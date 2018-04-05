Arılar ölüyor mu öldürülüyor mu?

Einstein, “bal arıları ölüp yok olunca dünyada yaşam kalmaz, insanlar da ölür” demiş. Demiş ya da dememiş, gerçek budur.

Ağızların tadı, sofraların bereketi, sağlık ve şifa kaynağı, mucizevi besini üreten, on binlerce insanın geçim ve istihdam kaynağı, ülke ekonomisine destek, bitki döllenmesinin yardımcısı, ekosistemin önemli aktörü bal arılarının başı belada!...



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Bahar geldi, havalar ısındı, çiçekler açtı. Arılar kış uykusundan uyanıp kovanlarından çıktılar.

Nerede çiçek varsa çalışmaya başladılar.

Fakat polen ve besin toplayıp, bal üretecek arılar ölüyorlar!..

BAL ARISI ÖLÜMLERİ

Birçok arıcının kovanları söndü, kolonileri yok oldu.

Arıcılar çaresiz ve üzüntülü.

Bursa ve civarında arı ölümleri konuşuluyor, yaşam kalitemize değer katan bal arılarının ölümü arı yetiştiricilerini kara kara düşündürüyor.



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Doğa kanunları arı için de geçerli; yumurtadan çıkar, büyür ve ölürler.

Arı yetiştiricileri;

Parazit, virüs ve mantar gibi bilinen, öldürücü olabilen hastalık etkenlerini bilirler. Varroa’yı da iyi tanırlar.

Kovanların ilkbahar, yaz, sonbahar bakımını, temizliğini yapar, tüm zararlı hastalık etkenlerine karşı mücadele eder, kolonileri sağlıklı tutmaya çalışırlar.

SORUN BULUNMALI

Arıcı kolonilerinin %20-30 unu, daha fazlasını bir anda kaybetmişse burada sorun vardır.

Aranmalı ve bulunmalı..!



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Arıcılarımız üzgün;

Arıları topluca ölüyor.

Arılıkların etrafı ölü arı yığınlarından geçilmiyor.



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Arılar neden ölüyor?

Arıları ne öldürüyor?

Soru budur!...

ZİRAİ İLAÇLAR MI?

Zirai faaliyetlerde kullanılan ve geçmişte arı ölümlerine neden olan böcek ilaçları vardı,

Acaba yine böyle bir şey mi oldu?

On yıl önce dünyanın çeşitli coğrafyalarında toplu arı ölümleri görülmüş;.

DDT’nin alternatifi olarak üretilen ve böcek öldürücü; Elma, armut, şeftali, kiraz, üzüm, erik, portakal, fındık ile fasulye, biber, patlıcan, patates, domates, pirinç, ayçiçeği, mısır, kanola ve aspir, hatta çok daha fazla meyve ve bitkinin tarımsal mücadelesinde kullanılan “Neonicotinoid grubu kimyasal ilaçlar” suçlu bulunmuştu.



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Bursa’da böylesine toplu ve yaygın ölümler görülmemişti.

Uzmanlar, ölümlerin ardında bir hastalığın olmadığı kanaatindeler.

Şeftali, elma, armut, kiraz ve erik bahçeleri civarlarında ki arılıklarda meydana gelen ölümlere tarımsal faaliyetlerde kullanılan zirai ilaçlar mı neden oldu?..



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O halde;

İçeriği henüz bilinmeyen farklı bir ilaç mı?

Ruhsatsız bir ürün mü?

Farklı bir karışım mı?

Ölümlere neden olan nedir?..

BAYBİR AÇIKLADI

Bursa Arı Yetiştiricileri Birliği - BAYBİR Başkanı sayın Selami SEZGİN, “İlimizde yaygın hale gelen toplu arı ölümleri özellikle Mustafa Kemal Paşa, Karacabey, Nilüfer, Gemlik, Gürsu, Kestel, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerimizde, daha çok meyve tarımı yapılan bölgelerde görülüyor. Canı yanan arkadaşlarımızın arılıklarına gidiyoruz. Arıcılarımızın yanındayız, tespit yapıyoruz. İl ve ilçe Tarım Müdürlüklerine raporlarımızı ulaştırıyoruz. Birçok ihtimali akademisyenlerle değerlendirdik. Farklı bir durumla karşı karşıyayız. Bu ölümlerin ardında zirai ilaçlamanın olduğu şüphesi çok daha ağır basıyor. Arıcılarımızı bilgilendiriyoruz. 12 Nisan’da Arıcılık Panelimiz var. Problemi konuşacağız. Büyükşehir Belediyemiz ile müştereken düzenlediğimiz Atatürk KKM ’nde ki panele arıcılarımızı ve çiftçilerimizi davet ediyorum.” dedi.



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Toplu ölümler konusunda İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinden henüz bir uyarı ve açıklama yapılmadı...



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Arıları genetik, yetersiz beslenme, iklim değişikliği, yangınlar, seller, fırtınalar, orman ve doğa katliamı gibi faktörler de öldürüyor.

Havada, bitkide, su’da zehirli kimyasallarla temas eden arı; öldürücü, toksik maddeyi kovana taşıyor, içeride ki koloninin yok olmasına neden oluyor. Böcek mi, yoksa hayvan mı?

Bunu geçelim...

Arı ailesi kimdir? Koloni; Kraliçe arı, erkek arılar ve işçi arılardan oluşuyor.

Sağlıklı bir aile (koloni) 15-20 yıl yaşayabilir.



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Kraliçe Arılar

Ana arı da denilir. Her kolonide bir tanedir.

Cinsel olgunluğuna gelinceye kadar arı sütü ile beslenir.

Koloni içinde yumurtlama görevini sürdürür.

Ailenin yaşaması Kraliçenin sağlığına bağlıdır.

Ömürleri 4 ile 5 yıldır.



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Erkek Arılar

Dişiyi döllemekten başka görevi olmayan erkek arıların iğnesi de yoktur. Çiftleşme sırasında ölürler...

İlginçtir, neslin devamı için kendilerini feda ederler.

Bal yapamaz, besin ve polen toplayamazlar.

Her kolonide 3000 ‘e yakın Erkek arı bulunabilir.

Birkaç haftalık ömürleri vardır.



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İşçi arılar

Balı yapan arı budur...

Ailesinin yaşamasını sağlar, çok çalışkandır, günde yüzlerce kilometre uçar.

Ailesi için çalışırlar.

1-2 hafta kovanda kaldıktan sonra çıkıp, 4 hafta yiyecek toplar ve ölürler.

40-50 gün yaşarlar.

En kalabalık gruptur.



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Bir kovan, koloni veya ailede;

1 Ana Kraliçe arı,

300 ile 3000 civarında Erkek arı. 10 ila 80 bin İşçi arı bulunur.

MERHAMETLİ ÇİFTÇİ

Merhametli çiftçim;

ilaçlama yaparken civarda bulunan arıları düşünür müsün, ilaçlama yapacağınızı arıcı kardeşlerinize bir gün öncesinden bildirir misin!..



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Doğa, yaşam ve insan adına arı ölümlerini ciddiye almalıyız.