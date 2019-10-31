Kalem tutkunlarının buluşma günü

Kalem sevenler, koleksiyonerler bu yıl da Penfest’te buluşacaklar.
2-3 Kasım tarihleri arasına gerçekleştirilecek festivalin bu yılki mottosu:
‘Kalemin Ucunda İstanbul’.
İkinci kez Çırağan Sarayı’nda Markakalem.com tarafından düzenlenen buluşmanın açılışında geçen yıl kalem meraklısı olanlar konuşma yapmışlardı.
Adlarını vereyim de bu yıl da onları orada görebilirsiniz:
Nabi Avcı
Buket Uzuner
Feridun Andaç
Koray Şerbetçi
Muhittin Şimşek
Deniz Ülke Arıboğan
Doğan Hızlan
Ziyaretçiler koleksiyonlarında olan kalemlerin yeni modellerini burada gördükleri gibi, eski modellerin de koleksiyon içinde hangi konumlarda olduğunu öğrenirler.
Hiç kuşkusuz el yapımı kaligrafi kalemleri de bu festivalin en çok ziyaretçi çeken standlarıdır.
Dolmakalem meraklıları sadece ona sahip olmakla yetinmezler, mürekkep, kâğıt konusunda da titiz bir çalışma işlemine girişirler.
Prestij kalem üreticileri burada seçkin alıcılara ürünlerini sunarlar.
Yukarıda adlarını verdiğim Nabi Avcı, kalemleri biriktirmekle kalmaz, dostlarına armağan eder.
Buket Uzuner ile Almanya’da bir kalem seçme maceramız vardır.
Feridun Andaç, kalemin kitabını yazmıştır.
Kalem sevenler birbirlerine bilgi verirler ama bir yandan da kıskanırlar. Ben öyleyim. Nabi Hoca (Avcı) böyle değildir.
*
Penfest’in hazırlıklarını son hızla sürdürdüklerini belirten Markakalem.com kurucusu Faruk Aktar festivalin amacını, içeriğini şöyle özetliyor:
“Uzun süredir prestij kalem sektöründe hizmet veriyoruz. Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz Penfest ile tüm sektörü ve kalem severleri aynı çatı altında buluşturmayı hedeflemiştik. Bu hedefimize de ulaştık. Penfest 2018, hem sektör paydaşları hem de prestij kalem severler tarafından çok beğenildi. Penfest 2019 için talepler geldi, bundan dolayı 2’ncisi için hemen çalışmalara başladık. Bu yıl Penfest’i ‘Kalemin Ucunda İstanbul’ teması ile gerçekleştiriyoruz. Sektörün en değerli markaları son koleksiyonlarını burada tanıtacak. Çırağan Sarayı’nda ağırlayacağımız misafirlerimiz için bol sürprizli bir festival hazırladık. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da uluslararası misafirlerimiz, marka temsilcilerimiz, değerli konuşmacılarımız tecrübelerini ve önerilerini iki gün boyunca gerçekleşecek söyleşilerde paylaşacaklar. 7’den 70’e tüm kalem severleri bu yıl da festivalimize bekliyoruz”.
Dünyanın en önemli ve tercih edilir prestijli kalem firmalarının distribütörleri, kendi ürünlerini sunacak ve satış sonrası hizmet konusunda da garanti vereceklerdir.
Geçen yıl da bu festivali gezdiğim için biliyorum, gerçekten kalem severler için gezilmesi gereken bir festival.
Dolmakalemin kullanılırlık derecesinin yükseldiği kanısındayım. Ya çevremde dolmakalem kullananlar çoğunlukta olduğu için ya da gerçekten bir yükseliş var.
Eskiden birçok kimse dolmakalemle yazardı, hatta tercih ettikleri mürekkep rengi de vardı.
Şimdi mürekkep renkleri kadar, şişelerin dizaynları da ilgi çekiyor.
Yurtdışına gittiğimde ilk ziyaretlerimi kırtasiyecilere yapardım. Ne yazık ki Frankfurt’taki ünlü kırtasiyecim kapandı, benim gibi müşterilerine kapandığını bildirdi, danışma hizmeti vereceğini söyledi.
Dolmakalemlerin bir başka yere de ihtiyacı vardır.
Bazılarının kendi kutusu da özel dizayn olduğu için orada koruyabilirsiniz.
Ama bunun dışında camlı, kadifeli dolapların da ayrı bir çekiciliği söz konusudur.
Kimi meraklılar kendi mürekkeplerini kendileri yaparlar, birkaç rengin bileşiminden ortaya çıkar.
Bazı kişilerin de belli mürekkep renklerini tercih ettiğini okudum.
Osman N. Karaca kahverengi, Sabahattin Ali de yeşil mürekkep talep ederlermiş dostlarından.
*
DÜNYANIN en tanınmış markalarının yeni modellerini, tasarım ürünlerini bu festivalde göreceksiniz.
Kalemseverlere iletelim bu gerçeği.
*
Fuar 2 Kasım Cumartesi günü 11.00’de açılıp 19.00’da kapanacaktır.
Pazar günü ise açılış saati 10.00.
