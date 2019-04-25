Şehir hastanesi açılınca kaç hastane kapanır?

Trafik ve ulaşım,
Eğitim, hastaneler ve sağlık,
İş, geçim, işsizlik...
Genel mevzularımız bunlar.
EĞİTİM VE SPOR NE HALDE?
Bursa, sürekli göç alan sanayi kenti.
Sadece sanayi dersek haksızlık ederiz. Sanayi, ticaret, tarım, hayvancılık, gıda, tarih, kültür ve turizmi de ekleyelim. Eğitim, bilim ve sporu da ilave etmeyi çok isterdim. Maalesef bu konularda tel tel dökülüyoruz.
*
Bursaspor kötü günler yaşıyor. İyi idare edilmiyor, düştü düşecek!..
*
Uludağ Üniversitesi de son 4 yılda iyi yönetilmedi. Bilimsel aktiviteleri yerine getiremedi, kente katma değer sağlayamadı. Akademik sıçrama yapması bir yana, Türkiye ve dünyada dramatik bir şekilde geriledi!..Beklenen gerçekleşmedi... Gerileme dönemine giren Bursa Uludağ Üniversitesi ‘nde tam zamanında rektör değişimi oldu.
YENİ REKTÖR BAŞLADI
Yeni atanan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, İlahiyat Fakültesi Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı ve Prof. Dr. Kamil Dilek Hoca’nın rektörlüğü döneminde de Rektör Yardımcısı görevinde bulundu. Rektör hoca, idari deneyimleri akademik ve bilimsel etik yaklaşımlarıyla bütünleştirdiğinde üniversitemiz eski çizgisine ulaşır.
*
Bursa Teknik Üniversitesi ise emekleme döneminde, gelecek yıllarda elbet varlığını hissettirecek.
*
Sözü üniversitelerden açtık, devam edelim. Bursa’ya iki üç üniversite daha kurulacak gibi görünüyor. İyi belirlenmiş bölümleriyle, akademik kadrolarıyla, yerleşkeleriyle, anfileri, derslikleri, yurtlarıyla,laboratuvarlar, kütüphane ve sosyo-kültürel donatılarıyla eksiksiz başlarlarsa Bursamız ve ülkemiz kazançlı çıkar.
İşte o zaman eğitim ve bilim şehri olduk deriz...
*
İlk ve orta eğitimde yıllardır gerek derslik, gerek öğretmen sayısı istenilen seviyede olamadı. Ve Bursa’nın eğitim seviyesi, sosyo-ekonomik olarak bulunduğu yerle uyumlu değil!.. İyi değiliz...
Eğitim kadrolarının niteliği ancak bu seviyeye müsaade ediyor demek ki!.. Bu arada, endüstri meslek liselerine ve geleceği olan mesleklerin liselerine el atmalıyız. Her el attığımızda biraz daha geriliyor, öyle yapmayalım...
*
Eğitim çalışanlarının hak ve menfaatlerini geliştirme hedefi olan ‘Yetkili’ sendikanın başarısızlıkta payının olduğu uzmanlarca ifade ediliyor. Atamalara müdahale imkanı verilmemeli!..
ÖNCELİK TOPLU TAŞIMANIN
Trafik sorununu çözmek kolay değil. Çarpık şehirleşmenin acısını çekiyor bu kent. Ama vatandaşın vakti de yollarda geçiyor. Seçim döneminde yeni kavşakların yapılacağı, yeni yolların açılacağı vaat edildi. Belediye, toplu taşıma ve raylı sisteme odaklanmalı.
*
Araçlarla ilgili iki kelam edelim;
Daha temiz, daha bakımlı olmalı,
Şoförlerinin halkla diyaloğunda nezaket aşılmamalı. Duraklara, yol müsait olsa bile yanaşılmıyor, yanaşılmalı. Bastırıp gidilmemeli, yolun ortasında durulmamalı. Duraktaki yaşlı yolcular da görülmeli!..
*
AMCABEYLER TOPLU TAŞIMADA
Geçenlerde, Heykel’e çıkmak için İpekiş’in önünden otobüse bindim. Boş koltuğa oturdum. Ortam farklıydı. Hiç çocuk ve genç yoktu!.. Zaman tüneline girmiş gibiydim. Yolcuların yaş ortalaması en az 75... Bir gülme aldı beni...
