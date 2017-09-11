Bilet için karşıya geçiniz!

Hoppala, bu da yeni çıktı!

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İşin özü/özeti...

Ankaray’ın bazı istasyon girişlerindeki bilet gişeleri kapatılmış.

Gişelerde çalışan insanların yerini ise saha ödeme cihazları (smart banko) almış.

Ee tabii.

Maaş, sigorta derdi yok.

Dijital teknoloji, 7/24 mesaide.

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Okurlardan gelen fısıltılara göre Ankaray gişelerinin bazılarının kapatılması pilot uygulamaymış.

Ama şimdiden tepkiler gelmeye başladı.

Okurumuz Gökhan Şahin, bu uyulamaya tepki gösterenlerden biri.

İletisi ise şöyle:





İLERİDE DAHA ÇOK SORUN YAŞANACAK



“Personel giderlerini azaltmak amacıyla Ankaray gişelerini kapatıyorlar. Kurtuluş ve Maltepe istasyonlarında bu uygulama başladı. Uygulamanın, biz vatandaşlar için kötü tarafları var. Mesela, Ankarakart’taki bakiye bittiğinde -çoğu zaman yanımızda bozuk para olmaması nedeniyle- gişelere gidip 20 TL veriyor ve 5 TL yükletiyoruz. Ya da cebimizde 50 TL oluyor, 10 TL’lik yükletiyoruz. Gişelerin yerini alan bankolardan yükleme yaptığımızda ise cebimizdeki tüm parayı vermek durumunda kalıyoruz. Çünkü yüklemede meblağ belirlenemiyor. Benim gibi birçok kişi bundan şikâyetçi. İstasyon görevlileri bile ‘Devamlı 153 Mavi Masa’ya şikâyet ederseniz ve çok kişi başvurursa pilot uygulamadan öteye gitmez’ diyor. Onlar bile şimdiden bıkmış durumdalar. Şurası kesin, ileride daha çok sorun yaşanacak.”

PARA YUTUYOR



“Bu gişede bilet satılmamaktadır...” notunu görüp, Okur Köşesi’ne gişenin fotoğraflarını gönderen bir diğer okurumuz ise Selman B.

Ve, iletisinde -özetiyle- şunları kaydetmiş:

“Makinalardan bozuk para ile yükleme yapamıyorsunuz. Bazen kâğıt para sıkışıyor ya da parayı yutuyor. Vatandaş haklı olarak isyan ediyor. Bir metro istasyonunun gişesinde ‘Bu gişede bilet satılmamaktadır. Karşı cadde girişinden bilet alabilirsiniz’ yazması, belki Türkiye’nin diğer 80 ili için uygulanabilir ama burası başkent.”

Okurlarımızın belirttiğine göre Ankaray’ın Maltepe istasyonunda Anadolu Ajansı çıkışı, Kurtuluş istasyonunda da Kıbrıs Caddesi çıkışındaki bilet gişesi kapatıldı.

KANALİZASYON HATTI YOK ATIK SU BEDELİ VAR

Çubuk ilçesine bağlı Kışlacık Köyü(şimdi mahalle) sakinleri, ‘atık su bedeli’nden şikâyetçi.

Kışlacık Köyü Dernek Başkanı Mustafa Oruç, “Köyümüzde kanalizasyon alt yapısı yok. Fakat, ASKİ bizlerden ‘atık su bedeli’ adı altında bir ücret alıyor” diyor.

GÜNÜN FOTOĞRAFI

DÖNÜŞMEYİ BEKLEYEN DÖNÜŞÜM

Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO), ACity AVM önüne ‘atık pet şişe toplama kumbarası’ koymuş.

Slogan şu:

“Dönüşüm seninle başlar.”

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İyi, güzel de...

Kumbara ağzına kadar dolu.

Tamam, dönüşüm ‘vatandaşla’ başlıyor.

Peki kimle tamamlanıyor?

Kumbaralar boşaltılmadığı sürece...

Dönüşmeyi bekleyen dönüşüm hareketinden öte geçemiyoruz.

ÖNERİM VAR

GÜZERGÂHTA DÜZENLEME YAPILMALI

Kızılay-Çukurambar dolmuş hattının güzergâhındaki bir sıkıntıya dikkat çeken okurumuz Tolunay Kartal’ın, önerili iletisi şöyle:

“Dolmuş(lar), Çukurambar’a 1459. Cadde’den girer, 1425 Cadde’den ‘U’ çekerek güzergâhını tamamlar. Lakin bu ‘U’ dönüşü anlamsız.

ÇÜNKÜ: Çukurambar’ın en işlek caddesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’dir.

OYSAKİ: Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nin alt kısmından dolmuş geçmemektedir.

Bu durumu dolmuş şoförlerine soruyoruz. ‘Haklı olduğumuzu, yapacak bir şeyleri olmadığını, UKOME kararı olduğunu’ söylüyorlar. Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası, bu anlamsız güzergâh için bir düzenleme yapmalı.”

SORUM VAR

İMZA TOPLAMAK YERİNE MÜFTÜLÜK BİRİNİ GÖREVLENDİREMEZ Mİ?

Akpınar Mahallesi’nin Konya yoluna paralel olan sokaklarında, yoğun araç gürültüsü nedeniyle ezan sesi duyulmuyor.

En yakın camiden, sokakların uygun yerlerine ses sistemi kurulması için Diyanet İşleri Başkanlığı’na ve Ankara Müftülüğü’ne defalarca talepte bulunduk. Ama sonuç alamadık.

Bir keresinde Çankaya Müftülüğü’nün, ‘Mahallede oturanların kahir ekseriyetinin (büyük çoğunluk) imzası gerekmektedir’ şeklinde bir yazısı oldu. Cevap olarak, kendi apartmanımız ve yan apartmanın sakinlerinin imzasını alabileceğimizi belirttik, yanıt alamadık.

SORUYORUM:

* Müslüman bir ülkede ezan sesi duymak isteme talebimizi yerine getirmek için niye imza toplamak zorundayız?

* Vatandaş olarak bizlerin imza toplaması yerine, müftülük personelinden biri bu iş için görevlendirilemez mi?

Mehmet DEĞİRMENCİ