Kalem tutkunlarının buluşma günü
Kalem sevenler, koleksiyonerler bu yıl da Penfest’te buluşacaklar.
2-3 Kasım tarihleri arasına gerçekleştirilecek festivalin bu yılki mottosu:
‘Kalemin Ucunda İstanbul’.
İkinci kez Çırağan Sarayı’nda Markakalem.com tarafından düzenlenen buluşmanın açılışında geçen yıl kalem meraklısı olanlar konuşma yapmışlardı.
Adlarını vereyim de bu yıl da onları orada görebilirsiniz:
Nabi Avcı
Buket Uzuner
Feridun Andaç
Koray Şerbetçi
Muhittin Şimşek
Deniz Ülke Arıboğan
Doğan Hızlan
Ziyaretçiler koleksiyonlarında olan kalemlerin yeni modellerini burada gördükleri gibi, eski modellerin de koleksiyon içinde hangi konumlarda olduğunu öğrenirler.
Hiç kuşkusuz el yapımı kaligrafi kalemleri de bu festivalin en çok ziyaretçi çeken standlarıdır.
Dolmakalem meraklıları sadece ona sahip olmakla yetinmezler, mürekkep, kâğıt konusunda da titiz bir çalışma işlemine girişirler.
Prestij kalem üreticileri burada seçkin alıcılara ürünlerini sunarlar.
Yukarıda adlarını verdiğim Nabi Avcı, kalemleri biriktirmekle kalmaz, dostlarına armağan eder.
Buket Uzuner ile Almanya’da bir kalem seçme maceramız vardır.
Feridun Andaç, kalemin kitabını yazmıştır.
Kalem sevenler birbirlerine bilgi verirler ama bir yandan da kıskanırlar. Ben öyleyim. Nabi Hoca (Avcı) böyle değildir.
*
Penfest’in hazırlıklarını son hızla sürdürdüklerini belirten Markakalem.com kurucusu Faruk Aktar festivalin amacını, içeriğini şöyle özetliyor:
“Uzun süredir prestij kalem sektöründe hizmet veriyoruz. Geçtiğimiz yıl ilkini düzenlediğimiz Penfest ile tüm sektörü ve kalem severleri aynı çatı altında buluşturmayı hedeflemiştik. Bu hedefimize de ulaştık. Penfest 2018, hem sektör paydaşları hem de prestij kalem severler tarafından çok beğenildi. Penfest 2019 için talepler geldi, bundan dolayı 2’ncisi için hemen çalışmalara başladık. Bu yıl Penfest’i ‘Kalemin Ucunda İstanbul’ teması ile gerçekleştiriyoruz. Sektörün en değerli markaları son koleksiyonlarını burada tanıtacak. Çırağan Sarayı’nda ağırlayacağımız misafirlerimiz için bol sürprizli bir festival hazırladık. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da uluslararası misafirlerimiz, marka temsilcilerimiz, değerli konuşmacılarımız tecrübelerini ve önerilerini iki gün boyunca gerçekleşecek söyleşilerde paylaşacaklar. 7’den 70’e tüm kalem severleri bu yıl da festivalimize bekliyoruz”.
Dünyanın en önemli ve tercih edilir prestijli kalem firmalarının distribütörleri, kendi ürünlerini sunacak ve satış sonrası hizmet konusunda da garanti vereceklerdir.
Geçen yıl da bu festivali gezdiğim için biliyorum, gerçekten kalem severler için gezilmesi gereken bir festival.
Dolmakalemin kullanılırlık derecesinin yükseldiği kanısındayım. Ya çevremde dolmakalem kullananlar çoğunlukta olduğu için ya da gerçekten bir yükseliş var.
Eskiden birçok kimse dolmakalemle yazardı, hatta tercih ettikleri mürekkep rengi de vardı.
Şimdi mürekkep renkleri kadar, şişelerin dizaynları da ilgi çekiyor.
Yurtdışına gittiğimde ilk ziyaretlerimi kırtasiyecilere yapardım. Ne yazık ki Frankfurt’taki ünlü kırtasiyecim kapandı, benim gibi müşterilerine kapandığını bildirdi, danışma hizmeti vereceğini söyledi.
Dolmakalemlerin bir başka yere de ihtiyacı vardır.
Bazılarının kendi kutusu da özel dizayn olduğu için orada koruyabilirsiniz.
Ama bunun dışında camlı, kadifeli dolapların da ayrı bir çekiciliği söz konusudur.
Kimi meraklılar kendi mürekkeplerini kendileri yaparlar, birkaç rengin bileşiminden ortaya çıkar.
Bazı kişilerin de belli mürekkep renklerini tercih ettiğini okudum.
Osman N. Karaca kahverengi, Sabahattin Ali de yeşil mürekkep talep ederlermiş dostlarından.
*
DÜNYANIN en tanınmış markalarının yeni modellerini, tasarım ürünlerini bu festivalde göreceksiniz.
Kalemseverlere iletelim bu gerçeği.
*
Fuar 2 Kasım Cumartesi günü 11.00’de açılıp 19.00’da kapanacaktır.
Pazar günü ise açılış saati 10.00.