Koca otobüste bir ortaokul talebesi, bir genç kız, bir de ben vardım, üç genç!..
Kendime torpil yaptım, ama inanın ki zaman tüneli... Bunca yaşlı insan, sözleşmiş gibiler... Cuma günü de değildi...
Bir günde, onlarca kez kart basıp, oradan oraya giden, ‘evde oturacağıma otobüse biner, etrafı seyrederek gezerim’ düşüncesinde olan bey amcalarımız, hanım teyzelerimiz varmış, öyle diyorlar!..
Gezsinler tabii, bence de hakları... O günü unutamıyorum, aklıma geldikçe gülüyorum.
Şapkalar, ceketler, mantolar, gömlekler, trikoların rengi, kesimi, modası fi tarihini gösteriyordu...
SAĞLIK PLANSIZ BÜYÜYOR
Kamu sektörü bir yandan, özel sektör diğer yandan sağlık alanında büyük bir atılım var.
Bursa sağlıkta büyüyor.
İhtiyaç olsun, olmasın ilçe hastaneleri yeniden yapıldı. Kestel ve Gürsu’da yoktu, oralara da inşa edildi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Yüksek İhtisas (Şevket Yılmaz), Muradiye Devlet, Çekirge Devlet, Göğüs, Onkoloji, Spastik Çocuklar, Dörtçelik Çocuk ve Ruh Sağlığı, Fizik Tedavi - Asker Hastaneleri ile bunların çeşitli semtlerde ki 4 ek hastanesi, Amatem, Uludağ Üniversite Hastaneleri hizmet veriyor.
Yüksek İhtisas (Eski Tıp Fakültesi) taşındı, binası yıkıldı.
Arazi, tıpkı Mudanya Devlet Hastanesi‘nde olduğu gibi ‘başka bir şekilde’ kullanılacaktı.
Ancak bu yerleri ‘Bursalıya sağlık hizmeti versinler’ diye ‘şartlı’ tahsis eden ‘Bağışçılar ve mirasçıları’, ‘sağlık hizmeti vermeyecekseniz arazimizi iade edin’ dedi!..
Yıllarca metruk halde tutulan bina toparlandı, Mudanya Şaziye Rüştü Hastanesi yeniden hizmet vermeye başladı...
Göğüs Hastanesi olarak, 1970 ‘lerde bağışlanan, sonra Tıp Fakültesi olan, ardından da Yüksek İhtisas EAH olan yere de acilen 350 yataklı bir hastane planlandı!...
Hesapta yoktu ama oldu!..
ŞEHİR HASTANESİ
Yeni stadın yanına, vahim bir hatayla planlanan Devlet Hastanesi, Sönmez Ailesi tarafından yapılıyor. 1350 yataklı Şehir Hastanesi inşaatı da bitti gibi. Haziran’da bir bölümü hizmete açılacak.
*
Açılacak hastanelerin çok ciddi bir sağlık personeli talebi var.
Şehir Hastanesi, personel alımı sürecini başlattı bile...
Sağlık alanı yenilikleri, teknoloji ve modernizasyonu içerisinde barındırır; ama şehir hastaneleri açıldıkları her yerde bir takım sıkıntılar yaşadı.
Hayatımıza hangi yenilikler katılacak? 30 yıl devletin ve halkın kesesinden ne çıkacak? İşletim sistemi, yerleşim planları hasta ve yakınlarını yoracak mı? Zorlukları, kolaylıkları neler olacak? Artılarıyla eksileriyle, şehir hastanelerini objektif olarak yazacağım.
*
Bursalı şunu bilmeli; açıldığında, Şehir Hastanesini işletebilmek, hasta akışı sağlayabilmek için Çekirge Devlet (Zübeyde Hanım), Muradiye Devlet (Kızılay, Osmangazi Ek), Spastik Çocuklar Hastaneleri kapanacaktır.
Ya birden bire, ya da alıştıra alıştıra!...
Şehir hastanesi açılınca kaç hastane kapanır?
