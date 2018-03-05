Kobiler dijital dönüşümü başarmak zorunda

DÜNYADA olduğu gibi Türkiye’de de işletmelerin teknolojik gelişmelere ve dijital dönüşüme ağırlık vermeleri gerektiği açık. Bu kapsamda sadece büyüklerin değil, KOBİ’lerin dijital dönüşümü de hem kendileri hem Türkiye ekonomisi açısından büyük önem taşıyor.

TÜRKONFED ve İş Bankası’nın işbirliğiyle oluşturulan “Dijital Anadolu” projesi kapsamında dijital liderlerin KOBİ’lerle buluştuğu Antalya’daki toplantılardaydım. Katılımın oldukça yoğun olduğuna, bir başka deyişle KOBİ’lerin bu ihtiyacı gördüklerine şahit oldum.

Bu projede bir yandan dünya ve Türkiye’de dijital dönüşümün durumunu tespit eden bir rapor hazırlanıyor. Öte yandan dijital liderlerle KOBİ’ler nezdinde farkındalık yaratmak için çeşitli illerde toplantılar düzenleniyor. Bu arada Boğaziçi Counseling For Business (BCB) ile birlikte tarım, otomotiv ve tekstil sektörlerini pilot olarak seçip, bu sektörler ve alt sektörlerinde dijital dönüşümün durumunu ve sorunları saptayacak, sonunda dönüşüm için önerilerin de yer alacağı bir rapor hazırlanacak. Bence hem KOBİ’lerin küresel gelişmelere uyumu hem Türkiye ekonomisi adına önemli bir proje planlanmış.

Toplantı öncesi yaptığımız sohbette TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu’nun bu projeden coşkuyla söz ettiğine şahit olduk. Kadooğlu toplantıda yaptığı konuşmada sanayi, hizmet ve tarım sektörlerinde, ‘bulut bilişim, sanayi 4.0, nesnelerin interneti ve yapay zekâ’ olarak adlandırılan dijital altyapıya yapılacak yatırımların teşvik edilmesini istedi. KOBİ’lerde teşvik ve desteklerle bilgi işlem teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması, insan kaynakları ve eğitim sistemine yatırım yapılması, bilgi güvenliği ile Dijital Anadolu projesinin en önemli ayakları olan e-ticaret ve mobil ticaret yatırımlarının artırılması gerektiğini belirtip, “Türkiye bu konuda, kendine en uygun dönüşüm modelini yine kendisi inşa etmelidir” dedi.

Türkiye İş Bankası’ndan Şahismail Şimşek ise eskiden sadece teknoloji şirketleriyle anılan dijitalleşme kavramının, artık bu sektörden bağımsız şekilde herkes tarafından sahiplenildiğini kaydederken, bankacılık yapma şeklinin de bu çerçevede dönüşüm geçirdiğini, dijital dönüşümün tüm sektör ve firmaları etkilediğini kaydetti.

DİSİPLİN, İTAAT VE ZEKÂ

Tarım sektörünün dijitalleşmede fırsatlar barındırdığına dikkat çeken TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Ali Eroğlu ise Yeni Zelanda ve Avustralya’nın, tarım ve hayvancılıkta dijital teknolojileri kullanarak yarattıkları katma değer artışlarıyla örnek olduklarını anlattı.

Dijital dönüşüm, dijital pazarlama, dijital tarım, bulut bilişim, ödeme teknolojilerinin değişimi konularında uzmanların yaptığı konuşmaların başında Prof. Dr. Erhan Erkut “Kurumların dönüşümü” sunumunu yaptı. Erkut, sözlerine “20. Yüzyıl değerleri olan disiplin, itaat ve zekanın artık bir meta haline geldiğini, 21. Yüzyılda rekabet için gereken değerlerin inisiyatif, yaratıcılık ve tutku olduğunu” söyleyerek başladı. Bir yöneticinin en önemli işinin organizasyondaki girişimci yetenekleri keşfedip veya işe alıp, onların önlerini açmak olması gerektiğini kaydeden Erkut, oyunun artık değiştiğini, startup maliyetlerinin düştüğünü, dünyada büyük şirket listelerini hızla değişip, teknoloji şirketlerinde sermaye birikimlerinin arttığına dikkat çekti.

Erkut hoca her zamanki gibi renkli konuşmasıyla büyük ilgi çekti. Ancak Erkut hocanın söylediklerini başarmak için her şeyden önce KOBİ sahiplerinin kendilerini değiştirmesi gerektiği açık. Gerçek şu; yeniliğe, yaratıcılığa izin vermek için KOBİ’ler ya anlayışlarını değiştirecek, ya da kaybolup gidecekler.