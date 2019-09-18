BTSO’dan coğrafi işaret atağı

Ülkemizde veya yurtdışında bir yöreye gittiğimizde ilk sorduğumuz sorulardan biri ‘Buranın neyi meşhur?’ olur.
Soruyu genellikle daha önce oraya gidenlere sorarız. Ama artık günümüz bilgi çağında durum farklı. İnternete girdiğimizde gideceğimiz yerle ilgili her türlü bilgiye ulaşabiliyoruz. Bir yörenin neyinin meşhur olduğu konusunda ise ‘coğrafi işaret’ bize yol gösteriyor.
Peki, nedir coğrafi işaret?
Bir ürün veya hizmet, bulunduğu yöreden etkilenerek bir özellik kazanıyorsa ve bundan dolayı da ünü artıyorsa buna “coğrafi işarete konu ürün” deniliyor. Coğrafi işaretler, Avrupa’daki ülkelerin 100-150 yıldır uyguladığı yöresel kalkınma sistemi olmakla birlikte, bu şekilde yöreye özel ürüne olan talebi koruma altına alırken, bu sayede oluşacak ekonomik refahı da bölgeye aktarmayı amaçlıyor. Bu sistemin bir diğer önemli kısmı da taklit ve tağşişi engellemesi. Taklit ve tağşişi engelleyince piyasada benzerleri ortadan kalkıyor. Sadece o yörede bu işi gerçekten yapan kişiler nemalanmaya başlıyor.
BURSA’DA DURUM NE?
Coğrafi işaret konusunda ülkemizde ve Bursa’da özellikle son yıllarda çalışmalar yapılmaya başlandı. Türkiye genelinde Şanlıurfa 28 değeri ile en fazla coğrafi tescil işaretine sahipken, onu 25 ile Gaziantep takip ediyor. Bursa ise Bursa İpeği, Bursa Bıçağı, Gemlik Atı, İznik Çinisi, İnegöl Köfte, Gemlik Zeytini, Karacabey Soğanı, Orhangazi Gedelek Turşusu, Bursa Şeftalisi, Bursa Siyah İnciri’ne son olarak eklediği Gürsu Deveci Armudu ile birlikte toplam 11 coğrafi işarete sahip. Bursa Kestane Şekeri, Hasanağa Enginarı, İnegöl Ayçekirdeği, İnegöl Pırasası, Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısı başvuru süreci tamamlanıp coğrafi işaret tescilini beklerken, Karacabey Domatesi, Harmancık Cevizi, Keles Dağ Çileği, Nilüfer Ahududusu, Yenişehir Biberi, Mihaliç Peyniri, Bursa Kebabı gibi ürünler de başvuru sürecinin başlatılması için sırada bekliyor.
UNLU MAMÜLLERDE ÖNEMLİ ÇALIŞMA
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), geç kalınmış olsa da mart ayı sonunda Bursa Kestane Şekeri için Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığı coğrafi işaret tescil belgesi başvurusunun ardından unlu mamüller tarafında da önemli bir çalışma başlattı. BTSO Gıda Komitesi, halk arasında tahanlı olarak bilinen Tahinli Pide, Süt Helvası, Cevizli Lokum, Cantık ve Pideli Köfte gibi geçmişten kalan değerleri nesiller boyunca muhafaza etmek, ekonomik değerlerini mümkün olan en yüksek seviyeye çıkarmak için harekete geçti.
Gıda Komitesi olarak konu ile ilgili bir dosya hazırladıklarını kaydeden BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, “Bu hafta içerisinde kontağa geçeceğimiz üreticilerimizden alacağımız bu ürünlerin yapış bilgilerini de ekleyerek dosyamızı hızlı bir şekilde Türk Patent ve Marka Kurumu’na göndereceğiz. Bu ürünleri Bursa coğrafi tesciline kazandırdıktan sonra aşama aşama başka ürünlerimize de ağırlık vererek bu işareti kazandıracağız” dedi.
BEBKA, BURSA’YA YAKIŞACAK
Türkiye genelinde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini destekleyerek yerel potansiyelin açığa çıkmasını sağlamayı amaçlayan tam 26 kalkınma ajansı bulunuyor. Bu ajansların birçoğu kendi binasına kavuşmuş durumda. Bursa’da ise böylesine önemli bir kurum kendi binasına kavuşamamış. BUTTİM’de 6. katta hizmet vermeye başlamış, ardından da 8. katı da ekleyerek 2 katta hizmet vermeye çalışan BEBKA, Bursa OSB’ye geliyor. Projesi biten BEBKA’nın yeni merkez binası için ihale ilanına da çok yakında çıkılacak. 1,5 yılda tamamlanması planlanan yeni BEBKA binası, 4 katlı fonksiyonel mimarisi ile Bursa’ya yakışacak.