Neyse seçim atmosferinden çıktık. Şehrin gündemine dönüyoruz.
Trafik ve ulaşım,
Eğitim, hastaneler ve sağlık,
İş, geçim, işsizlik...
Genel mevzularımız bunlar.
EĞİTİM VE SPOR NE HALDE?
Bursa, sürekli göç alan sanayi kenti.
Sadece sanayi dersek haksızlık ederiz. Sanayi, ticaret, tarım, hayvancılık, gıda, tarih, kültür ve turizmi de ekleyelim. Eğitim, bilim ve sporu da ilave etmeyi çok isterdim. Maalesef bu konularda tel tel dökülüyoruz.
*
Bursaspor kötü günler yaşıyor. İyi idare edilmiyor, düştü düşecek!..
*
Uludağ Üniversitesi de son 4 yılda iyi yönetilmedi. Bilimsel aktiviteleri yerine getiremedi, kente katma değer sağlayamadı. Akademik sıçrama yapması bir yana, Türkiye ve dünyada dramatik bir şekilde geriledi!..Beklenen gerçekleşmedi... Gerileme dönemine giren Bursa Uludağ Üniversitesi ‘nde tam zamanında rektör değişimi oldu.
YENİ REKTÖR BAŞLADI
Yeni atanan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, İlahiyat Fakültesi Bölüm Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı ve Prof. Dr. Kamil Dilek Hoca’nın rektörlüğü döneminde de Rektör Yardımcısı görevinde bulundu. Rektör hoca, idari deneyimleri akademik ve bilimsel etik yaklaşımlarıyla bütünleştirdiğinde üniversitemiz eski çizgisine ulaşır.
*
Bursa Teknik Üniversitesi ise emekleme döneminde, gelecek yıllarda elbet varlığını hissettirecek.
*
Sözü üniversitelerden açtık, devam edelim. Bursa’ya iki üç üniversite daha kurulacak gibi görünüyor. İyi belirlenmiş bölümleriyle, akademik kadrolarıyla, yerleşkeleriyle, anfileri, derslikleri, yurtlarıyla,laboratuvarlar, kütüphane ve sosyo-kültürel donatılarıyla eksiksiz başlarlarsa Bursamız ve ülkemiz kazançlı çıkar.
İşte o zaman eğitim ve bilim şehri olduk deriz...
*
İlk ve orta eğitimde yıllardır gerek derslik, gerek öğretmen sayısı istenilen seviyede olamadı. Ve Bursa’nın eğitim seviyesi, sosyo-ekonomik olarak bulunduğu yerle uyumlu değil!.. İyi değiliz...
Eğitim kadrolarının niteliği ancak bu seviyeye müsaade ediyor demek ki!.. Bu arada, endüstri meslek liselerine ve geleceği olan mesleklerin liselerine el atmalıyız. Her el attığımızda biraz daha geriliyor, öyle yapmayalım...
*
Eğitim çalışanlarının hak ve menfaatlerini geliştirme hedefi olan ‘Yetkili’ sendikanın başarısızlıkta payının olduğu uzmanlarca ifade ediliyor. Atamalara müdahale imkanı verilmemeli!..
ÖNCELİK TOPLU TAŞIMANIN
Trafik sorununu çözmek kolay değil. Çarpık şehirleşmenin acısını çekiyor bu kent. Ama vatandaşın vakti de yollarda geçiyor. Seçim döneminde yeni kavşakların yapılacağı, yeni yolların açılacağı vaat edildi. Belediye, toplu taşıma ve raylı sisteme odaklanmalı.
*
Araçlarla ilgili iki kelam edelim;
Daha temiz, daha bakımlı olmalı,
Şoförlerinin halkla diyaloğunda nezaket aşılmamalı. Duraklara, yol müsait olsa bile yanaşılmıyor, yanaşılmalı. Bastırıp gidilmemeli, yolun ortasında durulmamalı. Duraktaki yaşlı yolcular da görülmeli!..
