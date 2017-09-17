 İstanbul’un geri gelen enerjisini görmek istediler

Bu yılki moda haftasının marka elçiliğini yazarımız Ece Sükan yaptı. Yurtdışında moda alanında etkili basın mensuplarını ve tasarımcıları burada ağırlayan Sükan, konuklarının neden yoğun programlarına rağmen bu etkinliğe ajandalarında yer açmakta tereddüt etmediklerini anlatıyor...

◊ Bu yıl etkinliğin marka elçiliğini üstlendim. Uluslararası basından bir gruba eşlik ettim. Achtung Magazine Genel Yayın Yönetmeni Markus Ebner, A Magazine Genel Yayın Yönetmeni Daniel James Thawley, tasarımcı Esteban Cortazar, Hercules Magazine Genel Yayın Yönetmeni Francesco Sourigues, Solar Magazine Genel Yayın Yönetmeni Igor Ramirez, moda danışmanı, editörü Elisa Nalin ve uluslararası moda endüstrisinin en etkin isimlerinden Leaf Greener sıkışık programlarına rağmen etkinliğimize gelmekte tereddüt etmedi. Hepsi İstanbul’un enerjisinin geri geldiğini görmek istiyordu sanki.

◊ Bu yıl İstanbul Moda Haftası, New York Moda Haftası’nın son günleriyle çakıştı. Öte yandan İstanbul’un; bienal ve Contemporary Istanbul başta olmak üzere büyük bir sanat hareketliliği içinde olması moda haftasına dinamizm kattı. İstanbul’u tekrar ayağa kaldırmak için kültür sanat, moda, tasarım gibi yaratıcı endüstrilerin bir araya gelip bu sinerjiyi yaratması önemli.

◊ Konuklar seyahatlerinden de moda haftasından da çok memnun kaldılar. İstanbul Moda Akademisi’nin defilesinde birkaç genç yeteneğin adını not ettiler.

◊ Etkinlik kapsamında ‘Fashion Without Borders’ (Sınır Tanımayan Moda) başlıklı bir panel düzenledik. Bu panelle, ilgililerin uluslararası moda arenasında işlerin nasıl yürüdüğüyle ilgili bilgi ve ilham almasını hedefledik.

23: Bu yılki Moda Haftası’nda koleksiyon sergileyen marka ve tasarımcı sayısı



Başak Cankeş’in markası Bashaques’ın defilesi.



Bashaques defilesi aşkı konu alıyordu.



Davetliler Arzu Kaprol defilesini VR gözlükleriyle izledi.





Kırmızı, pek çok defilede önplandaydı.





Deniz Berdan’ın defilesinde podyumda İdo Tatlıses vardı.





Özge Ulusoy, Atıl Kutoğlu defilesinde.





Yasemin Özilhan





Kübra Akgünlü defilesinden...





Mehtap Elaidi defilesi.





Şeyma Subaşı



Derin Mermerci