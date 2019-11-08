Sanat Fuarı’ndan notlar

TÜYAP Kitap Fuarı ile eşzamanlı olarak düzenlenen Sanat Fuarı’nın bu yılki ‘Sanatçı Onur Ödülü’ Mevlut Akyıldız’a verildi.
‘Sanatsever Kurum Onur Ödülü’nü de İstanbul Kültür Üniversitesi aldı.
Geçen pazartesi yapılan törende sanatçıya ve üniversitenin kurucu onursal başkanı Fahamettin Akıngüç’e düzenlenen törenle plaketleri verildi.
Fuar kataloğunda Akyıldız için Hilmi Yavuz’un ‘Mevlut Akyıldız’ın Resimlerinde Dil Oyunları’ yazısını okuyabilirsiniz.
Yavuz’un yazısından bir bölüm:
“Mevlut Akyıldız, sanatın gerçekliğinin doğayı, toplumu ve insanı, dilin olanaklarıyla görselleştirmeyi uzun bir süredir deniyor ve bunu gündelik dilin olanaklarını, edebiyat enstrümanlarına dönüştürerek yapıyor. Şöyle de diyebiliriz: Mevlut Akyıldız resimle edebiyatı, Dil’in edebi olanaklarını görselleştirerek bir arada temellük ediyor.”
Kitapta sanatçının yapıtlarından örnekler, açtığı sergiler, aldığı ödüller yer almaktadır.
Kültür Üniversitesi’nde zaman zaman koleksiyonlardan seçme eserlerden oluşan sergiler yapılmaktadır.
Üniversitenin koleksiyon dışındaki sanata değin yerleri şöyle sayılabilir:
Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi (GSUAM)
Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi (AOSM)
İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG)
Sanat Fuarı’nın önemi, çeşitli galerilerin ressamlarının eserlerini sergilemesidir. Sergiyi gezerken Türk resmi hakkında genel bir bilgiye sahip olursunuz.
Fuarın önemli bir yanı da genç kuşağın yaptıklarını sergilemesidir.
Bu yıl ‘Ağustos Atölyesi’ geniş bir sunumla yer aldı ve Faust’ta dekor, sahne tasarımı, müzikler gibi birçok işi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri gerçekleştirdi.
Fuara katılanlar:
Atelye Galeri
AGSANAT Aysel Gözübüyük Sanat Evi
Akademililer Sanat Merkezi
Amedus Art Gallery
ArteStruttura
Art-İst Quartet
Asfalt Art Gallery
Asmalımescit Sanat Galerisi
Bilim Sanat ve Yurt Dünya Sanat Galerisi
Cemil Cahit Yavuz (CCY. Atölye)
Corpus G – Corpus Y
D’ART Gallery İstanbul
Doruk Art Project
Evin Sanat Galerisi
F Sanat Galeri
Galeri Baraz
Galeri Binyıl
Galeri Diani
Galeri İdil
Galeri Mod
Galeri Soyut
Hata Sanat
İKSVY Art
Karşı Sanat Çalışmaları
KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürlüğü
Maltepe Sanat Merkezi
NeoArtGallery
Nurol Sanat Galerisi
Ürün Sanat Galerisi
Sanat inisiyatifleri ve bağımsız gruplar:
3 Nokta
9Dokuz
10N9DOKUZ
Ama
Art Nova
Artacademist
Artifex
Atölye Dip
Atölye Napae
Atölye Tüyb
Birarada
Buluşma
Dışarıdan
Dijital Obsküra
Doğuyorum Sanat Grubu
Fi-Gür
Gaia Sanat Projesi
Gravürist
Greyart
Grup Kent/e/Uzak
Grup Viyadük
İmge Sanart Grubu
Katastrof
Kuytu Artline
McArt.ist Sanat Kuluçka Merkezi
Monad
Sanathane
Space Collective
Taşeron Bağımsız Sanat İnisiyatifi
Untitled
Vagon
Baksı Kültür Sanat Vakfı
Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü
Bodrum Art Bodrum Sanat ve Kültür Derneği
İstanbul Kültür Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi.
