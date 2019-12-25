Spor yapılan kentler istiyorum

BUGÜN gelişmiş ekonomilerde sporun çok ayrı bir yeri var. Artık spor sadece spor değil... Peki ne?
Büyük bir endüstri, bir eğlence sahnesi...
Aynı zamanda bir turizm hareketi, bir sosyolojik gerçek...
Siyasilerin yapamadıklarını bir spor karşılaşmasıyla ya da turnuvasıyla yapabiliyorsunuz.
İç savaşların bile olduğu ülkelerde insanları sakinleştiren adeta passiflora etkisi yaratan bir şey...
O yüzden benim için spor başka bir şey...
Ve yıllardır yazdığım konu başlıklarından da biri...
***
Geçen gün İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı’nın (İZVAK) danışma kurulundaydım.
Sevinerek görüyorum ki; masanın etrafında toplananlar belki de ilk defa bu olguyu konuştular.
Benim yıllardır, ısrarla yazdığım sporun yeni ekonomilerde çok önemli bir büyüklüğe ulaştığını masaya yatırdık.
Benim bir iddiam daha var.
Tabii bunun için bir üst akla yani devlete, onunla birlikte yerel inisiyatiflere yani yerel yönetimlere ve olmazsa olmaz olan sivil toplum örgütlerine ihtiyaç var.
Başta spor kulüpleri olmak üzere herkesin bu sürece destek vermesi gerekiyor.
Hedef spor kentleri yaratmak olmalı.
İzmir’in profesyonel kulüplerde başarılı olmasını isterim.
Göztepe örneğin bu yıl Süper Lig’i zirvede, şampiyon olarak bitirirse bir İzmirli olarak büyük gurur duyarım.
Örneğin Menemen Belediyespor, Altınordu ya da Altay’dan biri bir üst lige çıkarsa çok mutlu olurum.
Örneğin Pınar Karşıyaka’nın bir kez daha şampiyonluk kupasını kaldırmasını, futbol takımının hak ettiği yere çıkmasını canı gönülden isterim.
Ama bütün İzmirlilerin hayatında sporun olmasını, İzmir’in ulusal ve uluslararası turnuvalara evsahipliği yapıyor olmasını ise daha çok isterim.
Çünkü çok iyi biliyorum ki; spor aklı olan kentler eninde sonunda başarıya ulaşıyor.
Bir profesyonele milyonlarca Euro vermek yerine o kaynağı on binlerce çocuğumuza, gencimize harcamaktan bahsediyorum.
Sporu bir yaşam biçimi haline getirmiş kentler her zaman kazanıyor.
Bugünün kazanını biz değiliz; ama kazanmak istiyoruz.
İZVAK danışma kurulunda bunları konuştuk.
Her yoruma katılmasam da, benim fikirlerim böyle...
Ben İzmir’i spor yapılan bir kent olarak görmek istiyorum.
İzmir turnuvalarda yok
SİZE bugünkü durumumuzla ilgili bazı rakamlar vereyim. Türkiye Bisiklet Federasyonu 2019 yılında 10 ilde 13 yol yarışı düzenledi. Bu iller arasında İzmir bulunmuyor.
Türkiye Bisiklet Federasyonu 2019 yılında 10 ilde 17 dağ yarışı düzenledi. Bu iller arasında İzmir bulunmuyor.
Türkiye Atletizm Federasyonu’nun birden çok kez uluslararası, ulusal ve kulüpler arası yarışma ve kamp çalışması gerçekleştirdiği iller sıralamasında İzmir altıncı sırada.
Türkiye Yüzme Federasyonu’nun 2019 yılında 8 ilde düzenlediği 23 yüzme yarışından yalnızca biri İzmir’de yapıldı.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 1994 - 2017 yılları arasında 17 uluslararası spor etkinliği düzenledi. Bu etkinliklerin yalnızca üçü 1971 yılında 6. Akdeniz Oyunları’na ev sahipliği yapan İzmir’de oldu. (13. Dünya Üniversiteler Hentbol Şampiyonası, 3. Dünya Üniversiteler Yelken Şampiyonası, 23. Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları)
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 2019 yılında futbol, basketbol, voleybol, hentbol, salon futbolu, karting branşlarında 41 etkinlik düzenledi. Bu etkinliklerin hiçbiri İzmir’de gerçekleştirilmedi.
Moral bozmak için yazmadım.
Ama gerçekler bu...
Ben de diyorum ki; İzmir Türkiye’ye daha çok lazım.
Lobicilik şartları değişti
GÖZTEPE Kulübü Başkanı Mehmet Sepil artık Türkiye Kulüpler Birliği Başkanı... İzmir yıllardır “Lobimiz yok” diyordu. Bence önemli bir adım oldu. Ama yine de hatırlatmak isterim, lobicilik adımları bununla da yeterli olmaz. Lobicilik öncelikle bir strateji, istikrar ve sürekli diyalog ister.
Spor artık büyük ekonomi
İZVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten bu toplantıya Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler’i de davet etmişti. İşler çarpıcı bir rakam verdi. Japonya’da 1986’da yüzde 4.1 olan spor ekonomisi şimdi 14, spor endüstrisinin büyüklüğü ise 58.4 milyar dolar.
Bazı ülkelerde spor turizminin getirisi gelirler toplamının yüzde 25’ini aşmış. Avustralya’da spor turizminin payı yüzde 55’e gelmiş.
