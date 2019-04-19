ÇEKÜL ve mirasımız

ÇEKÜL’ün doğa ve kültürel varlıklarımızı korumada çok önemli bir rolü olduğunu biliriz, yıllardan beri de çalışmalarını takip ederiz. ‘Miras’ kitabının başında ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen’in sunuş yazısının başlığı şöyle: ‘Yaşanabilir Gelecek Hedefi’.
Kitaptan bazı alıntılar yapalım:
“Yarım yüzyılı aşan çabalarımızın sonuçlarını topluca yansıtan bu yayın, bir bakıma ülkemizin ‘doğal-tarihsel-kültürel’ varlıklarının geçirdiği tüm evrelerini de içeriyor. İnsanlık-uygarlık tarihinin sağlıklı yazılmasının bir yolunun Anadolu topraklarından geçtiğini düşünürsek, uzun süreli yükümlülüğümüzün boyutları da bu süreçte daha doğru belirlenmiş olur.”
Sevgili arkadaşım Metin Sözen’in bu yazdıkları büyük ölçüde yaşamının özetidir. Bütün Türkiye’yi dolaşmış, Anadolu’nun kültürel varlığını yaşatmak, korumak için büyük çaba göstermiştir.
Yazının ardından Edip Cansever’in şiirinden alıntı yapılıyor...
“İnsan yaşadığı yere benzer
O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer
Suyunda yüzen balığa
Dağlarının, tepelerinin dumanlı eğimine
Konya’nın beyaz
Antep’in kırmızı düzlüğüne benzer
Göğüne benzer ki gözyaşları mavidir
Denizine benzer ki dalgalıdır bakışları”
Bu kitapta ‘Neden koruyoruz?’ gibi bazı temel soruların yanıtlarını bulabilirsiniz: “Var olduğu günden bugüne insanın çevresiyle kurduğu ilişki, buna koşut gösterdiği gelişme şüphesiz doğal kaynakların varlığı ve çeşitliliğiyle şekilleniyor. Varlığın temeli ve yaşamın kaynağı olan doğa, kusursuz bir denge içinde kendini yenilerken, çağlar boyunca üzerinde yaşayan insanı da besledi, geliştirdi ve böylece kültür dediğimiz olgu ortaya çıktı.”
Ana başlıkların sıralanması:
Başlarken: Koruma Bilincimizin Kökleri
Dünden Bugüne Çekül Vakfı’nın Öyküsü
Geçmişten Geleceğe Kavramlar ve İlkeler
Mekânlar, İnsanlar, Uygulamalar
İlgi çekici bölümlerden biri ‘Korumanın Kısa Tarihi’ adını taşıyor.
Bu bilgileri edinebilirsiniz:
Osmanlı Devleti ve Koruma Bilincinin Uyanışı
Korumanın kurumsallaşması Tanzimat’la başlar.
İlk koruma yasası 1973 yılında çıkarılmıştır.
Koruma tarihimizde yerel ve sivil toplumun yeri önemlidir, ağırlıklıdır.
Korumanın başkenti Safranbolu’dur.
Bursa’da koruma gezilerinin birkaçına ben de katılmıştım, özellikle Cumalıkızık’ı gezmiştim.
*
BÜTÜN bu çalışmaları gerçekleştiren ÇEKÜL Vakfı’nın dünden bugüne öyküsünü okumalısınız.
Vakfı anlatan yazarlar:
Hasan Özgen
Selçuk Erez
Metin Sözen
Raci Bademli
Gürol Sözen
Mithat Kırayoğlu
Gülüm Baltacıgil
Gökhan Kılıçkıran
Necdet Sakaoğlu
Derviş Parlak
Osman Arolat
Oktay Ekinci Anadolu için bakın ne diyor: “Dünya tarihinin insan yerleşimlerine ait en zengin mirasının Anadolu’da olması bir rastlantı değildir.”
Kent müzeleri ve arşivleri, bir kentin tanınmasını sağlayan en önemli bilgi ve belge merkezidir.
*
ÇEKÜL’ün çalışmaları ile korumanın nasıl gerçekleştiğini bu kitaptan öğrenebilirsiniz.
