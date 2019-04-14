Ankara’da Mansur Yavaş yönetiminin ilk Büyükşehir Belediye Meclisi, bugün toplanıyor.
Meclis’teki üye sayısında Cumhur İttifakı’nın, Millet İttifakı’na karşı 107’ye 40 gibi büyük bir üstünlüğü var.
Hâl böyle olunca dengelerin nasıl kurulacağı, AK Parti ve MHP gruplarının Meclis’teki tavırları, Mansur Yavaş’ın Meclis’teki tutumu merak konusu.
Bugün toplanacak Meclis öncesi son kulisleri aktaralım...
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Meclis’te 88 koltuğu bulunan AK Parti’de dün büyük bir hareketlilik vardı. Sabah saatlerinde İl Başkanı Hakan Han Özcan, 19 belediye başkanı ve Büyükşehir Belediye Meclis üyelerini AK Parti Genel Merkezi’ne davet etti.
Öğleden sonra da devam eden toplantıya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan katıldı. Erdoğan, AK Parti grubundaki tüm Meclis üyelerine ‘mağlubiyet psikolojisinde olmayın’ mesajı verdi. Genel siyaset havasında geçen konuşmasında Erdoğan’ın, ‘Bu trenden inen bir daha binemez’ sözleri yeni oluşumlara yönelik bir cümle olarak yorumlandı.
Konuşmasında Mansur Yavaş’ın isminin geçtiğini bir cümlesi olmadı Erdoğan’ın. Büyükşehir’in gelir-gider durumuyla ilgili tablonun iyi olmadığını, kredi talebi olursa Belediye Meclisi’ne geleceğini hatırlattı. ‘Kullanım amacına bakın, Ankara’nın yararınaysa karşı çıkmayın. Beni çalıştırmadılar algısı oluşmasına izin vermeyin’ diyerek ‘çalıştırmama’ üzerine bir siyaset yapılmaması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı, ayrıca grup kararına uyulmasının öneminin altını çizdi.
AK Parti grubunun yerel stratejisi ise bugün İl Başkanlığı’nda, Başkan Özcan’ın yapacağı toplantıda netlik kazanacak. Bu toplantıda Yavaş’ın seçim dönemindeki vaatlerine yönelik önergeler hazırlanabileceği ve Meclis’e sunulabileceği de kulağıma gelenler arasında.
* * *
19 Meclis üyesiyle temsil edilen MHP grubu, Cumhur İttifakı kapsamında muhalefet görevini yapacak. MHP İl Başkanı Turgay Baştuğ, önceki gün MHP’li üç belediye başkanı ve Meclis üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda Cumhur İttifakı kapsamında hareket edilmesi gerekliliği üzerinde duruldu.
* * *
Uzun bir süre sonra Ankara’da iktidar olan CHP’de, dün grup toplantısı vardı.
Başkan Yavaş’ın da katıldığı toplantıda nasıl bir strateji izleneceğine dair konuşma olmadı. Komisyon seçimleri daha çok gündemdi. Burada Yavaş yönetimine göre CHP’nin de tavır alacağı biliniyor. AK Parti grubunun muhalefet şekline göre CHP de siyaset dilini belirleyecek.
* * *
Meclis’e dördüncü grup olarak giren İYİ Parti’nin ittifak kapsamında hareket etmesi elbette sürpriz olmaz. Meclis’in yeni partisi, dün İYİ Parti İl Başkanlığı’nda 11 Meclis üyesiyle toplantı yaptı. Yavaş’ın desteklenmesi ittifak kapsamında hareket edilmesi kararlaştırıldı.
* * *
Her ne kadar bugün için yerel Meclis’te ittifaklar devam etse de genel politikalar ve yerel faktörler süreç içerisinde gruplar arası geçişlere, iş birliklerine ya da kopmalara imkan tanıyabilir. Biraz daha izlememiz gerekecek...
