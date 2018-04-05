Alâeddin Yavaşça'ya saygı konseri

İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası’ndaki Mavi Salon’da salı günü kendisine saygı duruşu niteliğinde bir konser verildi.



Yavaşça ile bir ödül töreninde buluşmuş, anılarından bir bölümünü dinlemiştim.



İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen konserin başlıca özelliği, merkez bünyesinde çalışan Türk Müziği İcra Heyeti’ne, üniversitenin çeşitli akademik ve idari bölümlerinden elemanların da katılarak eserlere iştirak etmesiydi.



Konser Yavaşça’nın dayandığı meşk halkasının klasikleri ile başlayıp Hammamizade Dede Efendi, Zekâi Dede, Muallim Kâzım Uz, Saadettin Kaynak ve Zeki Arif Bey’in besteleri üzerinden günümüze ulaşan geleneği kapsamıştı.



Devamında ise Refik Fersan ve Mesut Cemil gibi Yavaşça’nın yakınında bulunduğu, istifade ettiği önemli müzisyenlerin ve bestecinin eserleri seslendirildi.



İÜ OMAR İcra Heyeti ve İÜ Mensupları’ndan oluşan topluluğu Gönül Paçacı yönetti, solistler Münip Utandı ve Melihat Gülses’ti.





25. İSTANBUL TÜRK MÜZİĞİ FESTİVALİ

FESTİVALİN amacı Genel Sanat Koordinatörü Göktan Ay tarafından şöyle özetlendi: “Müzik STK’larının oluşturduğu, İstanbul Türk Müziği Dernek ve Vakıfları Dayanışma Konseyi’nin (MÜZDAK) amacı; ülkemizde ve insanlarının gönlünde yasayan halkoyunları, halk müziği ve sanat müziği ürünlerini; gelenekselden faydalanılarak yapılan yeni çalışmaları; âşıkları, bestecileri, şarkıları, türküleri, yorumcuları, sanatçıları bir bütün halinde ve kaliteli bir şekilde halkımıza en iyi şekilde sunmak.”



25. İstanbul Türk Müziği Festivali’nde solist sanatçılarımız ‘müzikte kalite’, ‘sorumluluk’ ve ‘paylaşım’ prensibinden şaşmadan, ‘güç birliği içinde’ sizlere seslenecek, bilim/sanat insanları ‘Müzikte Stratejik Yaklaşımlar Uluslararası Sempozyumu’nda bildirilerini sunacaklar...



Festival İstanbul’un çeşitli mekânlarında 15 Nisan-15 Mayıs arasında gerçekleştirilecek.



SAYGI konserlerinin, festivallerin yeni sanatçıların tanınmasında, müzikle ilgili bilginin artmasında önemini belirtelim.