*
ÇEKÜL VAKFI
Ekrem Tur Sokak, No: 8
34435 Beyoğlu-İstanbul
Tel: (0212) 249 64 64
Faks: (0212) 251 54 46
e-posta: cekul@cekulvakfi.org.tr
www.cekulvakfi.org.tr
ÇEKÜL ve mirasımız
ÇEKÜL’ün doğa ve kültürel varlıklarımızı korumada çok önemli bir rolü olduğunu biliriz, yıllardan beri de çalışmalarını takip ederiz. ‘Miras’ kitabının başında ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen’in sunuş yazısının başlığı şöyle: ‘Yaşanabilir Gelecek Hedefi’.
Kitaptan bazı alıntılar yapalım:
“Yarım yüzyılı aşan çabalarımızın sonuçlarını topluca yansıtan bu yayın, bir bakıma ülkemizin ‘doğal-tarihsel-kültürel’ varlıklarının geçirdiği tüm evrelerini de içeriyor. İnsanlık-uygarlık tarihinin sağlıklı yazılmasının bir yolunun Anadolu topraklarından geçtiğini düşünürsek, uzun süreli yükümlülüğümüzün boyutları da bu süreçte daha doğru belirlenmiş olur.”
Sevgili arkadaşım Metin Sözen’in bu yazdıkları büyük ölçüde yaşamının özetidir. Bütün Türkiye’yi dolaşmış, Anadolu’nun kültürel varlığını yaşatmak, korumak için büyük çaba göstermiştir.
Yazının ardından Edip Cansever’in şiirinden alıntı yapılıyor...
“İnsan yaşadığı yere benzer
O yerin suyuna, o yerin toprağına benzer
Suyunda yüzen balığa
Dağlarının, tepelerinin dumanlı eğimine
Konya’nın beyaz
Antep’in kırmızı düzlüğüne benzer
Göğüne benzer ki gözyaşları mavidir
Denizine benzer ki dalgalıdır bakışları”
Bu kitapta ‘Neden koruyoruz?’ gibi bazı temel soruların yanıtlarını bulabilirsiniz: “Var olduğu günden bugüne insanın çevresiyle kurduğu ilişki, buna koşut gösterdiği gelişme şüphesiz doğal kaynakların varlığı ve çeşitliliğiyle şekilleniyor. Varlığın temeli ve yaşamın kaynağı olan doğa, kusursuz bir denge içinde kendini yenilerken, çağlar boyunca üzerinde yaşayan insanı da besledi, geliştirdi ve böylece kültür dediğimiz olgu ortaya çıktı.”
Ana başlıkların sıralanması:
Başlarken: Koruma Bilincimizin Kökleri
Dünden Bugüne Çekül Vakfı’nın Öyküsü
Geçmişten Geleceğe Kavramlar ve İlkeler
Mekânlar, İnsanlar, Uygulamalar
İlgi çekici bölümlerden biri ‘Korumanın Kısa Tarihi’ adını taşıyor.
Bu bilgileri edinebilirsiniz:
Osmanlı Devleti ve Koruma Bilincinin Uyanışı
Korumanın kurumsallaşması Tanzimat’la başlar.
İlk koruma yasası 1973 yılında çıkarılmıştır.
Koruma tarihimizde yerel ve sivil toplumun yeri önemlidir, ağırlıklıdır.
Korumanın başkenti Safranbolu’dur.
Bursa’da koruma gezilerinin birkaçına ben de katılmıştım, özellikle Cumalıkızık’ı gezmiştim.
*
BÜTÜN bu çalışmaları gerçekleştiren ÇEKÜL Vakfı’nın dünden bugüne öyküsünü okumalısınız.
Vakfı anlatan yazarlar:
Hasan Özgen
Selçuk Erez
Metin Sözen
Raci Bademli
Gürol Sözen
Mithat Kırayoğlu
Gülüm Baltacıgil
Gökhan Kılıçkıran
Necdet Sakaoğlu
Derviş Parlak
Osman Arolat
Oktay Ekinci Anadolu için bakın ne diyor: “Dünya tarihinin insan yerleşimlerine ait en zengin mirasının Anadolu’da olması bir rastlantı değildir.”
Kent müzeleri ve arşivleri, bir kentin tanınmasını sağlayan en önemli bilgi ve belge merkezidir.
*
ÇEKÜL’ün çalışmaları ile korumanın nasıl gerçekleştiğini bu kitaptan öğrenebilirsiniz.
*
ÇEKÜL VAKFI
Ekrem Tur Sokak, No: 8
34435 Beyoğlu-İstanbul
Tel: (0212) 249 64 64
Faks: (0212) 251 54 46
e-posta: cekul@cekulvakfi.org.tr
www.cekulvakfi.org.tr