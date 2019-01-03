Dün bir, bugün iki, başladık

Bir hayli yorulmuş, üzülmüş, ağlamış, bıkmıştık;Biraz huzur, Bir miktar mutluluk beklentisi,Ve taze umutlarla başladık 2019 ‘a.Tüm insanlığa savaşsız, çatışmasız, kavgasız, gerilimsiz bir yıl olsun…
Yılın ilk mesai günü, işimizin başındayız;
Eski tas, eski hamam.
Değişen sadece takvim,
Bir de takvime bağlı, otomatikman düzenlenen vergi artışları, ceza oranları, katsayılar ve yasaklar!
Devlet bu, alacaklarını garanti eder.
Yakayı kaptırmamalı,
Vergiyi, borcu erken yatırmalı.
PADİŞAH YASAĞI
“Padişah yasağı üç gün sürer” derler.
Padişah, gördüğü bir eksiklik ve hatadan dolayı koyduğu cezayı, getirdiği yasağı kısa bir süre sonra merhametinden veya başka bir sebeple kaldırırdı.
Bu durum, tebaa tarafından bilindiğinden, kısa süre sonra kalkacağı bilindiğinden cezalara da itibar edilmez,
Düzenlemelerde kararlılık olmazdı.
**
Bakkal, kasap, manav, hamal, kahvehane, hamam, kayıkçılar, at arabacıları ve satıcılar gibi işlerde, bunların çalışma alanları içinde daha sık olurmuş yasaklar.
Yolların, sokakların, meydanların pisliği, çarşıların, hanların, evlerin bakımsızlığı bu yüzden yoluna konulamadı uzun süre…
Halk, Padişah yasağının uzun sürmediğini bilir;
Nasıl olsa koyan da o, kaldıran da o…
Belediyelerin çalışmaları “beklentiler” yüzünden aksarmış…
Belediye boyutu ile bu arızalı hal sanki bizde de devam ediyor gibi…
**
Modern devlet yönetimlerinde tabii ki öyle yürümemeli işler;
Kanunlar, kurallar, kaideler, güç dengeleri çalıştırılmalı. Demokrasiler, bu süreçleri adaletli bir şekilde düzenliyor zaten.
Sosyal ve ekonomik hayatın istikrarı için kararlılık gerekli.
Sık sık, kanunlarda kaldır kondur yapılmamalı,
Millet, bu da padişah yasağına benziyor dememeli,
Yöneticiler de dedirtmemeli…
POŞETLENEN DERGİLER
“Naylon Poşet Davası” halkın gündemine ilk kez, sanıyorum 1980 ‘lerde girdi.
“Çevrenin korunması” değil, porno dergilerinin poşete konularak “ahlakın korunması” tartışmaları yapılmıştı o günlerde…
Dergiler poşetlendi ama ahlak korundu mu bilemiyorum!..
PARALI NAYLON POŞET
Poşet tartışmaları eskidir bizde…
Avrupa Birliği-AB mevzuatı doğrultusunda çevrenin ve doğanın korunması, atıkların kontrolü ve geri dönüşüm konularında çok sayıda kanun ve yönetmelik çıkartıldı.
**
Dün, satış noktalarında poşetin 25 kuruş olmasının ardında da AB var.
Marketler uygulamayı başlattı.
Büyük marketleri ve AVM ‘leri anladık, esnaf bunu nasıl uygulayacak?
Göreceğiz!..
ZABITA CEZA YAZAR MI?
Pazar yerlerinde; soğan, patates, turşu, balık, turp, marul, roka, tere satanlar ne yapacak?
Çarşılarda; manifatura, konfeksiyon, incik boncuk,
Kasaplar, bakkallar, manavlar, fırınlar,
Hele şu yol kenarlarında, duraklarda 50-100 tane simit satanlar ne yapacaklar?
Bunların hiç biri fiş vermiyor zaten, nereye yazacaklar, nasıl tespit yapılacak?
Zabıta, Vergi memuru ceza mı yazacak?
Ekonomik ve sosyal açıdan sıkıntılı bir iş!
Hadi hayırlısı diyelim,
Ama “dakika bir gol bir” olacak gibi duruyor,
Bir kez ertelenmişti, yine erteleme yer mi acaba?
25 KURUŞLUK BİR DAVA
İşin doğrusu şu;
Naylon ve plastik hem sağlığa, hem de çevreye zararlı.
“Ücret mecburiyeti” getirilerek tüketiminin azaltılması doğru bir yaklaşım, etkili olacak bir uygulama sağlar mı, bilemem!..
Marketlerin ve satıcıların çok büyük miktarlarda, tüketicilerin cebinden, haksız kazanç elde etmesinler de!..
HEDİYE BEZ TORBA
Peki, nasıl olmalıydı yasak?
