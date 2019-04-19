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Doğan Hızlan

Doğan Hızlan

dhizlan@hurriyet.com.tr

ÇEKÜL ve mirasımız

19 Nisan 2019

ÇEKÜL’ün doğa ve kültürel varlıklarımızı korumada çok önemli bir rolü olduğunu biliriz, yıllardan beri de çalışmalarını takip ederiz. ‘Miras’ kitabının başında ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen’in sunuş yazısının başlığı şöyle: ‘Yaşanabilir Gelecek Hedefi’.

Kitaptan bazı alıntılar yapalım:

“Yarım yüzyılı aşan çabalarımızın sonuçlarını topluca yansıtan bu yayın, bir bakıma ülkemizin ‘doğal-tarihsel-kültürel’ varlıklarının geçirdiği tüm evrelerini de içeriyor. İnsanlık-uygarlık tarihinin sağlıklı yazılmasının bir yolunun Anadolu topraklarından geçtiğini düşünürsek, uzun süreli yükümlülüğümüzün boyutları da bu süreçte daha doğru belirlenmiş olur.”

Sevgili arkadaşım Metin Sözen’in bu yazdıkları büyük ölçüde yaşamının özetidir. Bütün Türkiye’yi dolaşmış, Anadolu’nun kültürel varlığını yaşatmak, korumak için büyük çaba göstermiştir.

Yazının ardından Edip Cansever’in şiirinden alıntı yapılıyor...

“İnsan yaşadığı yere benzer

O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer

Suyunda yüzen balığa

Dağlarının, tepelerinin dumanlı eğimine

Konya’nın beyaz

Antep’in kırmızı düzlüğüne benzer

Göğüne benzer ki gözyaşları mavidir

Denizine benzer ki dalgalıdır bakışları”

Bu kitapta ‘Neden koruyoruz?’ gibi bazı temel soruların yanıtlarını bulabilirsiniz: “Var olduğu günden bugüne insanın çevresiyle kurduğu ilişki, buna koşut gösterdiği gelişme şüphesiz doğal kaynakların varlığı ve çeşitliliğiyle şekilleniyor. Varlığın temeli ve yaşamın kaynağı olan doğa, kusursuz bir denge içinde kendini yenilerken, çağlar boyunca üzerinde yaşayan insanı da besledi, geliştirdi ve böylece kültür dediğimiz olgu ortaya çıktı.”

Ana başlıkların sıralanması:

Başlarken: Koruma Bilincimizin Kökleri

Dünden Bugüne Çekül Vakfı’nın Öyküsü

Geçmişten Geleceğe Kavramlar ve İlkeler

Mekânlar, İnsanlar, Uygulamalar

İlgi çekici bölümlerden biri ‘Korumanın Kısa Tarihi’ adını taşıyor.

Bu bilgileri edinebilirsiniz:

Osmanlı Devleti ve Koruma Bilincinin Uyanışı

Korumanın kurumsallaşması Tanzimat’la başlar.

İlk koruma yasası 1973 yılında çıkarılmıştır.

Koruma tarihimizde yerel ve sivil toplumun yeri önemlidir, ağırlıklıdır.

Korumanın başkenti Safranbolu’dur.

Bursa’da koruma gezilerinin birkaçına ben de katılmıştım, özellikle Cumalıkızık’ı gezmiştim.

*

BÜTÜN bu çalışmaları gerçekleştiren ÇEKÜL Vakfı’nın dünden bugüne öyküsünü okumalısınız.

Vakfı anlatan yazarlar:

Hasan Özgen

Selçuk Erez

Metin Sözen

Raci Bademli

Gürol Sözen

Mithat Kırayoğlu

Gülüm Baltacıgil

Gökhan Kılıçkıran

Necdet Sakaoğlu

Derviş Parlak

Osman Arolat

Oktay Ekinci Anadolu için bakın ne diyor: “Dünya tarihinin insan yerleşimlerine ait en zengin mirasının Anadolu’da olması bir rastlantı değildir.”

Kent müzeleri ve arşivleri, bir kentin tanınmasını sağlayan en önemli bilgi ve belge merkezidir.

*

ÇEKÜL’ün çalışmaları ile korumanın nasıl gerçekleştiğini bu kitaptan öğrenebilirsiniz.

*

ÇEKÜL VAKFI

Ekrem Tur Sokak, No: 8

34435 Beyoğlu-İstanbul

Tel: (0212) 249 64 64

Faks: (0212) 251 54 46

e-posta: cekul@cekulvakfi.org.tr

www.cekulvakfi.org.tr

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