaptırmamıza rağmen yine de hırsızlığın önüne geçemedik. Bimer ve Cimer’e yazmamıza rağmen hiçbir dönüş olmadı. Tüm vergilerimizi zamanında ödüyoruz. Malımızı ve canımızı korumak üzere Ankara Valiliği’nden ‘bekçi’ talep ediyoruz.”
HAFRİYAT KAMYONLARI ASFALTI MAHVEDİYOR
Okurumuz Mehmet Gürer, bu fotoğrafı İstanbul Yolu’nda çekmiş ve şöyle demiş: “Hafriyat kamyonları, asfaltı mahvediyor. Bu durum, kamu malına zarar vererek kazalara neden olma suçudur. Trafik polisleri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıtası bu konuda duyarlı olmalıdır.”
DİYOR Kİ
ÖZEL OKUL İNŞAATI SINIRI AŞTI
Bu fotoğrafı, ismi bende saklı (gizli kalmasını istemiş) bir okurumuz gönderdi.
Okurumuz diyor ki: “Gölbaşı’nın Kızılcaşar Mahallesi’ndeki Tek Yapı Kooperatifi alanı içinde (2707 Sokağa cepheli) özel okul inşaatı var. İnşaat alanı 3 bin 800 metrekare olması gereken okul, 6 bin metrekareye yakın inşa edildi.
VATANDAŞ OLARAK:
* Konuyu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) bildirildik.
* CİMER, Çevre ve Şahircilik Bakanlığı’na, oradan da Ankara Valiliği’ne iletti.
* Ankara Valiliği, Gölbaşı Belediyesi’ne yazı yazarak, bilgi ve belge istedi.
FAKAT SON DURUM:
* Gölbaşı Belediyesi, 45 gün geçmesine rağmen bilgi ya da belge göndermedi.
* Ankara Valiliği, yazıyı tekit etti. Fakat, takip ettiğimiz kadarıyla yine cevap yok.