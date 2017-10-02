Manisa’da sıra dışı Japon yatırımı

Sıra dışı olmasının birkaç nedeni var. Belki de en önemlisi Türkiye’nin artık doğrudan yatırım çekemediği bir dönemde yatırım kararının alınmış olması. Yurtdışında Türkiye algısının çok bozulduğu bir dönemde, zor yatırım kararı almakla ünlü, Japonya’nın burada yeni yatırıma girmesi, rastlanmadık bir gelişme. İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, sohbetimizde buna değinerek, “Biz açılış töreni yapıyor ama temel atma töreni yapmıyorduk. Bu dönemde iyi haber olsun, iş alemine biraz umut olsun diye bu kez temel atarken de tören yapmak, medyaya duyurmak istedik” dedi.

Her ne kadar zor bir süreç yaşasak da, Türkiye’nin konumunun hala dünya üretim ve ticareti için önemli olmasının etkisine de değinmek gerek. GS Yuasa Direktör Vekili Yuji Hashimoto, “Türkiye’yi bölgesinde yükselen bir yıldız olarak görüyoruz. Yeni fabrikamız aslında bu yükselişe olan güvenimizi temsil ediyor. Pergelimizin sabit ayağını Türkiye’ye koyarak uzanabildiğimiz her ülke için merkez olma hedefimiz bulunuyor” dedi.

Türkiye’nin konumu önemli ama iş yapılan ortaklığa duyulan güvenin de yine belirleyici olduğunu, bu sıra dışı örnekten anlıyoruz. 2 yıl gibi çok kısa bir ortaklık geçmişine rağmen, toplam 250 milyon TL’lik yeni bir yatırıma Japonların karar vermiş olmasında ortakların uyumu belli ki ciddi öneme sahip. Bunun yanında Japonların ana şirket yerine, Avrupa’ya ve uzanılabilen ülkelere bu ortaklık kanalıyla gitmeyi planlaması da önemli. İnci GS Yuasa İcra Kurulu Direktörü Cihan Elbirlik, bu fabrikanın gelecek yıl sonunda devreye gireceğini, otomobillerde artan Start-Stop aküler ile otomotiv ana sanayi için akü üretimi yapılacağını söyledi. Elbirlik ileride elektrikli otomobiller yaygınlaştığında, dünyanın 2. büyük akü üreticisi olan ortakları sayesinde, bu fabrikada gelişen teknolojiye hemen uyum sağlayıp üretime geçebileceklerini kaydetti.

Yani bu yatırım 80 ülkeye ihracat hedefleyen, gelişen teknolojiye uyuma hazır bir yatırım olarak öne çıkıyor. Bence bu da Türkiye’de alışık olmadığımız bir ileriye dönük planlama örneği.

İZMİR’İN CAZİBESİ

Olayı sıra dışı kılan önemli özelliklerden biri de, bir aile şirketinin böyle bir yatırım için yabancılara verdiği güven. İnci Gök ile sohbetimizde aile şirketleri için örnek bir stratejinin varlığını, çok detaylı bir aile anayasası bulunduğunu ve gelişen şartlara göre adapte olduğunu öğreniyoruz. Bence İnci Holding’in her girdiği alanda yabancı ortaklarla çalışması bir aile şirketi olarak kurumsallaşmalarına, profesyonel bir kültürün oluşmasına katkı sağlamış. İşte aile şirketlerinin kuşaklar ilerledikçe dağıldığı, fonlara satılmak zorunda kaldığı son dönemde, bu durum da işin sıra dışı başka bir yönü.

Bu yatırımda çok etkili diyemesek de, son dönem Türkiye’deki yönetim anlayışının getirdiği, cazibe merkezlerindeki değişimin de katkısı var. Eskiden İzmir ve arka bahçesi konumundaki Manisa’ya, özellikle İstanbul’dan yetişmiş insan gücü çekmek sorun iken, Neşe Gök’ün dediği gibi; son 3-4 yıldır bölgeye yetişmiş, beyaz yakalı iş gücü kayışı son hızla devam ediyor. Yatırımlarda eskisi gibi eleman sorunu yaşamadıklarını kaydeden Gök, “insan kaynakları kökenli bir yönetici olarak, ‘altın dönem’ yaşadığımızı söyleyebilirim” diyor.

Keşke artık normalleşsek de, bu olayı sıra dışı olarak yaşamasak...