Sanat Fuarı’ndan notlar
TÜYAP Kitap Fuarı ile eşzamanlı olarak düzenlenen Sanat Fuarı’nın bu yılki ‘Sanatçı Onur Ödülü’ Mevlut Akyıldız’a verildi.
‘Sanatsever Kurum Onur Ödülü’nü de İstanbul Kültür Üniversitesi aldı.
Geçen pazartesi yapılan törende sanatçıya ve üniversitenin kurucu onursal başkanı Fahamettin Akıngüç’e düzenlenen törenle plaketleri verildi.
Fuar kataloğunda Akyıldız için Hilmi Yavuz’un ‘Mevlut Akyıldız’ın Resimlerinde Dil Oyunları’ yazısını okuyabilirsiniz.
Yavuz’un yazısından bir bölüm:
“Mevlut Akyıldız, sanatın gerçekliğinin doğayı, toplumu ve insanı, dilin olanaklarıyla görselleştirmeyi uzun bir süredir deniyor ve bunu gündelik dilin olanaklarını, edebiyat enstrümanlarına dönüştürerek yapıyor. Şöyle de diyebiliriz: Mevlut Akyıldız resimle edebiyatı, Dil’in edebi olanaklarını görselleştirerek bir arada temellük ediyor.”
Kitapta sanatçının yapıtlarından örnekler, açtığı sergiler, aldığı ödüller yer almaktadır.
Kültür Üniversitesi’nde zaman zaman koleksiyonlardan seçme eserlerden oluşan sergiler yapılmaktadır.
Üniversitenin koleksiyon dışındaki sanata değin yerleri şöyle sayılabilir:
Güzel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi (GSUAM)
Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi (AOSM)
İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG)
Sanat Fuarı’nın önemi, çeşitli galerilerin ressamlarının eserlerini sergilemesidir. Sergiyi gezerken Türk resmi hakkında genel bir bilgiye sahip olursunuz.
Fuarın önemli bir yanı da genç kuşağın yaptıklarını sergilemesidir.
Bu yıl ‘Ağustos Atölyesi’ geniş bir sunumla yer aldı ve Faust’ta dekor, sahne tasarımı, müzikler gibi birçok işi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri gerçekleştirdi.
Fuara katılanlar:
Atelye Galeri
AGSANAT Aysel Gözübüyük Sanat Evi
Akademililer Sanat Merkezi
Amedus Art Gallery
ArteStruttura
Art-İst Quartet
Asfalt Art Gallery
Asmalımescit Sanat Galerisi
Bilim Sanat ve Yurt Dünya Sanat Galerisi
Cemil Cahit Yavuz (CCY. Atölye)
Corpus G – Corpus Y
D’ART Gallery İstanbul
Doruk Art Project
Evin Sanat Galerisi
F Sanat Galeri
Galeri Baraz
Galeri Binyıl
Galeri Diani
Galeri İdil
Galeri Mod
Galeri Soyut
Hata Sanat
İKSVY Art
Karşı Sanat Çalışmaları
KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürlüğü
Maltepe Sanat Merkezi
NeoArtGallery
Nurol Sanat Galerisi
Ürün Sanat Galerisi
Sanat inisiyatifleri ve bağımsız gruplar:
3 Nokta
9Dokuz
10N9DOKUZ
Ama
Art Nova
Artacademist
Artifex
Atölye Dip
Atölye Napae
Atölye Tüyb
Birarada
Buluşma
Dışarıdan
Dijital Obsküra
Doğuyorum Sanat Grubu
Fi-Gür
Gaia Sanat Projesi
Gravürist
Greyart
Grup Kent/e/Uzak
Grup Viyadük
İmge Sanart Grubu
Katastrof
Kuytu Artline
McArt.ist Sanat Kuluçka Merkezi
Monad
Sanathane
Space Collective
Taşeron Bağımsız Sanat İnisiyatifi
Untitled
Vagon
Baksı Kültür Sanat Vakfı
Beylikdüzü Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü
Bodrum Art Bodrum Sanat ve Kültür Derneği
İstanbul Kültür Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi.