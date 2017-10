Medyadaki tecavüzcülerin listesi

Bu e-postada, içinde bir listenin yer aldığı bir Google çalışma sayfasının bağlantısı vardı.

İsteyen girip listeyi görebiliyor, indirebiliyor, ama değiştiremiyordu.

Listenin adı "Sh*tty Media Men" (Medyanın B*ktan Erkekleri) idi.

ABD medyasında çalışan 70 kadar erkeğin isminin yanına hangi kurumda, ne görev yaptığı yazılmıştı.

Bir sonraki sütunda ise o kişiyle ilgili cinsel taciz ve hatta tecavüz suçlamaları yer alıyordu.

"Kadınları tuhaf bir şekilde öğle yemeğine davet ediyor" ve "sapık gibi özel mesajlar atıyor" benzeri ifadelerin yanı sıra daha ağır suçlamalar da vardı.

"Bir kadına cinsel saldırıda bulundu, bayılana kadar boğazını sıktı," "kadının rızasını almadan prezervatifsiz seks yaptı," "anal sekse zorladı" ve "tecavüz ettiği kadınla mahkeme dışı anlaşmaya gitti" gibi notlardı bunlar.

Kadın gazetecileri medyadaki erkek "yırtıcılara" karşı uyarmak üzere bu listeyi hazırladığını söyleyen Buzzfeed editörü Doree Shafrir'in (üstte) imzasını taşıyan belgenin başında şu uyarı yer alıyordu:

"Bunlar iddialar ve dedikodulardan ibaret. O yüzden listeye ihtiyatla yaklaşın. Birden çok kadın tarafından fiziksel anlamda cinsel şiddetle suçlanan erkekler kırmızı ile işaretlendi."

Ertesi gün, yani 12 Ekim perşembe günü Buzzfeed bu listeyi haber yapmasa, söz konusu e-posta yaklaşık 100 kadar kadın gazetecinin e-posta kutularında kalacak, kamuya mal olmayacaktı belki de...

Washington Post, Buzzfeed'in listeyi, oradaki isimlere yönelik iddialarla ilgili hiçbir doğrulama yapmadan haberleştirmesini eleştirdi.

Vox Media, bazı erkeklere karşı kendilerini korumak isteyen kadınların "fısıltı ağlarını uzun süredir bir silah olarak kullandığını, fakat cinsel tacizin engellenmesi için daha iyi çözümlere ihtiyaç duyulduğunu" yazdı.

Öyle ya da böyle, Hollywood'u sarsan Harvey Weinstein (üstte) skandalının bir benzeri şimdi ABD medyasını vuruyor ve yaşananlar Buzzfeed'in yanlış bir şey yapmadığını gösteriyor bence...

Mesela, liste dolaşımdayken bu kez Eden Rohatensky adlı bir yazılımcı, Medium'da yayınladığı "Güçlü erkeklerin lanet sapıklar olduğunu duymak neden beni şaşırtmıyor" başlıklı blog yazısında, isim vermeden eski şirketinde nasıl tacize uğradığını anlattı.

İnternet alemi bu şirketin Vox Media olduğunu hemen keşfetti.

"Fısıltı ağlarına" karşı o eleştirel yazıyı kaleme alan Vox Media, bir hukuk firmasının da yardımıyla bir haftada soruşturmayı tamamladı ve suçunu kabul eden Yayın Direktörü Lockhart Steele'i (altta) işten çıkardığını açıkladı.

Buzzfeed'in haberleştirdiği "70'likler" listesindeki suçlamalara dair henüz somut kanıt yok ama kazan kaynıyor.

Harvey Weinstein ifşaatları Hollywood'da nasıl çığ etkisi yarattıysa, bu liste de Vox Media'nın ardından önümüzdeki günlerde New York Times ve Wall Street Journal gibi önemli medya kuruluşlarında çalkantıya neden olabilir.

Bu haber nedeniyle Buzzfeed'e gelen tepkileri işte bu yüzden haksız buluyorum.

