Sosyal medya olmasa yine gider miydik?

İstanbul Kongre Merkezi’nde geçen hafta açılan ve halen devam eden Contemporary İstanbul’u, bu sene de sosyal medya sayesinde daha gitmeden görmüş kadar oldum. Instagram üzerinden sergiyi gezdim gezmesine de içeride gerçekten emek verilmiş eserler adına çok bir şey göremedim.
Sanatına ve sanat anlayışına güvendiğim birkaç kişinin sosyal medyasına girip bakayım dedim, onlar da kendi fotoğraflarını paylaşmışlar.
Yani benim gibi gidemeyen ama merak edenler için zorlu bir takipti.
Bir de duyduğum kadarıyla sergiyi gezen sanat dostu ünlülerimizin durmadan eserlere dokunması, üstüne de paylaştıkları eserlerle ilgili hemen hiçbir bilgi vermemeleri hoş olmamış.
Yani bu demek oluyor ki biz sanat fuarını biraz yanlış anlamışız.
Peki soruyorum...
İçeriye cep telefonuyla giremediğinizi ve sosyal medyada paylaşım yapamadığınızı düşünün, yine de gider miydiniz Contemporary’ye?
Neyse...
İster paylaşım yapma, ister özenme, isterse kendini gösterme arzusu olsun, pek çok kişi bu etkinlik sayesinde ucundan kıyısından sanata
az da olsa “bulaşmış” oldu.
Allah seni ne yapmasın EMMY
ABD Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 23 Eylül’de gerçekleşecek Primetime Emmy Ödülleri gecesi öncesi Yaratıcı Sanatlar Emmy Ödülleri’ni sahiplerine ulaştırdı.
Tahmin edeceğiniz üzere geceye A liste ünlüler akın etti.
“Finding Neverland”den “Queer Eye”a pek çok belgesel, reality show ve yarışma programı altın heykelciklerin sahibi oldu.
Beyonce’nin Netflix için hazırladığı “Homecoming” 6 dalda aday gösterilmişti.
Hatırlarsanız Queen B, Coachella performansını ve konserin perde arkasını şahane bir Netflix spesiyaline çevirmişti.
Ancak Beyonce ödül gecesinde hüsrana uğradı, aldığı ödül sayısı koca bir sıfır oldu.
Aynı dallarda Beyonce’yle aday olan James Corden’ın “Carpool Karaoke” programı
ödülleri toplayınca da olanlar oldu.
Beyonce’nin “Beyhive” olarak anılan hayranları sosyal medyada açtı ağzını yumdu gözünü.
“Gopro kamerayla çekilen Carpool Karaoke nasıl teknik ödüller alır?”, “James Corden eğlenceli ama bir Beyonce değil” gibi bir sürü tepki geldi.
Hatta bazıları konuyu ırkçılığa kadar getirdi.
Beyonce veya Corden cephelerinden ise konuyla ilgili hiçbir açıklama gelmedi. Vallahi ikisi de gerçekten harika işler. Beyonce’nin başarısı zaten tartışılmaz.
James Corden da Madonna’dan Michelle Obama’ya onca konuğu öyle bir ağırlıyor, öyle farklı yönleriyle bize sunuyor ki, aldığı ödüllerin hepsini hak ediyor.
Ben de “Sana Ne Cihanna” adıyla benzer bir YouTube programı yaptığımdan inanın çok iyi biliyorum James’in işinin kolay olmadığını...
Sosyal medya olmasa yine gider miydik?
İstanbul Kongre Merkezi’nde geçen hafta açılan ve halen devam eden Contemporary İstanbul’u, bu sene de sosyal medya sayesinde daha gitmeden görmüş kadar oldum. Instagram üzerinden sergiyi gezdim gezmesine de içeride gerçekten emek verilmiş eserler adına çok bir şey göremedim.
Sanatına ve sanat anlayışına güvendiğim birkaç kişinin sosyal medyasına girip bakayım dedim, onlar da kendi fotoğraflarını paylaşmışlar.
Yani benim gibi gidemeyen ama merak edenler için zorlu bir takipti.
Bir de duyduğum kadarıyla sergiyi gezen sanat dostu ünlülerimizin durmadan eserlere dokunması, üstüne de paylaştıkları eserlerle ilgili hemen hiçbir bilgi vermemeleri hoş olmamış.
Yani bu demek oluyor ki biz sanat fuarını biraz yanlış anlamışız.
Peki soruyorum...
İçeriye cep telefonuyla giremediğinizi ve sosyal medyada paylaşım yapamadığınızı düşünün, yine de gider miydiniz Contemporary’ye?
Neyse...
İster paylaşım yapma, ister özenme, isterse kendini gösterme arzusu olsun, pek çok kişi bu etkinlik sayesinde ucundan kıyısından sanata
az da olsa “bulaşmış” oldu.
Allah seni ne yapmasın EMMY
ABD Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 23 Eylül’de gerçekleşecek Primetime Emmy Ödülleri gecesi öncesi Yaratıcı Sanatlar Emmy Ödülleri’ni sahiplerine ulaştırdı.
Tahmin edeceğiniz üzere geceye A liste ünlüler akın etti.
“Finding Neverland”den “Queer Eye”a pek çok belgesel, reality show ve yarışma programı altın heykelciklerin sahibi oldu.
Beyonce’nin Netflix için hazırladığı “Homecoming” 6 dalda aday gösterilmişti.
Hatırlarsanız Queen B, Coachella performansını ve konserin perde arkasını şahane bir Netflix spesiyaline çevirmişti.
Ancak Beyonce ödül gecesinde hüsrana uğradı, aldığı ödül sayısı koca bir sıfır oldu.
Aynı dallarda Beyonce’yle aday olan James Corden’ın “Carpool Karaoke” programı
ödülleri toplayınca da olanlar oldu.
Beyonce’nin “Beyhive” olarak anılan hayranları sosyal medyada açtı ağzını yumdu gözünü.
“Gopro kamerayla çekilen Carpool Karaoke nasıl teknik ödüller alır?”, “James Corden eğlenceli ama bir Beyonce değil” gibi bir sürü tepki geldi.
Hatta bazıları konuyu ırkçılığa kadar getirdi.
Beyonce veya Corden cephelerinden ise konuyla ilgili hiçbir açıklama gelmedi. Vallahi ikisi de gerçekten harika işler. Beyonce’nin başarısı zaten tartışılmaz.
James Corden da Madonna’dan Michelle Obama’ya onca konuğu öyle bir ağırlıyor, öyle farklı yönleriyle bize sunuyor ki, aldığı ödüllerin hepsini hak ediyor.
Ben de “Sana Ne Cihanna” adıyla benzer bir YouTube programı yaptığımdan inanın çok iyi biliyorum James’in işinin kolay olmadığını...