BTSO’dan coğrafi işaret atağı
Ülkemizde veya yurtdışında bir yöreye gittiğimizde ilk sorduğumuz sorulardan biri ‘Buranın neyi meşhur?’ olur.
Soruyu genellikle daha önce oraya gidenlere sorarız. Ama artık günümüz bilgi çağında durum farklı. İnternete girdiğimizde gideceğimiz yerle ilgili her türlü bilgiye ulaşabiliyoruz. Bir yörenin neyinin meşhur olduğu konusunda ise ‘coğrafi işaret’ bize yol gösteriyor.
Peki, nedir coğrafi işaret?
Bir ürün veya hizmet, bulunduğu yöreden etkilenerek bir özellik kazanıyorsa ve bundan dolayı da ünü artıyorsa buna “coğrafi işarete konu ürün” deniliyor. Coğrafi işaretler, Avrupa’daki ülkelerin 100-150 yıldır uyguladığı yöresel kalkınma sistemi olmakla birlikte, bu şekilde yöreye özel ürüne olan talebi koruma altına alırken, bu sayede oluşacak ekonomik refahı da bölgeye aktarmayı amaçlıyor. Bu sistemin bir diğer önemli kısmı da taklit ve tağşişi engellemesi. Taklit ve tağşişi engelleyince piyasada benzerleri ortadan kalkıyor. Sadece o yörede bu işi gerçekten yapan kişiler nemalanmaya başlıyor.
BURSA’DA DURUM NE?
Coğrafi işaret konusunda ülkemizde ve Bursa’da özellikle son yıllarda çalışmalar yapılmaya başlandı. Türkiye genelinde Şanlıurfa 28 değeri ile en fazla coğrafi tescil işaretine sahipken, onu 25 ile Gaziantep takip ediyor. Bursa ise Bursa İpeği, Bursa Bıçağı, Gemlik Atı, İznik Çinisi, İnegöl Köfte, Gemlik Zeytini, Karacabey Soğanı, Orhangazi Gedelek Turşusu, Bursa Şeftalisi, Bursa Siyah İnciri’ne son olarak eklediği Gürsu Deveci Armudu ile birlikte toplam 11 coğrafi işarete sahip. Bursa Kestane Şekeri, Hasanağa Enginarı, İnegöl Ayçekirdeği, İnegöl Pırasası, Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısı başvuru süreci tamamlanıp coğrafi işaret tescilini beklerken, Karacabey Domatesi, Harmancık Cevizi, Keles Dağ Çileği, Nilüfer Ahududusu, Yenişehir Biberi, Mihaliç Peyniri, Bursa Kebabı gibi ürünler de başvuru sürecinin başlatılması için sırada bekliyor.
UNLU MAMÜLLERDE ÖNEMLİ ÇALIŞMA
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), geç kalınmış olsa da mart ayı sonunda Bursa Kestane Şekeri için Türk Patent ve Marka Kurumu’na yaptığı coğrafi işaret tescil belgesi başvurusunun ardından unlu mamüller tarafında da önemli bir çalışma başlattı. BTSO Gıda Komitesi, halk arasında tahanlı olarak bilinen Tahinli Pide, Süt Helvası, Cevizli Lokum, Cantık ve Pideli Köfte gibi geçmişten kalan değerleri nesiller boyunca muhafaza etmek, ekonomik değerlerini mümkün olan en yüksek seviyeye çıkarmak için harekete geçti.
Gıda Komitesi olarak konu ile ilgili bir dosya hazırladıklarını kaydeden BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, “Bu hafta içerisinde kontağa geçeceğimiz üreticilerimizden alacağımız bu ürünlerin yapış bilgilerini de ekleyerek dosyamızı hızlı bir şekilde Türk Patent ve Marka Kurumu’na göndereceğiz. Bu ürünleri Bursa coğrafi tesciline kazandırdıktan sonra aşama aşama başka ürünlerimize de ağırlık vererek bu işareti kazandıracağız” dedi.
BEBKA, BURSA’YA YAKIŞACAK
Türkiye genelinde kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini destekleyerek yerel potansiyelin açığa çıkmasını sağlamayı amaçlayan tam 26 kalkınma ajansı bulunuyor. Bu ajansların birçoğu kendi binasına kavuşmuş durumda. Bursa’da ise böylesine önemli bir kurum kendi binasına kavuşamamış. BUTTİM’de 6. katta hizmet vermeye başlamış, ardından da 8. katı da ekleyerek 2 katta hizmet vermeye çalışan BEBKA, Bursa OSB’ye geliyor. Projesi biten BEBKA’nın yeni merkez binası için ihale ilanına da çok yakında çıkılacak. 1,5 yılda tamamlanması planlanan yeni BEBKA binası, 4 katlı fonksiyonel mimarisi ile Bursa’ya yakışacak.