‘Çalıştırmadılar algısı oluşmasına izin vermeyin’
Ankara’da Mansur Yavaş yönetiminin ilk Büyükşehir Belediye Meclisi, bugün toplanıyor.
Meclis’teki üye sayısında Cumhur İttifakı’nın, Millet İttifakı’na karşı 107’ye 40 gibi büyük bir üstünlüğü var.
Hâl böyle olunca dengelerin nasıl kurulacağı, AK Parti ve MHP gruplarının Meclis’teki tavırları, Mansur Yavaş’ın Meclis’teki tutumu merak konusu.
Bugün toplanacak Meclis öncesi son kulisleri aktaralım...
* * *
Meclis’te 88 koltuğu bulunan AK Parti’de dün büyük bir hareketlilik vardı. Sabah saatlerinde İl Başkanı Hakan Han Özcan, 19 belediye başkanı ve Büyükşehir Belediye Meclis üyelerini AK Parti Genel Merkezi’ne davet etti.
Öğleden sonra da devam eden toplantıya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan katıldı. Erdoğan, AK Parti grubundaki tüm Meclis üyelerine ‘mağlubiyet psikolojisinde olmayın’ mesajı verdi. Genel siyaset havasında geçen konuşmasında Erdoğan’ın, ‘Bu trenden inen bir daha binemez’ sözleri yeni oluşumlara yönelik bir cümle olarak yorumlandı.
Konuşmasında Mansur Yavaş’ın isminin geçtiğini bir cümlesi olmadı Erdoğan’ın. Büyükşehir’in gelir-gider durumuyla ilgili tablonun iyi olmadığını, kredi talebi olursa Belediye Meclisi’ne geleceğini hatırlattı. ‘Kullanım amacına bakın, Ankara’nın yararınaysa karşı çıkmayın. Beni çalıştırmadılar algısı oluşmasına izin vermeyin’ diyerek ‘çalıştırmama’ üzerine bir siyaset yapılmaması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı, ayrıca grup kararına uyulmasının öneminin altını çizdi.
AK Parti grubunun yerel stratejisi ise bugün İl Başkanlığı’nda, Başkan Özcan’ın yapacağı toplantıda netlik kazanacak. Bu toplantıda Yavaş’ın seçim dönemindeki vaatlerine yönelik önergeler hazırlanabileceği ve Meclis’e sunulabileceği de kulağıma gelenler arasında.
* * *
19 Meclis üyesiyle temsil edilen MHP grubu, Cumhur İttifakı kapsamında muhalefet görevini yapacak. MHP İl Başkanı Turgay Baştuğ, önceki gün MHP’li üç belediye başkanı ve Meclis üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda Cumhur İttifakı kapsamında hareket edilmesi gerekliliği üzerinde duruldu.
* * *
Uzun bir süre sonra Ankara’da iktidar olan CHP’de, dün grup toplantısı vardı.
Başkan Yavaş’ın da katıldığı toplantıda nasıl bir strateji izleneceğine dair konuşma olmadı. Komisyon seçimleri daha çok gündemdi. Burada Yavaş yönetimine göre CHP’nin de tavır alacağı biliniyor. AK Parti grubunun muhalefet şekline göre CHP de siyaset dilini belirleyecek.
* * *
Meclis’e dördüncü grup olarak giren İYİ Parti’nin ittifak kapsamında hareket etmesi elbette sürpriz olmaz. Meclis’in yeni partisi, dün İYİ Parti İl Başkanlığı’nda 11 Meclis üyesiyle toplantı yaptı. Yavaş’ın desteklenmesi ittifak kapsamında hareket edilmesi kararlaştırıldı.
* * *
Her ne kadar bugün için yerel Meclis’te ittifaklar devam etse de genel politikalar ve yerel faktörler süreç içerisinde gruplar arası geçişlere, iş birliklerine ya da kopmalara imkan tanıyabilir. Biraz daha izlememiz gerekecek...