Listede Buzzfeed'den de birçok isim bulunmasına rağmen, yeni medya şirketi bu haberi yapmaktan çekinmedi.

Listede suçlanan isimleri haberde gizlemesi sayesinde olası mağduriyetleri engelledi ve bu yayın Rohatensky gibileri cesaretlendirip en azından Vox Media'dan bir tacizcinin temizlenmesini sağladı.

"Fısıltı ağları" elbette eskiden de vardı, ama yeni medyanın yardımıyla artık bu ağlar, Weinstein ve benzerlerini "sektörel dayanışma" diye koruyan mide bulandırıcı yaklaşımı bertaraf edebilir ve bunu yaparken yeni mağduriyetler yaratmamayı da pekala başarabilir.

Bunu yapabilmek için cesur kadınlara ve kimseyi kollamadan işini yapan gazetecilere çok ihtiyaç var.

Sadece ABD'de değil, Türkiye'de de...

Örneğin, son olarak geçen ay çıkan iddiaları yine duymazdan gelmek yerine, Mehmet Ali Erbil tarafından taciz edildiğini veya tecavüze uğradığını yahut buna direndikleri için medya kuruluşlarındaki işlerinden atıldıklarını söyleyen daha fazla kadının ortaya çıkması, ülkemiz için bir ilk adım olabilir.

Siz de cinsel taciz veya saldırı mağduru bir kadınsanız ve bir nedenle adli makamlara başvuramıyorsanız, sesver@hurriyet.com.tr adresine bir e-posta atarak Ses Ver sayfamızın editörü Demet Bilge ile temas kurabilirsiniz.

Erkek terörüne karşı #SesVer

Yeni Medya'dan kısa kısa

* New York Times ve Wall Street Journal gazeteleri, çalışanlarının sosyal medya kullanımını düzenleyen kuralları güncelledi. İki kurum da gazetecilerinin "sosyal medyada partizan yorumlar yapmasını" yasaklamış durumda. NYT "Trump karşıtı," WSJ ise "Trump yandaşı" imajını düzeltmek için bu kararı almış görünüyor ama gazetecilerin tarafsızlığına ve bağımsızlığına kamuoyunu ikna etmek bir kuralı değiştirerek yapılabilecek kadar kolay bir şey değil. (Kaynak)

* Yapay zekada çok önemli bir gelişme kaydedildi. Google'ın Go oyununda insan zekasını ilk kez alt eden yapay zeka uygulaması AlphaGo ile ilgili geçen yıl şu yazıyı yazmıştım. Şimdi de farklı bir prensiple çalışan "AlphaGo Zero" adlı yeni versiyonu insanlığın 3 bin yıllık birikimini 40 günde öğrenip eski versiyonu rahatça yendi. Farklılık şu: Bu kez yapay zeka Go kuralları ona insanlar tarafından "öğretilmediği" halde oyunda kendi kendisine ustalaştı. Eski tip yapay zeka, insanların oynadığı Go kayıtlarını "çalışarak" ustalaşıyordu. Yenisi ise tamamen kendi ödül-ceza sistemi üzerine deneme-yanılma yapan daha çevik bir algoritmaya dayanıyor. Yapay zekanın gelişiminde, insan zekasının daha "akıllı" algoritmalar tasarlamasının önemi iyice ortaya çıktı. Bu konuyu önümüzdeki günlerde daha detaylı ele alırız. (Kaynak)

* CNN yeni bir marka kampanyası başlatıyor. Yalan haberler yaygınlaşırken bu kampanyanın sloganı net: "Önce gerçekler." (Kaynak)

* Facebook, ergenler arasında giderek yaygınlaşan ve insanların anketler yaparak birbirine anonim iltifatlar göndermesini sağlayan yeni sosyal ağ tbh'yi satın aldı. Ödenen paranın "100 milyon dolardan az" olduğu belirtiliyor. (Kaynak)

* Zenith Media Services adlı şirket tarafından yapılan bir araştırmaya göre, önümüzdeki yıl dünyadaki yetişkinlerin üçte ikisi, cep telefonu sahibi olacak. (Kaynak)