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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Sanat Fuarı’ndan notlar

8 Kasım 2019

TÜYAP Kitap Fuarı ile eşzamanlı olarak düzenlenen Sanat Fuarı’nın bu yılki ‘Sanatçı Onur Ödülü’ Mevlut Akyıldız’a verildi.

‘Sanatsever Kurum Onur Ödülü’nü de İstanbul Kültür Üniversitesi aldı.

Geçen pazartesi yapılan törende sanatçıya ve üniversitenin kurucu onursal başkanı Fahamettin Akıngüç’e düzenlenen törenle plaketleri verildi.

Fuar kataloğunda Akyıldız için Hilmi Yavuz’un ‘Mevlut Akyıldız’ın Resimlerinde Dil Oyunları’ yazısını okuyabilirsiniz.

Yavuz’un yazısından bir bölüm:

“Mevlut Akyıldız, sanatın gerçekliğinin doğayı, toplumu ve insanı, dilin olanaklarıyla görselleştirmeyi uzun bir süredir deniyor ve bunu gündelik dilin olanaklarını, edebiyat enstrümanlarına dönüştürerek yapıyor. Şöyle de diyebiliriz: Mevlut Akyıldız resimle edebiyatı, Dil’in edebi olanaklarını görselleştirerek bir arada temellük ediyor.”

Kitapta sanatçının yapıtlarından örnekler, açtığı sergiler, aldığı ödüller yer almaktadır.

Kültür Üniversitesi’nde zaman zaman koleksiyonlardan seçme eserlerden oluşan sergiler yapılmaktadır.

Üniversitenin koleksiyon dışındaki sanata değin yerleri şöyle sayılabilir:

Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi (GSUAM)

Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi (AOSM)

İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG)

Sanat Fuarı’nın önemi, çeşitli galerilerin ressamlarının eserlerini sergilemesidir. Sergiyi gezerken Türk resmi hakkında genel bir bilgiye sahip olursunuz.

Fuarın önemli bir yanı da genç kuşağın yaptıklarını sergilemesidir.

Bu yıl ‘Ağustos Atölyesi’ geniş bir sunumla yer aldı ve Faust’ta dekor, sahne tasarımı, müzikler gibi birçok işi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri gerçekleştirdi.

Fuara katılanlar:

Atelye Galeri

AGSANAT Aysel Gözübüyük Sanat Evi

Akademililer Sanat Merkezi

Amedus Art Gallery

ArteStruttura

Art-İst Quartet

Asfalt Art Gallery

Asmalımescit Sanat Galerisi

Bilim Sanat ve Yurt Dünya Sanat Galerisi

Cemil Cahit Yavuz (CCY. Atölye)

Corpus G – Corpus Y

D’ART Gallery İstanbul

Doruk Art Project

Evin Sanat Galerisi

F Sanat Galeri

Galeri Baraz

Galeri Binyıl

Galeri Diani

Galeri İdil

Galeri Mod

Galeri Soyut

Hata Sanat

İKSVY Art

Karşı Sanat Çalışmaları

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürlüğü

Maltepe Sanat Merkezi

NeoArtGallery

Nurol Sanat Galerisi

Ürün Sanat Galerisi

Sanat inisiyatifleri ve bağımsız gruplar:

3 Nokta

9Dokuz

10N9DOKUZ

Ama

Art Nova

Artacademist

Artifex

Atölye Dip

Atölye Napae

Atölye Tüyb

Birarada

Buluşma

Dışarıdan

Dijital Obsküra

Doğuyorum Sanat Grubu

Fi-Gür

Gaia Sanat Projesi

Gravürist

Greyart

Grup Kent/e/Uzak

Grup Viyadük

İmge Sanart Grubu

Katastrof

Kuytu Artline

McArt.ist Sanat Kuluçka Merkezi

Monad

Sanathane

Space Collective

Taşeron Bağımsız Sanat İnisiyatifi

Untitled

Vagon

Baksı Kültür Sanat Vakfı

Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü

Bodrum Art Bodrum Sanat ve Kültür Derneği

İstanbul Kültür Üniversitesi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi.

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