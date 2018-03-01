Yozlaşma, bozgun; yahut öğretmen silahlanmalı mı?

Yozlaşma ve bozgun artarak devam ediyor.

HATALI TASARIMLAR

Sosyal diyoruz, haliyle içerisinde her şey var, bagaj dolu anlayacağınız. bazı yurt, cemaat evi, okul, Kur’an Kurslarında yaşananlar, kadına ve çocuklara yönelik şiddet, cinsel saldırılar, silahlı ve silahsız hadiseler, emek ve alın terinin değersizleştirilmesi, sendikaların ve STK’ların suskunlaştırılması, devletin, belediyelerin ve şahısların malına karşı sürdürülen el koyma, siyasal ve kültürel cepheleşme, tarihin, tarihi şahsiyetlerin ve tarihi olayların çarpıtılması, bölücülük, din kültürünün yozlaştırılması, din adamı diye geçinen hasta ve sapık ruhlu yaratıkların saçma sapan açıklamaları...

Bunlar bir yana;

Türkiye Cumhuriyeti devletinin dayanaklarına, felsefesine, kurucu iradesine ve kurucusu kadrosuna, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan ‘sistematik’ yok etme siyaseti ile ülkenin geleceğine karşı sürdürülen ‘planlı ve programlı’, iyi niyetten yoksun tasarımlar artık endişe verici boyutlara ulaştı.

Ortak gelecek için bu tasarımlar bir noktada durmalı artık!..

**

Bu ülkenin uzun yıllardan beri iki temel sorunu vardı, hala devam ediyor;

Bölücülük ve yobazlık!..

**

Cinsel saldırılar ve taciz 3 yaşındaki çocuklara kadar inmiş; neyin iyiliğinden bahsedeceğiz!..

Huzur içerisinde parkta, bahçede, kaldırımda, yürünebiliyor mu?

Gece sokaklar kadınlar için tehlikeli mi, değil mi?

Hala saçının bir telinden, ayak topuğundan tahrik olup tecavüze yeltenen sapıkların cesareti kırılmamışsa sorun devam ediyor demektir.

DİN VE AHLAK BU DEĞİL

Hastalıklı ve sapkın ruhlu insanlar dini referanslarla televizyonlarda, radyolarda, konferanslarda, panellerde cüretkar bir biçimde konuşuyorlar. Ölüye de, diriye de huzur vermiyorlar!..

**

Kamu ve belediyeler eliyle çevrenin kirletilmesini, rantı, yağmayı geçip asansöre ne zaman nasıl geldik arkadaş?

Soru da, sorun da budur aslında...

**

Asansörlere bile cinsel birleşme yeri, ‘halvet ortamı’ gözüyle bakılmaya başlandı!..

Ahlak ve din asansöre geldi dayandı!..

Eyyy RTÜK uyuma!..

**

Tüm alanlarda ahlakı aşınmış, dejenere olmuş bir toplumu toparlamak çok kolay olmasa gerek!.. Gelecek umudumuzu nasıl koruyacağız?

ABD SİLAHLI ÖĞRETMENLERİ TARTIŞIYOR

ABD’nin Florida eyaletindeki lisede meydana gelen silahlı saldırıda 20 civarında öğrenci hayatını kaybederken, 50 ‘si de yaralanmıştı. Katliamı, Lisenin eski öğrencisi, 19 yaşındaki bir genç düzenlemiş.

**

Başkan Trump, mağdur aileler ve eğitim kurumları yöneticileri ile yetkililer toplanarak ‘Okul Güvenliği’ konusunu görüştüler.

Trump; “Askerliğini 20 yıl denizci, havacı ve karacı olarak yapan emekli askerlerin öğretmenlik yapması caydırıcı olacaktır. Öğretmenlerin % 20 ‘nin hatta % 40 ‘nın silahlı olması benim önerimdir” demiş.

HALK SİLAHLANMAYA KARŞI

Amerika halkı, 18 yaşındaki bir gencin kolaylıkla silah almasını eleştiriyor. Kaygılılar. Yasanın değişmesini istiyorlar.

Bireysel silahlanmaya karşı ciddi tepkiler veriyorlar.

**

ABD Başkanı ise halkın değil, silah lobilerinin istediğini yapıyor!..

Silah lobileri; savaş yanlısı, muhafazakâr, milliyetçi ve cumhuriyetçi şahinler olarak bilinir.

Aslında tüm dünyada dinci ve savaşçı politikalar; muhafazakâr partileri iktidara getiren ve orada uzun yıllar tutabilen, yatırım gerektirmeyen bir siyasi malzeme, kolaylıkla sahip olunan, tükenmek bilmeyen, zenginlik, güçlü ve etkili sermayedir.

***

Türkiye’de okul güvenliği nasıl?

Silaha ve uyuşturucu maddelere kolaylıkla erişilememeli...

Ama, ama nerede!...

Türkiye için de ‘Bireysel silahlanma’ tartışmaya açılmalı, ülke güvenliği, yasal devlet yapıları ve adli zorunluluklar hariç, yeni bir bakış açısı gerekli...