Naylon poşet yerine batı ülkelerinde olduğu gibi kağıt ve bez torba kullanımı zorunlu kılınabilir, bu yapılamıyorsa doğada hızla eriyen naylon poşet mecburiyeti getirilebilirdi.
Halkın cebinden marketlere ve esnafa ’25 kuruşluk’ devasa avanta aktarılmasın,
Marketler, tüketiciye saygı duyarak alış verişlerinde ücretsiz, “hediye” bez torba, çanta vermeliler ya da kağıt torba kullanmaya başlamalılar!
**
Poşet mevzuatı, iyi niyetli olmasına rağmen “bu haliyle” uygulanması olmayacak, “kadük” edilecek gibime geliyor!
POŞET SAĞLIKSIZDIR
Sadece bizim değil, dünyanın da bir sorunu olan naylon poşetlerin;
-Kanserojen ve sağlık düşmanı olduğu,
-Yüksek ısı ve güneş altında kaldıkça bu olumsuz etkisinin daha da arttığı,
-Yıllarca doğada kaldığında ve çözündüğünde toprağı ve suyu kirlettiği,
-Geri dönüşüm işlemlerinde tehlikeli ve zehirli kimyasal gazlar ortaya çıkarttığı,
-Denizler, göller ve akarsularda naylon poşetlerin biriktiği,
-Balıklar, kaplumbağalar, kedi, köpek, koyun, keçi, tavuk, kuş, martı ve yaban hayvanlarının; havada, karada, suda yaşayan tüm canlı türlerinin zarar gördüğü, ölümlerine neden olduğu,
-Çevre kirliliği yaptığı bilinir.
**
Tüketiciler, naylon poşet meselesini kamuoyu bilgilendirmeleriyle, alternatifleriyle ve davranış değişiklikleriyle yoluna koyacak, çözüme yardımcı olacak,
Sağlığı ve çevre için bunu yapacaktır.
**
Naylon poşetin ücretlendirilmesi dışında yeni yıla yeni uygulamalarla girdik;
-Sigaralar tek tip pakete girecek,
-Genel Sağlık Sigortasında, Gelir Testi yaptırmayan ve borcu olanlar sağlık hizmeti alamayacak,
-Bireysel Emeklilik, 5-9 çalışanı olan işyerlerinde zorunlu olacak.
Bu arada,
Doğalgaz ve elektrik % 10 indirim görecek.
**
Hadi, iyi seneleriniz olsun…
Dün bir, bugün iki, başladık
Bir hayli yorulmuş, üzülmüş, ağlamış, bıkmıştık;Biraz huzur, Bir miktar mutluluk beklentisi,Ve taze umutlarla başladık 2019 ‘a.Tüm insanlığa savaşsız, çatışmasız, kavgasız, gerilimsiz bir yıl olsun…
Yılın ilk mesai günü, işimizin başındayız;
Eski tas, eski hamam.
Değişen sadece takvim,
Bir de takvime bağlı, otomatikman düzenlenen vergi artışları, ceza oranları, katsayılar ve yasaklar!
Devlet bu, alacaklarını garanti eder.
Yakayı kaptırmamalı,
Vergiyi, borcu erken yatırmalı.
PADİŞAH YASAĞI
“Padişah yasağı üç gün sürer” derler.
Padişah, gördüğü bir eksiklik ve hatadan dolayı koyduğu cezayı, getirdiği yasağı kısa bir süre sonra merhametinden veya başka bir sebeple kaldırırdı.
Bu durum, tebaa tarafından bilindiğinden, kısa süre sonra kalkacağı bilindiğinden cezalara da itibar edilmez,
Düzenlemelerde kararlılık olmazdı.
**
Bakkal, kasap, manav, hamal, kahvehane, hamam, kayıkçılar, at arabacıları ve satıcılar gibi işlerde, bunların çalışma alanları içinde daha sık olurmuş yasaklar.
Yolların, sokakların, meydanların pisliği, çarşıların, hanların, evlerin bakımsızlığı bu yüzden yoluna konulamadı uzun süre…
Halk, Padişah yasağının uzun sürmediğini bilir;
Nasıl olsa koyan da o, kaldıran da o…
Belediyelerin çalışmaları “beklentiler” yüzünden aksarmış…
Belediye boyutu ile bu arızalı hal sanki bizde de devam ediyor gibi…
**
Modern devlet yönetimlerinde tabii ki öyle yürümemeli işler;
Kanunlar, kurallar, kaideler, güç dengeleri çalıştırılmalı. Demokrasiler, bu süreçleri adaletli bir şekilde düzenliyor zaten.
Sosyal ve ekonomik hayatın istikrarı için kararlılık gerekli.
