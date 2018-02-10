“Kazma-Kürek” stratejisi ile Türkiye’den dünyanın 12 ülkesine teknoloji ihraç etmeye

Canavar gibi, enerjisi yüksek, öğrenmeye ve başarmaya aç bir ekip. Hatta bir de;

- Birbirini tamamlayan takım ve daha önce birlikte iş yapmış kurucular

- Kadın CEO

- Ve en önemlisi yarattıkları teknolojiyi başka ülkelere ihraç edebilen bir girişim.

Ekibin hikayesini dinlemek çok heyecanlıydı. Hande Çilingir heyecanlı sesi ile daha önce Londra’da okuduğunu, sonra master için Çin’e gittiğini paylaşmıştı. Birçok ufak iş deneyiminden sonra, bir şey yaratmanın hazzını alıp, şimdi de ortağı olan Serhat Soyuerel ile ilk girişimlerini kurmuşlardı. Kısa bir süre sonra bu ilk şirketlerini satıp başka ne kurabiliriz diye yola çıktılar. Bu ikinci girişimleri için yola çıkarken akıllarında iki şey vardı:

- Dijitalde olacaklardı ve

- Kazma-kürek stratejisi ile gideceklerdi.

1800’lerde Kaliforniya’da “Altına Hücum” döneminde inanılmaz akın olmuş. Ama zengin olanlar altını ilk bulanlar ve altın arayanlara Kazma-Kürek satanlardı. Onlar da dijitalde zenginlik arayanlara bunu bulabilmeleri için gereçler satacaklardı. Yaklaşık 1 yıl sonra ekiplerini daha da güçlendirerek ilk ürünlerini en basit haliyle pazara çıkarttılar. Serhat hayatta gördüğüm en yetenekli ve inatçı insanlardan biriydi. Şirketin büyümesi için yollara düşmüş ve sürekli öğrenerek birçok problemi çözerek şirketin önünü açıyordu. Bir gün Bangkok’da motosiklet sırtında pazarı araştırıyor, diğer gün Japonya’da büyük müşterileri bağlıyor ve ekibi büyütüyordu. Dijital olunca iş bunu yapabilecek olan Sinan Toktay, Operasyon için Arda Köterin ve Okan Yedibela katılmıştı. Kurdukları şirket Insider’dı.

Insider Ne Yapar?

Insider aslında ilk olarak SociaPlus adı ile basit bir Facebook kuponu ile yola çıkmıştı. Bugün çok daha sofistike bir iş haline geldi. Yaptıkları kurumların müşterilerini daha iyi anlamalarını ve onlara daha uygun ürün ve çözümler sunarak daha hızlı büyümelerini sağlamak. Londra, Singapur, Tokyo, Dubai, Sidney, Moskova, Varşova gibi şehirlerde 13 ofisi buldular ve Toyota, McDonalds, BBVA, Avis, Uniqlo gibi birçok global dev marka müşterisi.

Facebook ve Apple’ın yatırımcısından büyük ve çok önemli yatırım

Bugüne geldiğimizde Apple ve Facebook’a yatırım yapmış olan Sequoia Capital, Insider’a büyük bir yatırım yapıyor. Bu hem Insider kurucuları, çalışanları hem de girişimci ekosistemimiz için çok gurur verici ve değerli bir gelişme. Daha önce yatırım yapmış melek girişimciler çok önemli kârlar ettiler. Hem bu kazanılan para yatırım olarak ekosisteme girecek hem de güven artacaktır.

Şimdiye kadar olan bu başarıdan nasıl dersler çıkartılabilir

Şirketi yakından tanımış ve kurucular ile önemli vakit geçirmiş biri olarak bu ekipten öğrenilmesi gereken çok önemli birkaç nokta olduğunu düşünüyorum:

- Kuruların birbirlerini bütünlemesi çok kritik. Hande ve Serhat’ın daha önce birlikte çalışmış olmaları ve ekibi büyütürken doğru ortakların katılımı.

- Problemlere bakış açıları. Hiç düşündünüz mü bilmiyorum ama biz kültür olarak niye gidenin arkasından su dökeriz. Bunun sebebi gidenlerin karşılaştıkları engelleri su gibi aşıp geri gelmeleri için. Insider ekibinin en iyi özelliği de problemlere bakış açıları. Ortaklardan Arda Köterin ile bir sohbetimizde ilk başta problemlerde zorlandıklarını, bugün ise problemlerin en zevkli kısma dönüştüğünü söylemişti. O kadar girişimci ve kurucu ile konuşan biri olarak söyleyebilirim ki bu başarıyı sağlayan, en önemli yeteneklerden birisi.

- Öğrenme hızları: Insider ekibini ilk gördüğümde oldukları seviye ve sonra zamanla gelişimlerine baktığımda, en kritik özellikleri öğrenme yetenekleri. Okuyorlar, araştırıyorlar ve bunu çözebilecek insanları bulup konuşuyorlar. Çözümlerin en iyisini bulmak için tartışıp bunu uyguluyorlar.

Umarım ekosistemimizden bu kadar öğrenen, dünyaya teknoloji ihraç eden birçok girişimler çıkartırız. Hepimiz için gurur verici ve motive edici!