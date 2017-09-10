Bir yatırımcının Göcek güncesi

Benim en sevdiğim restoranlardan biri D-Marina’da. Her gittiğimizde insanlar, çok güler yüzlü, bilgili ve en önemlisi yemekleri çok iyi. Nedendir bilinmez, gittiğimiz diğer restoranlarda hüsrana uğradık. Hatta en iyilerinden biri diye tavsiye edilen birinde oldukça kızdım. Mezeler kötüydü, balıklar donmuştu, servis berbat denecek kadar vahimdi. Hatta bir de servis, kuver gibi şeylerle menüde olmayan bedellerle kazıklamaya çalışan bile oldu. Ayrıca, menüler gereğinden fazla genişlemiş, yani kebap, balık, meze, pizza aynı menüde. Bütün yaz boyunca Yunanistan’a giden arkadaşlarımızın nasıl deniz mahsullerinin iyi olup, fiyatların düşük olduğunu dinledik.



Bu iki uç deneyimden sonra düşünmeye başladım. İkisi de neredeyse aynı fiyatlara servis sunarken nasıl bu kadar aralarında fark olabiliyor. Bunun üzerine iyi ve kötü restoran çalışanları ile konuşmaya ve anlamaya çalıştım.



Şimdi diyebilirsiniz ki; “Dilek niye teknoloji ve yatırım köşende restoranları anlatıyorsun?” Aslında teknoloji girişimleri olarak bu restoran deneyimlerinden çıkartılacak çok önemli dersler var. Çok sevdiğim ve çok iyi olan restorana Beyaz Restoran diyelim, iyi olduğu iddia edilmesine rağmen kötü olana da Siyah Restoran.



TEK HEDEFİNİZ PARA OLMASIN

Beyaz Restoran’daki çalışanlar ve girişimcisi ile konuştuğunuzda, en iyi yemeği sunmak için çalıştıkları ve bunu keyifle yaptıkları belli oluyor. Tüm ekibin bunu hissettiğini direk anlayabiliyorsunuz. Teknoloji girişimcisi olarak, şirketiniz sadece para üretme makinası değil; aynı zamanda toplumsal amaçları gerçekleştirmek ve içinde çalışanları için anlamlı bir geçim sağlamak. Bu düşünceyle, bir şirketin yarattığı değer sadece kısa vadeli kazançlar ya da ödediği maaşlarla değil aynı zamanda zamanla gelişmesine izin veren koşulları nasıl sürdürdüğü ile ölçülür.



TUTARLI BİR KİMLİĞİ NE KAZANDIRIR?

Girişiminizin bir amacının olması, tutarlı bir kimlik kazandırarak belirsizlik ve değişime karşı bir tampon görevi görür. Şirketler büyüdükçe, işlerin ve kişilerin sürekli yerleri sürekli değişir. Bir şirkete tutarlı bir kimlik kazandıran şey ortak amaç ve değerlerdir.



UZUN VADELİ ODAKLANMA

Beyaz Restoran, tüm dünyadan gelen turistlere ve bizlere en iyi hizmeti sunup, iyi bir deneyime uzun vadeli odaklanırken kısa vadede kârlılığından yatırım yapıyor. Bu onun uzun soluklu bir iş olmasını sağlıyor.



ÜRÜNÜNÜZ İYİ OLSUN VE FARKLI OLUN

Beyaz Restoran, Asya mutfağına odaklanırken, Siyah Restoran’ın menüsünde farklı ustalıklar gerektiren kebap, balık, meze ve pizza vardı. Beyaz yaptığında uzmanlaşıp, mükemmelleştirdikçe, Siyah her şeyi yapmayı çalışıp hiçbir şeyi çok iyi yapamayan bir yer olmuştu. Bunun yerine sadece balığa odaklansa ve yanında güzel mezeler yapabilse zaten çok farklı olabilirdi.



Başarılı şirketlere baktığınızda, büyürken bir konuda uzman olduklarını görüyorsunuz. Sizde iyi yaptığınıza odaklanıp, en iyisini yapın ve bir farklılık yaratın. Dünyada neler oluyor, literatürde ve pazarda son gelişmeleri, müşterilerinizi takip edin.



TAKIM, TAKIM VE YİNE TAKIM

Beyaz Restoran’da çalışanlarla konuşurken öğrendim ki çalışanlar sürekli eğitiliyormuş. Siyah Restoran’da ise yaz için işe alınan çalışanlar için eğitim “bu işi yap” demekten ibaret. Beyaz Restoran çalışanları, piyasanın üzerinde maaş alıyorlar ve özenle seçilmişler, birbirlerinden de öğreniyorlar. Girişimci olarak en önemli işlerinizden biri doğru insanları ekibe almak ve onların en doğru şekilde gelişimini sağlamak. Ancak böyle bir lider olarak, tek finansal kazanç sağlamadan, kalıcı kurumlar inşa edebilirsiniz- edebiliriz. Girişiminizin bir amacı olmalı ve menfaat sahiplerinin ihtiyaçlarını birçok bakımdan karşılamalı: Müşterilerinizin hayatlarını iyileştiren ürün ve hizmetler üreterek; iş sağlanarak ve çalışanların yaşam kalitesini arttırarak; güçlü tedarikçi ve iş ortakları ağı geliştirerek; gelişim, inovasyon ve yatırımcılara kazanç sağlayacak finansal başarıyı sağlayarak.



Yurdumda daha uzun vadeli düşünür, gerçek değer yaratmaya odaklanırsak niye dünyanın harika yemeklerimizi için geldiği Göcek’imiz olmasın veya tüm dünyanın beğendiği teknolojilerimiz.