Sık sık, kanunlarda kaldır kondur yapılmamalı,
Millet, bu da padişah yasağına benziyor dememeli,
Yöneticiler de dedirtmemeli…
POŞETLENEN DERGİLER
“Naylon Poşet Davası” halkın gündemine ilk kez, sanıyorum 1980 ‘lerde girdi.
“Çevrenin korunması” değil, porno dergilerinin poşete konularak “ahlakın korunması” tartışmaları yapılmıştı o günlerde…
Dergiler poşetlendi ama ahlak korundu mu bilemiyorum!..
PARALI NAYLON POŞET
Poşet tartışmaları eskidir bizde…
Avrupa Birliği-AB mevzuatı doğrultusunda çevrenin ve doğanın korunması, atıkların kontrolü ve geri dönüşüm konularında çok sayıda kanun ve yönetmelik çıkartıldı.
**
Dün, satış noktalarında poşetin 25 kuruş olmasının ardında da AB var.
Marketler uygulamayı başlattı.
Büyük marketleri ve AVM ‘leri anladık, esnaf bunu nasıl uygulayacak?
Göreceğiz!..
ZABITA CEZA YAZAR MI?
Pazar yerlerinde; soğan, patates, turşu, balık, turp, marul, roka, tere satanlar ne yapacak?
Çarşılarda; manifatura, konfeksiyon, incik boncuk,
Kasaplar, bakkallar, manavlar, fırınlar,
Hele şu yol kenarlarında, duraklarda 50-100 tane simit satanlar ne yapacaklar?
Bunların hiç biri fiş vermiyor zaten, nereye yazacaklar, nasıl tespit yapılacak?
Zabıta, Vergi memuru ceza mı yazacak?
Ekonomik ve sosyal açıdan sıkıntılı bir iş!
Hadi hayırlısı diyelim,
Ama “dakika bir gol bir” olacak gibi duruyor,
Bir kez ertelenmişti, yine erteleme yer mi acaba?
25 KURUŞLUK BİR DAVA
İşin doğrusu şu;
Naylon ve plastik hem sağlığa, hem de çevreye zararlı.
“Ücret mecburiyeti” getirilerek tüketiminin azaltılması doğru bir yaklaşım, etkili olacak bir uygulama sağlar mı, bilemem!..
Marketlerin ve satıcıların çok büyük miktarlarda, tüketicilerin cebinden, haksız kazanç elde etmesinler de!..
HEDİYE BEZ TORBA
Peki, nasıl olmalıydı yasak?
Naylon poşet yerine batı ülkelerinde olduğu gibi kağıt ve bez torba kullanımı zorunlu kılınabilir, bu yapılamıyorsa doğada hızla eriyen naylon poşet mecburiyeti getirilebilirdi.
Halkın cebinden marketlere ve esnafa ’25 kuruşluk’ devasa avanta aktarılmasın,
Marketler, tüketiciye saygı duyarak alış verişlerinde ücretsiz, “hediye” bez torba, çanta vermeliler ya da kağıt torba kullanmaya başlamalılar!
**
Poşet mevzuatı, iyi niyetli olmasına rağmen “bu haliyle” uygulanması olmayacak, “kadük” edilecek gibime geliyor!
POŞET SAĞLIKSIZDIR
Sadece bizim değil, dünyanın da bir sorunu olan naylon poşetlerin;
-Kanserojen ve sağlık düşmanı olduğu,
-Yüksek ısı ve güneş altında kaldıkça bu olumsuz etkisinin daha da arttığı,
-Yıllarca doğada kaldığında ve çözündüğünde toprağı ve suyu kirlettiği,
-Geri dönüşüm işlemlerinde tehlikeli ve zehirli kimyasal gazlar ortaya çıkarttığı,
-Denizler, göller ve akarsularda naylon poşetlerin biriktiği,
-Balıklar, kaplumbağalar, kedi, köpek, koyun, keçi, tavuk, kuş, martı ve yaban hayvanlarının; havada, karada, suda yaşayan tüm canlı türlerinin zarar gördüğü, ölümlerine neden olduğu,
-Çevre kirliliği yaptığı bilinir.
**
Tüketiciler, naylon poşet meselesini kamuoyu bilgilendirmeleriyle, alternatifleriyle ve davranış değişiklikleriyle yoluna koyacak, çözüme yardımcı olacak,
Sağlığı ve çevre için bunu yapacaktır.
**
Naylon poşetin ücretlendirilmesi dışında yeni yıla yeni uygulamalarla girdik;
-Sigaralar tek tip pakete girecek,
-Genel Sağlık Sigortasında, Gelir Testi yaptırmayan ve borcu olanlar sağlık hizmeti alamayacak,
-Bireysel Emeklilik, 5-9 çalışanı olan işyerlerinde zorunlu olacak.
Bu arada,
Doğalgaz ve elektrik % 10 indirim görecek.
**
Hadi, iyi seneleriniz olsun…