*
AMCABEYLER TOPLU TAŞIMADA
Geçenlerde, Heykel’e çıkmak için İpekiş’in önünden otobüse bindim. Boş koltuğa oturdum. Ortam farklıydı. Hiç çocuk ve genç yoktu!.. Zaman tüneline girmiş gibiydim. Yolcuların yaş ortalaması en az 75... Bir gülme aldı beni...
Koca otobüste bir ortaokul talebesi, bir genç kız, bir de ben vardım, üç genç!..
Kendime torpil yaptım, ama inanın ki zaman tüneli... Bunca yaşlı insan, sözleşmiş gibiler... Cuma günü de değildi...
Bir günde, onlarca kez kart basıp, oradan oraya giden, ‘evde oturacağıma otobüse biner, etrafı seyrederek gezerim’ düşüncesinde olan bey amcalarımız, hanım teyzelerimiz varmış, öyle diyorlar!..
Gezsinler tabii, bence de hakları... O günü unutamıyorum, aklıma geldikçe gülüyorum.
Şapkalar, ceketler, mantolar, gömlekler, trikoların rengi, kesimi, modası fi tarihini gösteriyordu...
SAĞLIK PLANSIZ BÜYÜYOR
Kamu sektörü bir yandan, özel sektör diğer yandan sağlık alanında büyük bir atılım var.
Bursa sağlıkta büyüyor.
İhtiyaç olsun, olmasın ilçe hastaneleri yeniden yapıldı. Kestel ve Gürsu’da yoktu, oralara da inşa edildi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Yüksek İhtisas (Şevket Yılmaz), Muradiye Devlet, Çekirge Devlet, Göğüs, Onkoloji, Spastik Çocuklar, Dörtçelik Çocuk ve Ruh Sağlığı, Fizik Tedavi - Asker Hastaneleri ile bunların çeşitli semtlerde ki 4 ek hastanesi, Amatem, Uludağ Üniversite Hastaneleri hizmet veriyor.
Yüksek İhtisas (Eski Tıp Fakültesi) taşındı, binası yıkıldı.
Arazi, tıpkı Mudanya Devlet Hastanesi‘nde olduğu gibi ‘başka bir şekilde’ kullanılacaktı.
Ancak bu yerleri ‘Bursalıya sağlık hizmeti versinler’ diye ‘şartlı’ tahsis eden ‘Bağışçılar ve mirasçıları’, ‘sağlık hizmeti vermeyecekseniz arazimizi iade edin’ dedi!..
Yıllarca metruk halde tutulan bina toparlandı, Mudanya Şaziye Rüştü Hastanesi yeniden hizmet vermeye başladı...
Göğüs Hastanesi olarak, 1970 ‘lerde bağışlanan, sonra Tıp Fakültesi olan, ardından da Yüksek İhtisas EAH olan yere de acilen 350 yataklı bir hastane planlandı!...
Hesapta yoktu ama oldu!..
ŞEHİR HASTANESİ
Yeni stadın yanına, vahim bir hatayla planlanan Devlet Hastanesi, Sönmez Ailesi tarafından yapılıyor. 1350 yataklı Şehir Hastanesi inşaatı da bitti gibi. Haziran’da bir bölümü hizmete açılacak.
*
Açılacak hastanelerin çok ciddi bir sağlık personeli talebi var.
Şehir Hastanesi, personel alımı sürecini başlattı bile...
Sağlık alanı yenilikleri, teknoloji ve modernizasyonu içerisinde barındırır; ama şehir hastaneleri açıldıkları her yerde bir takım sıkıntılar yaşadı.
Hayatımıza hangi yenilikler katılacak? 30 yıl devletin ve halkın kesesinden ne çıkacak? İşletim sistemi, yerleşim planları hasta ve yakınlarını yoracak mı? Zorlukları, kolaylıkları neler olacak? Artılarıyla eksileriyle, şehir hastanelerini objektif olarak yazacağım.
*
Bursalı şunu bilmeli; açıldığında, Şehir Hastanesini işletebilmek, hasta akışı sağlayabilmek için Çekirge Devlet (Zübeyde Hanım), Muradiye Devlet (Kızılay, Osmangazi Ek), Spastik Çocuklar Hastaneleri kapanacaktır.
Ya birden bire, ya da alıştıra alıştıra!...