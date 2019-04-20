Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Doğan HIZLAN>Şair Necip Fazıl’ı bir de böyle okuyun
"Doğan Hızlan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Doğan Hızlan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

Şair Necip Fazıl’ı bir de böyle okuyun

20 Nisan 2019

Şairliğiyle bağlantılar kurabilmek için sanırım Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Tiyatro Eserleri’ni okumak gerekir. Üç cilt halinde yayımlanan külliyat bu açıdan da önemli.

Necip Fazıl’ın tiyatro eserleri üç cilt halinde yayımlandı.

Birinci ciltteki eserler:

  • Bir Adam Yaratmak
  • Yunus Emre · Para · Tohum
  • İbrahim Ethem

Çok tanınmış oyunlarından biri olan ‘Bir Adam Yaratmak’ın başında bir açıklama yer alıyor:

“Bu piyes bir ‘Crise-Intellectuelle’, bir ‘fikir buhranı’nı çerçevelemek gayretinde... Apaçık ve yapayalnız hiçbir tezi yok... Fakat iç içe birçok tezleri ve başlı başına birkaç ana tezi var.”

‘Para’nın başında oynandığı yıl bilgisi veriliyor: “‘Para’, ilk defa Muhsin Ertuğrul tarafından sahneye konmuş ve 1941-1942 kışında İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda temsil edilmiştir.”

“Vak’a meçhul bir tarihte, meçhul bir memlekette geçer...”

‘Tohum’un başında ‘Tiyatro ve Tohuma Dair’ başlıklı yazıyı okumalısınız: “Bence sahne toprak üstüne tebeşirle çizilen esrarlı bir dörtköşe...

Öyle bir dörtköşe ki, uçsuz bucaksız hayatın en başıboş kıvrılışları onun darlığı içine sığdırılacak, dışardaki (realite)sinden hiçbir şey kaybetmeden ona sığan hayat, dışardaki genişliğe sığmayacak kadar hudutsuz güzellik tecellilerine orada kavuşacaktır.”

“Vak’a Maraş’ın işgali sırasında Maraş’ta geçer.”

Oyunun arkasında, Peyami Safa’nın ‘Tohum’ hakkındaki yazısı vardır.Şair Necip Fazıl’ı bir de böyle okuyun
Beş üzerinden dört yıldız
Necip Fazıl Kısakürek-Tiyatro Eserleri (3 Cilt Takım)
Büyük Doğu Yayınları
250 TL

Ezeldeki mâzi ve ebetteki istikbâl

İkinci ciltteki eserler:

  • Reis Bey
  • Kanlı Sarık
  • Sabır Taşı
  • Abdülhâmid Han
  • Sır
  • Mukaddes Emânet

(Anahatları eski bir Türk masalından)

“Vak’a, ezeldeki mâzi ve ebetteki istikbâlde geçer.”

‘Sabır Taşı’ bu cilde girmiş.

Üçüncü ciltteki eserler:

  • Ahşap Konak
  • Künye
  • Parmaksız Salih
  • Siyah Pelerinli Adam
  • Kumandan
  • Püf Noktası

‘Ahşap Konak’: “Vak’a, yirminci asrın ikinci yarısı başlarında İstanbul’da geçer.”

Künye: “Bir künyenin arkasından, 1904-1922 arasındaki Türkiye panoraması...

İstanbul’da ve Türkiye’nin başka başka yerlerinde ve başka zamanlarda geçen, kadınsız bir vak’a içinde...”

‘Parmaksız Salih’in başında Necip Fazıl Kısakürek’in ‘‘Parmaksız Salih’e Dair’ başlıklı bir yazısı var.

Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Tiyatro Eserleri’ni okumak sanırım şairliği ile bağlantılar kurulmasını sağlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

X
Doğan HIZLAN Doğan HIZLANTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
İstanbul Peynir Festivali başladıKoray Günyaşarİstanbul Peynir Festivali başladı!20.04.2019
Dolunaylı bir resetleme zamanı… Yeniden başlasın. Aygül AydınDolunaylı bir resetleme zamanı… Yeniden başlasın.20.04.2019
Türkiye’nin geleceği için herşey yapılırDeniz SİPAHİTürkiye’nin geleceği için herşey yapılır20.04.2019
Kantarın topuzu kaçtıÜnal ÖzüakKantarın topuzu kaçtı!20.04.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.