Spor yapılan kentler istiyorum
BUGÜN gelişmiş ekonomilerde sporun çok ayrı bir yeri var. Artık spor sadece spor değil... Peki ne?
Büyük bir endüstri, bir eğlence sahnesi...
Aynı zamanda bir turizm hareketi, bir sosyolojik gerçek...
Siyasilerin yapamadıklarını bir spor karşılaşmasıyla ya da turnuvasıyla yapabiliyorsunuz.
İç savaşların bile olduğu ülkelerde insanları sakinleştiren adeta passiflora etkisi yaratan bir şey...
O yüzden benim için spor başka bir şey...
Ve yıllardır yazdığım konu başlıklarından da biri...
***
Geçen gün İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı’nın (İZVAK) danışma kurulundaydım.
Sevinerek görüyorum ki; masanın etrafında toplananlar belki de ilk defa bu olguyu konuştular.
Benim yıllardır, ısrarla yazdığım sporun yeni ekonomilerde çok önemli bir büyüklüğe ulaştığını masaya yatırdık.
Benim bir iddiam daha var.
Tabii bunun için bir üst akla yani devlete, onunla birlikte yerel inisiyatiflere yani yerel yönetimlere ve olmazsa olmaz olan sivil toplum örgütlerine ihtiyaç var.
Başta spor kulüpleri olmak üzere herkesin bu sürece destek vermesi gerekiyor.
Hedef spor kentleri yaratmak olmalı.
İzmir’in profesyonel kulüplerde başarılı olmasını isterim.
Göztepe örneğin bu yıl Süper Lig’i zirvede, şampiyon olarak bitirirse bir İzmirli olarak büyük gurur duyarım.
Örneğin Menemen Belediyespor, Altınordu ya da Altay’dan biri bir üst lige çıkarsa çok mutlu olurum.
Örneğin Pınar Karşıyaka’nın bir kez daha şampiyonluk kupasını kaldırmasını, futbol takımının hak ettiği yere çıkmasını canı gönülden isterim.
Ama bütün İzmirlilerin hayatında sporun olmasını, İzmir’in ulusal ve uluslararası turnuvalara evsahipliği yapıyor olmasını ise daha çok isterim.
Çünkü çok iyi biliyorum ki; spor aklı olan kentler eninde sonunda başarıya ulaşıyor.
Bir profesyonele milyonlarca Euro vermek yerine o kaynağı on binlerce çocuğumuza, gencimize harcamaktan bahsediyorum.
Sporu bir yaşam biçimi haline getirmiş kentler her zaman kazanıyor.
Bugünün kazanını biz değiliz; ama kazanmak istiyoruz.
İZVAK danışma kurulunda bunları konuştuk.
Her yoruma katılmasam da, benim fikirlerim böyle...
Ben İzmir’i spor yapılan bir kent olarak görmek istiyorum.
İzmir turnuvalarda yok
SİZE bugünkü durumumuzla ilgili bazı rakamlar vereyim. Türkiye Bisiklet Federasyonu 2019 yılında 10 ilde 13 yol yarışı düzenledi. Bu iller arasında İzmir bulunmuyor.
Türkiye Bisiklet Federasyonu 2019 yılında 10 ilde 17 dağ yarışı düzenledi. Bu iller arasında İzmir bulunmuyor.
Türkiye Atletizm Federasyonu’nun birden çok kez uluslararası, ulusal ve kulüpler arası yarışma ve kamp çalışması gerçekleştirdiği iller sıralamasında İzmir altıncı sırada.
Türkiye Yüzme Federasyonu’nun 2019 yılında 8 ilde düzenlediği 23 yüzme yarışından yalnızca biri İzmir’de yapıldı.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 1994 - 2017 yılları arasında 17 uluslararası spor etkinliği düzenledi. Bu etkinliklerin yalnızca üçü 1971 yılında 6. Akdeniz Oyunları’na ev sahipliği yapan İzmir’de oldu. (13. Dünya Üniversiteler Hentbol Şampiyonası, 3. Dünya Üniversiteler Yelken Şampiyonası, 23. Dünya Üniversiteler Yaz Oyunları)
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 2019 yılında futbol, basketbol, voleybol, hentbol, salon futbolu, karting branşlarında 41 etkinlik düzenledi. Bu etkinliklerin hiçbiri İzmir’de gerçekleştirilmedi.
Moral bozmak için yazmadım.
Ama gerçekler bu...
Ben de diyorum ki; İzmir Türkiye’ye daha çok lazım.
Lobicilik şartları değişti
GÖZTEPE Kulübü Başkanı Mehmet Sepil artık Türkiye Kulüpler Birliği Başkanı... İzmir yıllardır “Lobimiz yok” diyordu. Bence önemli bir adım oldu. Ama yine de hatırlatmak isterim, lobicilik adımları bununla da yeterli olmaz. Lobicilik öncelikle bir strateji, istikrar ve sürekli diyalog ister.
Spor artık büyük ekonomi
İZVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erten bu toplantıya Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler’i de davet etmişti. İşler çarpıcı bir rakam verdi. Japonya’da 1986’da yüzde 4.1 olan spor ekonomisi şimdi 14, spor endüstrisinin büyüklüğü ise 58.4 milyar dolar.
Bazı ülkelerde spor turizminin getirisi gelirler toplamının yüzde 25’ini aşmış. Avustralya’da spor turizminin payı yüzde 55’e gelmiş.